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Светлана Беляева
Обзоры для бухгалтера

Свежие разъяснения Минфина и ФНС. Про УСН, должную осмотрительности и безвозмездную передачу имущества

Обзор для бухгалтера самых интересных разъяснений Минфина и ФНС. О том, можно ли безвозмездно полученное имущество учесть в составе налогооблагаемых доходов, про «должную осмотрительность» и как уменьшить налог на УСН на взносы в связи с переходом на ЕНП.
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Свежие разъяснения Минфина и ФНС. Про УСН, должную осмотрительности и безвозмездную передачу имущества

Учредитель-ФЛ безвозмездно передал компании имущество. Как учесть?

Безвозмездно полученное имущество не учитывается в составе налогооблагаемых доходов и первоначальная стоимость за счет этих доходов не формируется.

Следовательно, если налогоплательщик не несет расходов, связанных с безвозмездным получением подобного имущества, первоначальная стоимость такого имущества равна нулю, вследствие чего амортизация по такому имуществу не начисляется.

Основание: Письмо Минфина от 17.04.2023 г. № 03-03-08/34107.

Как насчет закрепить в законодательстве понятие «должная осмотрительность»?

Закрепление в НК РФ положений, предписывающих налогоплательщику действовать при совершении сделок с надлежащей степенью заботливости и осмотрительности, а также указание, что непроявление надлежащей степени осмотрительности влечет не только риски по ненадлежащему исполнению сделок, но и риски по невозможности получения соответствующей налоговой выгоды, а также закрепление термина «должная осмотрительность» являются нецелесообразными.

Основание: Письмо ФНС от 25.04.2023 г. № БВ-19-7/126@.

Как уменьшить налог на УСН на взносы в связи с переходом на ЕНП?

В целях уменьшения суммы налога (авансовых платежей по налогу) по УСН в 2023 году налогоплательщик вправе выбрать один из следующих вариантов:

  1. Уплатить страховые взносы в фиксированном размере платежным поручением на КБК ЕНП и представить заявление о зачете в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате фиксированных страховых взносов.

  2. Уплатить страховые взносы на КБК фиксированных страховых взносов или на КБК ЕНП. При этом у налогоплательщика на последнее число налогового (отчетного) периода, в отношении которого производится уменьшение налога (авансового платежа), должно быть сформировано положительное сальдо ЕНС в размере не менее суммы уменьшения налога (авансового платежа) по УСН.

Представлять заявление о зачете, в этом случае не требуется.

Основание: Письмо ФНС от 25.04.2023 г. № СД-4-3/5326@.

Есть вопросы по налогам в вашей компании? Нужна защита от ФНС, консультация, налоговый аудит или обучение по налогам, учету, рискам? Обращайтесь в личку.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

112 подписчиков

Комментарии

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