Популярные схемы налоговой оптимизации. Какие вопросы интересуют проверяющих

События с блогерами навели много шума вокруг неуплаты налогов и создается впечатление, что именно инфобизнес является злостным неплательщиком. Но это не совсем так.

Популярные блогеры ничего нового не изобрели, они просто использовали все те же схемы, что и бизнес в производстве, торговле, строительстве, услугах:

Дробление путем открытия ИП на родственников для сохранения патентной или упрощенной системы налогообложения.

Управляющий-ИП, чтобы не платить себе зарплату директора.

Самозанятые, чтобы не уплачивать зарплатные налоги за сотрудников.

Займы вместо распределения дивидендов.

Доходы от рекламы и запуска марафонов / курсов на личную карту.

Большая ошибка принимать решение по принципу «все так делают и ничего», «кто об этом может узнать», «пусть попробуют доказать».

Поэтому важно помнить золотое правило — «целью сделки не может быть лишь получение налоговой выгоды».

Цель сделки доказывается через понимание — какие вопросы интересуют проверяющих.

Например, заключая договор с Управляющим-ИП следует ответить на вопросы:

Является ли исполнитель взаимозависимым лицом и были ли прежде с ним трудовые отношения?

Имеются ли у исполнителя другие заказчики?

Когда зарегистрирован ИП?

Какие еще кандидаты рассматривались ?

Как определяется оплата ИП управляющего?

Как подтверждается результат работы ИП-управляющего?

Как оформлены документы?

Насколько соразмерно вознаграждение ИП финансовому результату компании?

В свою очередь правильные ответы приведут к правильным действиям.