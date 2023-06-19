Популярные схемы налоговой оптимизации. Какие вопросы интересуют проверяющих

Популярные блогеры ничего нового не изобрели, они просто использовали все те же схемы, что и бизнес в производстве, торговле, строительстве, услугах:
Дробление путем открытия ИП на родственников для сохранения патентной или упрощенной системы налогообложения.
Управляющий-ИП, чтобы не платить себе зарплату директора.
Самозанятые, чтобы не уплачивать зарплатные налоги за сотрудников.
Займы вместо распределения дивидендов.
Доходы от рекламы и запуска марафонов / курсов на личную карту.
Большая ошибка принимать решение по принципу «все так делают и ничего», «кто об этом может узнать», «пусть попробуют доказать».
Поэтому важно помнить золотое правило — «целью сделки не может быть лишь получение налоговой выгоды».
Цель сделки доказывается через понимание — какие вопросы интересуют проверяющих.
Например, заключая договор с Управляющим-ИП следует ответить на вопросы:
Является ли исполнитель взаимозависимым лицом и были ли прежде с ним трудовые отношения?
Имеются ли у исполнителя другие заказчики?
Когда зарегистрирован ИП?
Какие еще кандидаты рассматривались ?
Как определяется оплата ИП управляющего?
Как подтверждается результат работы ИП-управляющего?
Как оформлены документы?
Насколько соразмерно вознаграждение ИП финансовому результату компании?
В свою очередь правильные ответы приведут к правильным действиям.
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