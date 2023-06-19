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Светлана Беляева
Налоговые схемы

Популярные схемы налоговой оптимизации. Какие вопросы интересуют проверяющих

События с блогерами навели много шума вокруг неуплаты налогов и создается впечатление, что именно инфобизнес является злостным неплательщиком. Но это не совсем так.
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Популярные схемы налоговой оптимизации. Какие вопросы интересуют проверяющих

Популярные блогеры ничего нового не изобрели, они просто использовали все те же схемы, что и бизнес в производстве, торговле, строительстве, услугах:

  • Дробление путем открытия ИП на родственников для сохранения патентной или упрощенной системы налогообложения.

  • Управляющий-ИП, чтобы не платить себе зарплату директора.

  • Самозанятые, чтобы не уплачивать зарплатные налоги за сотрудников.

  • Займы вместо распределения дивидендов.

  • Доходы от рекламы и запуска марафонов / курсов на личную карту.

Большая ошибка принимать решение по принципу «все так делают и ничего», «кто об этом может узнать», «пусть попробуют доказать».

Поэтому важно помнить золотое правило — «целью сделки не может быть лишь получение налоговой выгоды».

Цель сделки доказывается через понимание — какие вопросы интересуют проверяющих.

Например, заключая договор с Управляющим-ИП следует ответить на вопросы:

  • Является ли исполнитель взаимозависимым лицом и были ли прежде с ним трудовые отношения?

  • Имеются ли у исполнителя другие заказчики?

  • Когда зарегистрирован ИП?

  • Какие еще кандидаты рассматривались ?

  • Как определяется оплата ИП управляющего?

  • Как подтверждается результат работы ИП-управляющего?

  • Как оформлены документы?

  • Насколько соразмерно вознаграждение ИП финансовому результату компании?

В свою очередь правильные ответы приведут к правильным действиям.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

115 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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