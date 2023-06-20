Бухгалтерские проводки. Схема проводок при ЕНС и ЕНП

В разговорах чиновников об отмене ЕНС даже не слышно, а это значит надо подстраиваться под использование этого инструмента. Расскажем какие проводки необходимо формировать при начислении и уплате через ЕНС.

Дт 99,90,91,20... Кт 68 налог — начислен к уплате конкретный налог (налог на прибыль, НДС, УСН и прочие). В проводке используются типовые счета начисления налоговых обязательств.

Дт 20,23,25,26... Кт 69 взнос — начислены страховые взносы. Это тоже типовая проводка

Дт 68 ЕНП Кт 51 — перечислен единый налоговый платеж. Для ЕНП/ЕНС удобнее завести отдельный субсчет на счете 68, чтобы проще контролировать начисления/уплату налогов и сборов.

Дт 68 налог Кт 68 ЕНП — зачет ЕНП в счет конкретного налога. По логике учета, это проводка зачета авансового платежа в бюджет (ЕНП) в счет погашения обязательств по конкретному налоговой задолженности.

Дт 69 взнос Кт 68 ЕНП — ЕНП зачтен в счет страховых взносов. Аналогично: зачет общего «налогового» аванса в счет начисленных страховых взносов.

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