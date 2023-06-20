Как компании обучить 200+ бухгалтеров и понять, что результат получен? Личный опыт

Расскажу про наш опыт обучения больших бухгалтерий, но он будет полезен и компаниям, которые организуют обучение самостоятельно.

Правило 1. Разработать модель профессиональных компетенций. То есть определить, на каком участке, какими навыками должен владеть специалист. Здесь необходимо учесть навыки для ежедневной работы, а также для обеспечения взаимозаменяемости с другими специалистами.

Правило 2. Назначать учебные блоки в соответствии с описанной моделью компетенций. В результате специалист получает повышение квалификации в той области, в которой он выполняет свой функционал, а также по участкам, которые он замещает на время, когда его коллеги в отпуске / на больничном / др..

Если модель проф. компетенций отсутствует или нет времени на ее разработку, можно назначить учебные блоки по участкам работы: учет основных средств, расчеты с дебиторами и кредиторами, расчеты по заработной плате и др.

Такой подход позволяет изначально ожидать корректный результат обучения подразделения без размытия и избыточной информации.

Правило 3. Замер результата на входе и выходе для определения эффективности обучения.

На входе — с помощью практических кейсов определить уровень проф компетенций, а также компетенции, которым необходимо в процессе обучения уделить особое внимание.

На выходе делается второй замер.

Благодаря проф тестированию на практических кейсах смотрим, какие результаты получены, что улучшилось, какие знания человек приобрёл.

Правило 4. Наставник. Если специалист в процессе обучения предоставлен сам себе, то неверное понимание темы может сформировать неверные действия в процессе работы и привести к грубым ошибкам в учете.

Поэтому результат обучения выше там, где есть более опытный наставник, с которым можно обсудить вопрос или уточнить трактовки в учебном материале.

А как выстроен процесс обучения в вашей компании?