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Светлана Беляева

Как правильно подписать счет-фактуру? 6 основных правил

Тривиальный на первый взгляд вопрос открывает важные аспекты подписания этого типа документов.
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Как правильно подписать счет-фактуру? 6 основных правил

Рассмотрим основные правила:

Правило 1. Подпись главного бухгалтера в с/ф обязательна. Вместо главбуха документ может быть подписан его заместителем или бухгалтером на аутсорсинге.

Правило 2. Вместо ИП с/ф может подписать другое лицо (по нотариально заверенной доверенности).

Правило 3. В с/ф нельзя ставить факсимиле, должны быть «живые» подписи. ФНС откажет в вычете по документу, подписанному факсимиле.

Правило 4. Должности в типовой форме с/ф менять нельзя. «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» — обязательные и унифицированные.

Правило 5. Подписывать с/ф ЭЦП может руководитель организации, предприниматель или уполномоченные лица. Причем уполномоченным лицом может быть и главбух.

Правило 6. расшифровки подписей обязательны в с/ф. Без этих сведений есть риск, что ФНС откажет в вычете.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

117 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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