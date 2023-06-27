С 1 сентября 2023 года машиночитаемая доверенность будет обязательной. Что важно знать?

С 1 сентября 2023 года машиночитаемые доверенности станут обязательными для подписания электронных документов представителями компаний и ИП.

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это доверенность в электронном виде, подписанная КЭП, которая подтверждает, что сотрудник имеет право подписывать документы от имени компании. Подобная доверенность позволяет сдавать отчетность, выставлять счета, оформлять другие документы.

С технической точки зрения, МЧД — это xml-файл, который в электронном виде подтверждает полномочия подписанта. Одну доверенность можно оформить на нескольких сотрудников, также в одной доверенности можно указать несколько передаваемых полномочий.

Создает МЧД руководитель компании с помощью своей квалифицированной электронной подписи. С 1 сентября электронная подпись юрлица, которую раньше использовали при подписании документов от имени организации, утратит силу.

Поэтому для продолжения работы рекомендуем заранее оформить машиночитаемую доверенность.