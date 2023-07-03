Ликбез по самозанятым. Разбираем самые популярные вопросы

На этом виде разберем следующие вопросы.
Ограничения для применения НПД:
каким товаром можно/нельзя торговать,
в каких случаях можно/нельзя привлекать третьих лиц к выполнению услуг.
Хотелось бы понять, может ли бухгалтер быть самозанятым работая только с одним НКО. Ведь бухгалтерский учёт предполагает ежедневный процесс да и результат в виде постоянных и конкретных отчётов присутствует. Какими записями в договоре можно обезопасить от излишнего внимания проверяющих?
Может ли самозанятый быть ИП на УСН?
Что делать, если превышен лимит доходов по НПД? Надо ли налог пересчитывать с начала года?
Если я сдаю в аренду недвижимость, могу платить налог как самозанятый?
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