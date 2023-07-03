Ликбез по самозанятым. Разбираем самые популярные вопросы

Может ли бухгалтер быть самозанятым работая только с одним НКО? Может ли самозанятый быть ИП на УСН? Что делать, если превышен лимит доходов по НПД? Это и многое другое разберем в видео.