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Светлана Беляева
Самозанятые

5 самых актуальных проблем. Самозанятые: разбираем самые популярные вопросы

На сегодняшнем налоговом эфире разобрали 5 самые актуальные вопросы по самозанятым.
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❓ Ограничения для применения НПД:

  • каким товаром можно/нельзя торговать,

  • в каких случаях можно/нельзя привлекать третьих лиц к выполнению услуг.

❓ Хотелось бы понять, может ли бухгалтер быть самозанятым работая только с одним НКО. Ведь бухгалтерский учёт предполагает ежедневный процесс да и результат в виде постоянных и конкретных отчётов присутствует. Какими записями в договоре можно обезопасить от излишнего внимания проверяющих?

❓ Может ли самозанятый быть ИП на УСН?

❓ Что делать, если превышен лимит доходов по НПД? Надо ли налог пересчитывать с начала года?

❓ Если я сдаю в аренду недвижимость, могу платить налог как самозанятый?

Спасибо, что посмотрели видео. Надеюсь, информация была для вас полезной.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

121 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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