5 самых актуальных проблем. Самозанятые: разбираем самые популярные вопросы

❓ Ограничения для применения НПД:

каким товаром можно/нельзя торговать,

в каких случаях можно/нельзя привлекать третьих лиц к выполнению услуг.

❓ Хотелось бы понять, может ли бухгалтер быть самозанятым работая только с одним НКО. Ведь бухгалтерский учёт предполагает ежедневный процесс да и результат в виде постоянных и конкретных отчётов присутствует. Какими записями в договоре можно обезопасить от излишнего внимания проверяющих?

❓ Может ли самозанятый быть ИП на УСН?

❓ Что делать, если превышен лимит доходов по НПД? Надо ли налог пересчитывать с начала года?

❓ Если я сдаю в аренду недвижимость, могу платить налог как самозанятый?