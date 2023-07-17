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Светлана Беляева
Налоговый учет

Резидент/Нерезидент. Как определить налоговый статус физического лица?

В этом видео рассказываю как правильно определять налоговый статус резидента и нерезидента.
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Спасибо, что посмотрели видео. Надеюсь, информация была для вас полезной.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

124 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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