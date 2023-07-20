Спасибо, что посмотрели видео. Надеюсь, информация была для вас полезной.
Оптимизация расходов на персонал и исполнителей: налоговые последствия и риски
Светлана Беляева
Генеральный директор
Светлана Беляева
Генеральный директор
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Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
большая просьба, дополнять видео текстом, спасибо