Логотип Светлана Беляева
Светлана Беляева
Ведение бизнеса

Klerk против ФНС. Как разрешился этот конфликт?

Об этом и многом другом вы узнаете в моем видео-подкасте с основателем и бессменным руководителем Клерк.ру Борисом Мальцевым.
45

О чем еще поговорили с моим невероятным и удивительным гостем?

✔️ Продажа Klerk или как перезапустить бизнес, который взлетит?

✔️ Как создавать и поддерживать драйв компании?

✔️ Как держать баланс между бизнесом и личной жизнью?

✔️ Для чего создавать бизнес — польза людям или реализация себя?

✔️ Как не бояться продавать свой продукт?

✔️ Как появился Klerk и для кого он создан?
✔️ Как не потерять интерес к своему делу и продолжать 22 года оставаться стартапом?

Следующий увлекательный подкаст выйдет на моем youtube-канале через 2 недели с Алексеем Ивановым, экс-директором по знаниям «Моё дело».

Подписывайтесь на канал и вдохновляйтесь нашими восхитительными гостями.

Давайте, встретимся и пообщаемся? Обсудим наши проблемы, странные законопроекты, изменения в работе, которые нас ждут и хорошо проведем время вместе! Приглашаем вас провести целый день в сообществе профессионалов на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Разберемся со всеми сложными вопросами в 2024 году.

Вы сможете участвовать сразу в двух конференциях: одна пройдет 5 декабря в Москве, а другая — «Клерк.Конференция 2.0» состоится 14 декабря в Краснодаре! Онлайн-билет сразу на две конференции можно купить сейчас по специальному тарифу. Ловите комбо!

Купить билет офлайн

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции и проведите этот день вместе с нами!

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

131 подписчик

Комментарии

2
  • Логотип biyabem775
    biyabem775 35 минут назад

    alex

    много пустой болтовни.

  • Логотип nlukina
    nlukina
    52 секунды назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Отличное интервью! Светлана, вы прекрасно провели беседу, профессиональный интервьюер👍 Слушала с большим интересом, спасибо 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Красный Уголок Бухгалтера
Красный Уголок Бухгалтера

Viktoria Bond в Красном уголке бухгалтера

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, за 1 квартал по ИП на УСН 6% не подано уведомление. Если сейчас оплатить задолженность, а когда платеж упадет на ЕНС подать уведомление, пеня не начислится, верно? Т.к. сальдо ЕНС положительное будет

3
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

❤️Одна голова — хорошо, а тысячи — лучше! Вопросы из КУБ теперь выходят в Трибуне

Коллеги, спешу поделиться хорошей новостью! Мы сделали «Клерк» еще более удобным и полезным для пользователей. Ваши вопросы из телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» будут выходить в Трибуне. Получить ответ на свой вопрос можно будет 24/7.

Аватарка в группе «Красный уголок бухгалтера»
14

Обучение

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Платежные системы

Платёжный календарь: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Когда речь заходит об управлении финансами, почти всегда сразу вспоминают о платёжном календаре. Казалось бы, спланируй платежи, контролируй деньги, вовремя вноси коррективы, и всё будет хорошо. Однако даже в этом вопросе предостаточно нюансов. Рассказываем, как построить платёжный календарь и чем он отличается от бюджета движения денежных средств.

Платёжный календарь: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить
8
Логотип LRurist
LRurist
Алименты

Не спрятаться не скрыться: для злостных алиментщиков создадут реестр

Законодатель выступил с инициативой формирования реестра должников по алиментам. С этой целью подготовлены поправки к Закону от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Законопроект уже поступил в Госдуму.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
8
Логотип Институт типовых решений — Производство
Институт типовых решений — Производство
Автоматизация учета

Критические ошибки бухгалтеров при внедрении 1С:ERP — как их предотвратить

Распределения ролей в проектах внедрения 1С:ERP — это такая система взаимодействия, которая основывается на принципе того, что успех одного из участников команды становится успехом каждого члена и всей команды в целом. Автоматизируемый участок нужно рассматривать как единый бизнес-процесс. При этом участники проекта не должны конкурировать между собой или ставить свои локальные цели выше целей проекта. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
50

Мероприятия

 Последние мероприятия для бухгалтеров
Добавить
Логотип Красный Уголок Бухгалтера
Красный Уголок Бухгалтера

Лариса в Красном уголке бухгалтера

Добрый день. Что то я запуталась с НДФЛ. Сотрудник уволился 27 июня, получил расчет.Я включила сумму НДФЛ в уведомление с 23.06 по 22.07 и подаю расчет 6-НДФЛ за 9 мес или надо было включить за 1 полугодие?

12
Логотип Светлана Беляева
Светлана Беляева
Ведение бизнеса

Klerk против ФНС. Как разрешился этот конфликт?

Об этом и многом другом вы узнаете в моем видео-подкасте с основателем и бессменным руководителем Клерк.ру Борисом Мальцевым.

2
45

Консультации

 Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
Подключить
Логотип Красный Уголок Бухгалтера
Красный Уголок Бухгалтера

Ольга в Красном уголке бухгалтера

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто работает с Калмыкией и Казахстаном какие сложности в оформлении документации? Где и что лучше почитать? Хотим наладить торговые отношения по продаже и доставке железобетонных изделий автотранспортом, никогда не сталкивалась с этим, не знаю даже с чего начать. Большое спасибо всем заранее!

12
Логотип Джей энд Кей Лоерз
Джей энд Кей Лоерз
Субсидиарная ответственность

Номинального директора привлекли к субсидиарной ответственности. Тогда он пожаловался в ФНС на реального управленца.

Дело было в банкротстве. Практика по субсидиарной ответственности.

Номинального директора привлекли к субсидиарной ответственности. Тогда он пожаловался в ФНС на реального управленца.
4
61
Логотип Красный Уголок Бухгалтера
Красный Уголок Бухгалтера

Оксана 🍁 в Красном уголке бухгалтера

Коллеги, всем Доброе утро! Подскажите, запросы по больничному из ФСС нормально поступают? Я с понедельника не могу получить запрос по закрытом больничному. Пишет что ошибка на сервере, попробуйте позже.

8
Логотип proffnalog
proffnalog
Судебная практика по налоговым спорам

В каком  случае проигранное дело по налоговой проверке выливается в дополнительные расходы

О взыскании судебных расходов с налогоплательщика.

18
Вакансии Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
Добавить вакансию
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Юристы без статуса адвоката смогут защищать должников от коллекторов

Рассматривается предложение по расширению возможностей защиты прав должников.

19
Логотип ГИД ПО ГОЗ
ГИД ПО ГОЗ
Гособоронзаказ

Раздельный учет в ГОЗ

Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности — один из важнейших аспектов участия в гособоронзаказе. Почему?

Раздельный учет в ГОЗ
193

Разборы

 Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
Заказать разбор
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Госдума рассмотрит проект по ужесточению наказания за диверсии по заданию иностранных государств

Предлагается усилить ответственность за диверсии (Законопроект № 447902-8).

30
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Инвестиции в недвижимость: ЗПИФы от УК Парус

Продолжаю смотреть на инвестиции в бумажную недвижимость. На очереди фонды от УК Парус. Их фонды недвижимости по праву считаются самыми доходными среди тех, что есть на бирже. Среди фондов есть склады и БЦ, а также обещают скоро фонды на ТРЦ.

Инвестиции в недвижимость: ЗПИФы от УК Парус
35
Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5495. Жить стало лучше: за 20 лет неравенство в зарплатах снизилось втрое

Из-за повышения МРОТ и дефицита кадров сотрудники начали больше зарабатывать.

46
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Коммунальщиков решили освободить от пошлин при взыскании долгов россиян за ЖКУ

Рассматривается предложение по освобождению от Государственной пошлины предприятий ЖКХ при взыскании долгов за пользование жильем и коммунальным услугам.

38
Логотип Красный Уголок Бухгалтера
Красный Уголок Бухгалтера

Юлия Шишкова в Красном уголке бухгалтера

Здравствуйте, как лучше с ООО списать дорогую мебель и предметы интерьера, которые по факту приобретались для личного пользования директора?

4
Бесплатно с Клерк.Премиум Электронные подписи

Получение ЭЦП ИП в 2023 году

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

Получение ЭЦП ИП в 2023 году
9,3 тыс.
Логотип Красный Уголок Бухгалтера
Красный Уголок Бухгалтера

P S в Красном уголке бухгалтера: расходы на питание мигратнов

Вопрос: расходы на питание мы должны закладывать в себестоимость стройки или же оформлять как мат. затраты?

98
Мнения