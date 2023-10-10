Klerk против ФНС. Как разрешился этот конфликт?

О чем еще поговорили с моим невероятным и удивительным гостем?
✔️ Продажа Klerk или как перезапустить бизнес, который взлетит?
✔️ Как создавать и поддерживать драйв компании?
✔️ Как держать баланс между бизнесом и личной жизнью?
✔️ Для чего создавать бизнес — польза людям или реализация себя?
✔️ Как не бояться продавать свой продукт?
✔️ Как появился Klerk и для кого он создан?
Следующий увлекательный подкаст выйдет на моем youtube-канале через 2 недели с Алексеем Ивановым, экс-директором по знаниям «Моё дело».
Подписывайтесь на канал и вдохновляйтесь нашими восхитительными гостями.
Давайте, встретимся и пообщаемся? Обсудим наши проблемы, странные законопроекты, изменения в работе, которые нас ждут и хорошо проведем время вместе! Приглашаем вас провести целый день в сообществе профессионалов на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Разберемся со всеми сложными вопросами в 2024 году.
Вы сможете участвовать сразу в двух конференциях: одна пройдет 5 декабря в Москве, а другая — «Клерк.Конференция 2.0» состоится 14 декабря в Краснодаре! Онлайн-билет сразу на две конференции можно купить сейчас по специальному тарифу. Ловите комбо!
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Присоединяйтесь к онлайн-трансляции и проведите этот день вместе с нами!
Комментарии2
alex
много пустой болтовни.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Отличное интервью! Светлана, вы прекрасно провели беседу, профессиональный интервьюер👍 Слушала с большим интересом, спасибо