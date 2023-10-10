Klerk против ФНС. Как разрешился этот конфликт?

О чем еще поговорили с моим невероятным и удивительным гостем?

✔️ Продажа Klerk или как перезапустить бизнес, который взлетит?

✔️ Как создавать и поддерживать драйв компании?

✔️ Как держать баланс между бизнесом и личной жизнью?

✔️ Для чего создавать бизнес — польза людям или реализация себя?

✔️ Как не бояться продавать свой продукт?

✔️ Как появился Klerk и для кого он создан?

✔️ Как не потерять интерес к своему делу и продолжать 22 года оставаться стартапом?

Следующий увлекательный подкаст выйдет на моем youtube-канале через 2 недели с Алексеем Ивановым, экс-директором по знаниям «Моё дело».

Подписывайтесь на канал и вдохновляйтесь нашими восхитительными гостями.