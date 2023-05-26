История от главного бухгалтера, совершившего правонарушение в сфере законодательства Российской Федерации с предисловием

В декабре прошлого года потеряли одного сотрудника в СЗВ-М и с опозданием в четыре дня подали дополняющую форму, заплатив штраф 500р, накарябав на коленке объяснительную и забыв начисто сей незначительный факт хозяйственной жизни. Ха-ха. Следите за руками.

Предисловие

Снится мне сон, что меня пригласили проконсультировать по налоговой проверке. А клиент сам написал возражение уже на акт налоговой проверки. Даёт мне такой довольный это возражение, типо - на зацени. Я смотрю - а оно написано каллиграфическим почерком на страницах формата А4, и целая такая толстая пачка бумаги исписана. И я читаю, а там такая чушь написана, и везде ссылка только на ст. 94 НК РФ. Я клиенту говорю: — Так вы уже все возражения отдали, проверка закончилась, что я теперь могу сделать? И зачем ссылаетесь на 94 статью? — А мы только эту статью знали, вот везде её и выставляли, — ответил мне радостно клиент. На этом сон закончился.

Что самое интересное, многие так и проходят проверки, сейчас же все в интернете есть. Дал задание искусственному интеллекту, он тебе аргументированные возражения хлобысь и за три минуты выдал.

Мне такие сны просто так не снятся. Значит где-то рыдает очередной пользователь искусственного интеллекта, которому уже не помочь, и он на пути ко мне. Он еще не знает, что искусственный интеллект вообще не помощник в вопросах с ФНС, потому что в данной области пока что крайне мало логики и здравого смысла.

История

Вот например. В декабре прошлого года потеряли одного сотрудника в СЗВ-М и с опозданием в четыре дня подали дополняющую форму, заплатив штраф 500р, накарябав на коленке объяснительную и забыв начисто сей незначительный факт хозяйственной жизни. Ха-ха. Следите за руками.

14 марта приходит акт о выявлении правонарушения в сфере законодательства РФ на шести листах с приложениями, все по тому же потеряшки в декабрьской СЗВ-М.

17 марта приходит уведомление о составлении протокола об административном правонарушении на ту же тему.

16 апреля присылают Решение о привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации, все о том же.

28 апреля и в бумажном виде заказным письмом, и электронно приходит Протокол об административном правонарушении на четырех листах, догадайтесь о каком именно правонарушении там идет речь.

И 4 мая — вишенка на торте — прилетает требование об уплате штрафных санкций, уплаченных еще в прошлом году.

Думаете, это все? Ага, щазз...

25 мая директор прется в налоговую давать пояснения. Но там ему просто вручают очередной текст на четырех листах, не вникая в то, что он говорит, и повестку в суд на 31 мая — да! по этому же вопросу! Директор боится даже предположить, чем закончится судебное заседание. В ВАС пошлют или сразу в Гаагу? Или так срок дадут? Как будто семь человек убил.

И ведь все в рамках процессуального законодательства, не прикопаешься. А как же здравый смысл или хотя бы экономическая целесообразность? Нету таких букв в ФНС, нету.

В итоге вся эта канитель принесет в бюджет два штрафа 500 и 300 руб, а расходов при этом — мама дорогая...