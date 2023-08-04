Пять кровавых ошибок налогового консультанта

Разберем пять основных ошибок налогового консультанта, от бесплатных консультаций для близких до тонкостей общения с клиентами. Узнайте, как избежать распространенных ловушек в профессии и не утратить душевное равновесие в процессе работы.

ОШИБКА НОМЕР ОДИН: бесплатно консультировать родственников, друзей и просто хороших знакомых.

Родственники, особенно старшие, вас не воспримут всерьез. Они видели, как вы «под стол пешком ходили», а тут вы их учить будете. Друзья и хорошие знакомые тоже не особо прислушаются к вашим бесплатным советам, потому что бесплатно значит мало полезно. Кроме того, все они могут быть просто хорошими людьми и при этом быть малограмотными в области налогов. Зная об этом, вы постараетесь как можно проще и полнее ответить на их вопрос, при этом достигнете обратного эффекта - обидятся, что вы с ними разговариваете на своем профессиональном сленге, а они таких букаф не знают. Хорошие знакомые хреновые клиенты.

ОШИБКА НОМЕР ДВА: думать, что они нормальные

Особенно те, которые будут демонстративно скептически слушать вас, прищурив глаз, и внезапно задавать вопросы типа «Я только уточнить, а разве НДС платится с кадастровой стоимости земли?» И пока вы лихорадочно будете соображать, с чего он взял вообще такую информацию, он продолжит «А, ну вы не специалист в этой области, извините». Таким надо предлагать заряжать трехлитровую банку с водой на удачу в бизнесе, вот это точно прокатит. А ваши измышления на тему «дыр в заборе НК РФ» оставьте себе.

ОШИБКА НОМЕР ТРИ: советовать как лучше

Не оценят ваш душевный порыв. Потому что вы видите ситуацию лет на десять вперед, а у них горизонт максимум до конца квартала. Объяснять это бессмысленно, потому позвольте им наступить на грабли самостоятельно. Потом, когда они придут обратно к вам с шишками на лбу, обратите внимание, насколько адекватнее они стали. Грабли лучший консультант.

ОШИБКА НОМЕР ЧЕТЫРЕ: отвечать на несколько абсолютно разных вопросов в одной консультации

Запутается сам, запутает вас и вы же будете виноваты. Клиент же всегда прав. И наплевать ему, что вы такого уровня налоговый консультант, что у вас уже прямая связь с Вселенским Разумом по части налогов. Клиент всегда прав и точка. Тут, как правило, консультация заходит куда то не туда. Примите сто грамм коньяку для восстановления душевного равновесия. Медитация и йога не помогают, пробовали.

ОШИБКА НОМЕР ПЯТЬ: рассказывать про бизнес

Вы же налоговый консультант, вот и говорите про налоги. А про маржу, продвижение, средний чек и точку безубыточности даже не начинайте. Только напугаете больше. Они думают, что бизнес это купил за рубль продал за два и всего делов. Пусть думают, граблей на всех хватит.