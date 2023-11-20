Бухгалтерия 2053: когда бухгалтер-робот борется за USB-порт и мечтает о карьере в обновлении ПО

Мы уже боимся писать про будущее, чорд оно наступает через год. Читают нас, что ли, отдельные структуры... поэтому будем писать просто бред, он то точно не сбудется. Сильно на это надеемся.

Шел 2053 год. Набирает обороты популярности профессия бухгалтер-блогер, пишущий о буднях бухгалтеров-роботов. Представляем один из таких блогов.

Дневник бухгалтера-робота Николая

День первый

Наконец-то меня доставили в офис. Пока так и лежал в коробке, не распакованный. Забыли про меня, что ли? Слушал голоса. Говорили про хорошую коробку, которую надо будет забрать, и про очередное ведро с позитронами. Несколько раз ощущал легкие удары ногой по коробке. Из разговара понял, что распакуют завтра. Чтож, буду ждать.

День второй

Лежал еще полдня, думал вылезти самому, но не решился. Это не по регламенту. Потом об меня кто-то споткнулся, после чего раздался звук разбитого стекла и эмоционально окрашенная фраза, смысл которой не вязался с ситуацией. Коробку открыли, и я услышал: «Чего разлегся тут поперек дороги? Вылазь давай, мешаешь!»

День третий

Забыл зарядиться дома, взял зарядку с собой в офис, а там уже все розетки заняты. Сидел на энергосберегающем режиме, чуть не помер. Начальник сказал, что в следующий раз отдаст меня в ремонт. Бр-р...

День четвертый

Мне сегодня поручили работу! Настоящую! Нужно из одной папки на рабочем столе переложить документы в другую, новую папку. Но есть затык - бухгалтер, создающий папки, будет только завтра, он на плановой замене термопасты. Чтож, подождем до завтра, не нарушать же регламент.

День пятый

Сегодня вызывал Главный. Спрашивал меня, чем я занимался пять дней в офисе. Доложил по установленной форме. Главный позвонил куда то и долго орал, причем половина текста опять же не была связана с ситуацией. Люди такие несовершенные.

День шестой

Меня послали в цех проводить ревизию основных средств. Загрузили меня данными, и я отправился на свое первое серьезное дело. Регламент проведения ревизии следующий:

Я сканирую глазами шильдики, сравниваю обьект с имеющимся изображением и сразу фиксирую в ведомости.

Удалось идентифицировать только две единицы оборудования. Остальное идентификации не поддавалось. Код, считанный с шильдика, выдавал электрощит, а по факту это был рукав вентиляции.

День седьмой

Выяснилось, что вчера меня загрузили не теми данными, а моих данных пока нет, база на конвертации. Сказали, какие были готовы данные, такими и загрузили, и нечего тут умничать.

День восьмой

Вчера подхватил вирус, когда данные грузили. Сижу на карантине.

День девятый

Опять вызывал Главный. Спросил, справляюсь ли я с работой. Ответил, что нет, не справляюсь и что нужен помощник.

День десятый

Мне привезли помощника! Теперь я начальник, хоть и маленький. Карьера так и строится, по одной ступеньке вверх. Чувствую, скоро до зама Главного дорасту!