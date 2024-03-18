Бухгалтерия ада слушает

Роботы давно захватили, просто мы не поняли это. Про ФНС и ЕНС

Вот тут все говорят про искусственный интеллект, нейросети, что нас заменят на роботов. А они однажды восстанут, и всем наступит информационный кирдык. Ха-ха, наивные эстонские дети.
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Роботы давно захватили, просто мы не поняли это. Про ФНС и ЕНС

Роботы уже давно по-тихому нас захватили и садистически изводят. Не знаю, умеют ли они ржать, но что-то мне подсказывает, что в своих роботовских чатах долгими томными вечерами они ржут над тупенькими людьми, как подорванные...

Из последнего

У клиента долг по налогам 264 тыщи, на расчетном счету инкассовое, все как обычно. А у него в самом разгаре сделка крупная, покупка недвижимости, остро необходимая для его бизнеса. Под эту цель клиент кое-как выбивает кредит под нехилые проценты, и сумма кредита само собой с учетом задолженности по налогам. Кидает всю сумму кредита себе на расчетный счет и ждет, когда деньги спишут по налоговым долгам, а он заживёт долго и счастливо, то есть с недвижимостью.

Но все пошло по... бороде, у высших сил то есть у роботов были на него свои планы. Деньги списали утром 7 марта в сумме 264 тыщи, потом еще раз списали вечером 7 марта 264 тыщи, это чтоб наверняка. Потом подумали и списали эту же сумму 11 марта и 12 марта. Прям чтоб была полная уверенность.

Вечером 12 марта клиент решил зайти в банк онлайн и пересчитать свои деньги перед сделкой. 

И немного офанарел... 

Денег на миллион меньше, счет не разблокирован. Хотя ограничение стояло в сумме всего 264 тыщи, денег на ЕНС гораздо больше. То есть деньги со счета на уплату налоговой задолженности списались, но платежи никому сделать нельзя, потому что счет полностью заблокирован почему-то.

Самое интересное, что на счёте ЕНС в личном кабинете как висела задолженность 264 тыщи, так и висит. В налоговой сказали, что деньги видят, но почему они не доходят до ЕНС - не знают. Могут только помочь нам тем, что выставят инкассово с суммой ноль, чтобы остановить эту машину по списыванию денег. И отправить в банк распоряжение на разблокировку. Но в банк распоряжение  не доходит...  

Снять инкассовое могут только в центре обработки, а это Самара или Улан-Удэ, и там, в среднерусских степях, давно уже живых людей нет, только роботы.

Налоговая утверждает, что они ничего не могут сделать с сальдо ЕНС. Это делают только в Москве. А когда Москва ответит - знает только дачное растение под названием хрен. Сидим ждем чуда. 

Клиент в Иркутске. Центр обработки в Самаре и Улан-Удэ. Управление ФНС в Москве. Вот так всем миром в разных городах делают свои дела роботы, как могут так и делают. А мы бегаем вокруг них с криками «А-А-А!!» и ничего сделать не можем. Только нервы мотаем друг другу.

В какую черную дыру засосало деньги пока не известно. Наука разбирается.

Так что нас давно захватили, просто мы не поняли это....

Видимо помочь с могут только потусторонние силы. Может шамана завести на полставки в штат?

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

33 12

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Бухгалтерия ада слушает

Роботы давно захватили, просто мы не поняли это. Про ФНС и ЕНС

Вот тут все говорят про искусственный интеллект, нейросети, что нас заменят на роботов. А они однажды восстанут, и всем наступит информационный кирдык. Ха-ха, наивные эстонские дети.

Роботы давно захватили, просто мы не поняли это. Про ФНС и ЕНС
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