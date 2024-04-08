Колония строго режима. Как за 11 лет профессия бухгалтера превратилась в ад

В последнее время меня не покидает ощущение, что я раб на галере, гребу без продыху, а над головой только слышу свист плетки: «Шевелите ластами, насекомые! А ну быстро все собрались и сдали уведомления об исчисленных налогах!» - «А мы уже сдавали в этом месяце...» - кто-нибудь пискнет робко. «Ничего, не надорветесь, второй раз сдадите!» - и свист плетки над головой...

Как же было хорошо работать где-то до 2010г. Раз в квартал придешь в офис на целый день и сделаешь все дела квартальные. Зарплату начислишь, приемы-увольнения оформишь, сразу отчетность сформируешь и отправишь. И все, опять свободен как ветер целых три месяца. Можно было в спа ходить, на маникюр, к парикмахеру, к психологу, ну и вообще развиваться как личность. Лепить что нибудь из глины например. Или уехать куда нибудь на Бали, просветляться.

Но постепенно, что-то пошло не так….

Первый звоночек прозвенел в 2013 году, ввели АСК НДС , не спорим, хорошая штука, как говорится благими намерениями… Работы добавилось….

Второй звоночек прозвенел в 2016 году, тогда ввели 6-НДФЛ и тогда же появился СЗВ-М. Наука еще разбирается, какую роль он играл в системе отчетности. Через семь летнаконец то выяснилось, что подаваемая отчетность СЗВМ ни о чём. Хотя нет, в плане генерации хаоса и сбора штрафов показала себя весьма высокоэффективной.

Ад начался в 2020 году, когда появился еще отчет СЗВ-ТД и состоялся окончательный переход на электронные трудовые книжки.

Уволился кто или в отпуск ушёл, больничный принёс или на работу принялся - бросай все дела и не позже чем на следующий день после приёма или увольнения сотрудникаоформляй кадровые документы. За неповиновение штраф. И десять ударов плетьми на центральной площади в ближайший базарный день. И в отпуск бухгалтеру ни-ни, никак низя… вдруг кто уволится скоропостижно или устроится на работу…

Тюрьма началась в 2023 году и сразу со строгого режима. Появился ЕНП. С очень благим намерением - упростить жизнь бухгалтеру. Упростили, епона мать, не знаешь куда бежать уже...

Пока писали этот пост, сами запутались. Как будто не четыре года прошло, а все сорок. Может хватить нас уже по пустыне водить, и там хоть манной кашей кормили, а нас только штрафами. И главное смысл то какой во всем этом? Где труд полегче-то и бухгалтер ненужный, как нам обещали.

Вместо этого в 2024 году решили опять по-новому многое что делать, например 6-НДФЛ заполнять и у ИП уменьшать УСН на 1% опять по-новому. Многие поверьте опять вздрогнули и запутались. Такие правила вводят, как будто кто-то скучает в аду и придумывает чем себя развлечь, да и нас тоже.

Вот фирма нулевая, а отчеты тоже сдает. Открыли фирму 29 сентября 2023г, в пятницу. Один день, выходной, просуществовала фирма в 3 квартале. Без работников. Не сдали РСВ, даже в голову не пришло, что надо сдавать. Вчера прилетел штраф 1000 руб. За несдачу РСВ.

В общем, профессию нашу походу рано хоронить. И напоследок - Гимн бухгалтера:

))))