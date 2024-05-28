Бухгалтерия рая слушает

Отчётность сдаётся по желанию руководителя организации - либо раз в год, либо раз в три года, либо не сдаётся

На любой чих присылают требования и протоколы, а на два чиха - вызов в налоговый орган для дачи пояснений

Рассылают приглашения зайти в гости отведать тортик по новому рецепту, а по праздникам зовут на дегустацию винца

Бумажных документов нет, печатей нет, только подписи и устные договоры

Формы отчётов меняются не реже чем раз в год, отчёт можно сдать только по действующей форме, за нарушение сроков сдачи отчётов штраф, блокировка счета и десять ударов плетями

Налоговая принимает любой отчёт в любое время, с благодарностью и улыбками

Каждый отчёт подвергается многоуровневым проверкам, так как предполагается, что отчёт составлял матёрый мошенник

Если компания показывает убыток, налоговая инициирует проверку расходов по типу «Зачем купил себе ручку и степлер и списал в расходы, мы то видим, что у тебя ещё старый не сломался»

Если компания показывает убыток, то налоговая делает возврат налога на прибыль в размере 20% от суммы убытка

С декабря по январь - новогодние каникулы, с июня по август - летние