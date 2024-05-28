Бухгалтерия рая слушает

БУХГАЛТЕРИЯ РАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДА
В налоговой сидят сущие ангелы с лирами и цветами
В налоговой сидят самые настоящие черти с вилами и лопатами
Отчётность сдаётся по желанию руководителя организации - либо раз в год, либо раз в три года, либо не сдаётся
Отчётность сдаётся круглогодично и без перерывов - годовая, квартальная, ежемесячная и ежеполмесячная
Рассылают приглашения зайти в гости отведать тортик по новому рецепту, а по праздникам зовут на дегустацию винца
На любой чих присылают требования и протоколы, а на два чиха - вызов в налоговый орган для дачи пояснений
Бумажных документов нет, печатей нет, только подписи и устные договоры
ЭДО, ЭЦП, КЭП, криптопровайдеры и ещё куча других демонов
Налоговая принимает любой отчёт в любое время, с благодарностью и улыбками
Формы отчётов меняются не реже чем раз в год, отчёт можно сдать только по действующей форме, за нарушение сроков сдачи отчётов штраф, блокировка счета и десять ударов плетями
Сданная отчётность сразу принимается как верная, все на доверии
Каждый отчёт подвергается многоуровневым проверкам, так как предполагается, что отчёт составлял матёрый мошенник
Если компания показывает убыток, то налоговая делает возврат налога на прибыль в размере 20% от суммы убытка
Если компания показывает убыток, налоговая инициирует проверку расходов по типу «Зачем купил себе ручку и степлер и списал в расходы, мы то видим, что у тебя ещё старый не сломался»
С декабря по январь - новогодние каникулы, с июня по август - летние
С января по апрель отчётность без перерыва на обед и без выходных, и полугодовая отчётность в июле, когда самая жара, если есть кондёр в офисе, то это трындец спине, а если только вентилятор, то обязательно поломанный или не спеша так крутится
Допрос в налоговой - в розовых наручниках со стразами, по особому пожеланию налогоплательщика
Допрос в налоговой - в наручниках, лампа в лицо, допрашивают сразу десять человек, подумать не дают
Кажется мы все в аду, но за что?...
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