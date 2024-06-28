Примеры задач для обязательного курса «Начинающий предприниматель». 2 серия

Мы подготовили вторую серию действительно ценного курса для предпринимателей. Здесь вы найдете не только задачи по бухгалтерскому учету, но и уникальные жизненные бизнес-ситуации, которые требуют от трупредпринимателей нестандартного мышления и гибкости.

Первую серию задач для действительно ценного курса для предпринимателей читайте вот тут:

Примеры задач для обязательного курса «Начинающий предприниматель» Мы подготовили действительно ценный курс для предпринимателей. Здесь вы найдете не только задачи по бухгалтерскому учету, но и уникальные жизненные бизнес-ситуации, которые требуют от трупредпринимателей нестандартного мышления и гибкости. www.klerk.ru

Перед вами вторая серия.

1. Василий Петрович

Василий Петрович 12 марта уволился, в тот же день сходил зарегистрировал ИП, открыл счёт в банке и взял кредит на развитие бизнеса в сумме 1 млн.руб., хотя просил 18 млн.р. Не видя никаких бизнес перспектив освоения бюджета в 1 млн.р., Василий Петрович ушёл в глухой бессрочный запой.

Вопрос: какого числа Василий Петрович осознает, что бизнес - это не его?

2. Весы с конфетами и бухгалтерами

Если на одну чашу весов посадить главбуха Дарью Робертовну, которая до обеда весит 145 кг, и расчётчика Нору Львовну, а на другую насыпать 267 кг конфет, то весы покажут разность 2 кг в пользу конфет.

Вопрос: сколько весит расчётчик Нора Львовна после обеда, если про обед известно, что он состоит из литровой бутылки кефира?

3. Коленька Пауков

Материалист Коленька Пауков как -то раз разузнал, где главбух Дина Акташевна хранит черную кассу, и стал таскать оттуда по одной тысяче рублей по пятницам.

Вопрос: какую недостачу в чёрной кассе обнаружит служба внутреннего аудита в результате ревизии от 18 октября 2024г, если Коленька Пауков начал своё чёрное дело 25 января 2024г?

4. Компания "Все Дома"

Компания «Все Дома»

В компании Все Дома работают 26 человек, и 113 просто ходят на работу и валяют дурака.

Вопрос: сколько всего человек являются сотрудниками компании Все Дома?

5.Банкиры и Чивас

Банкир Захаров

В банкира Захарова за сутки помещается полторы бутылки литрового Чиваса.

Вопрос: сколько Чиваса нужно заказать на доставку, если в четверг Захаров ожидает на совещание ещё пятерых банкиров с такими же аппетитами?