Примеры задач для обязательного курса «Начинающий предприниматель». 2 серия

Первую серию задач для действительно ценного курса для предпринимателей читайте вот тут:
Примеры задач для обязательного курса «Начинающий предприниматель»
Мы подготовили действительно ценный курс для предпринимателей. Здесь вы найдете не только задачи по бухгалтерскому учету, но и уникальные жизненные бизнес-ситуации, которые требуют от трупредпринимателей нестандартного мышления и гибкости.
Перед вами вторая серия.
1. Василий Петрович
Василий Петрович 12 марта уволился, в тот же день сходил зарегистрировал ИП, открыл счёт в банке и взял кредит на развитие бизнеса в сумме 1 млн.руб., хотя просил 18 млн.р. Не видя никаких бизнес перспектив освоения бюджета в 1 млн.р., Василий Петрович ушёл в глухой бессрочный запой.
Вопрос: какого числа Василий Петрович осознает, что бизнес - это не его?
2. Весы с конфетами и бухгалтерами
Если на одну чашу весов посадить главбуха Дарью Робертовну, которая до обеда весит 145 кг, и расчётчика Нору Львовну, а на другую насыпать 267 кг конфет, то весы покажут разность 2 кг в пользу конфет.
Вопрос: сколько весит расчётчик Нора Львовна после обеда, если про обед известно, что он состоит из литровой бутылки кефира?
3. Коленька Пауков
Материалист Коленька Пауков как -то раз разузнал, где главбух Дина Акташевна хранит черную кассу, и стал таскать оттуда по одной тысяче рублей по пятницам.
Вопрос: какую недостачу в чёрной кассе обнаружит служба внутреннего аудита в результате ревизии от 18 октября 2024г, если Коленька Пауков начал своё чёрное дело 25 января 2024г?
4. Компания "Все Дома"
В компании Все Дома работают 26 человек, и 113 просто ходят на работу и валяют дурака.
Вопрос: сколько всего человек являются сотрудниками компании Все Дома?
5.Банкиры и Чивас
В банкира Захарова за сутки помещается полторы бутылки литрового Чиваса.
Вопрос: сколько Чиваса нужно заказать на доставку, если в четверг Захаров ожидает на совещание ещё пятерых банкиров с такими же аппетитами?
Комментарии1
Уточните, пожалуйста, условия задачи номер 2. Литровая бутылка кефира - это обед Норы Львовны, Дарьи Робертовны или их обеих?