Когда наконец-то роботы придут на смену бухгалтерам (часть 2)

Представьте, что наступило время, когда все бухгалтеры вымерли наконец-то, как жаждали многие, чтоб им деньги не платить окаянным. И вся бухгалтерия автоматизирована. Кругом боты, роботы и нейросети. И тут Ваня-дурачок предприниматель чем-то там торгует.

(продолжаем рассуждать, очень злой текст. Начало тут: Когда же роботы придут на смену бухгалтерам?)

После очередного автоматического расчета налогов наш Ваня чешет репу и пишет в службу поддержки автоматизированной бухгалтерии:

- Мне кажется, что налог посчитан неверно, что-то много получилось.

А бот ему в ответ:

- Выберите какой налог вас интересует.

И там список на двадцати пяти страницах: НДС Налог на прибыль НДФЛСтраховые взносы и т.д., и в конце вариант «Не знаю».

Ваня выбирает «Не знаю». Потому что к тому времени уровень образования и интеллектуального развития пробьёт очередное дно, и название налогов будет как белый шум.

Дальше надо будет снова выбирать из списка.

- Выберите что вас интересует: сальдо ЕНС, начисления ЕНС, зачёт ЕНС, ЕНС до рождества Христова, расчет пени, штрафы или ваш вариант.

Наморщив лоб от такого количества незнакомых букаф, Ваня напишет в графе «Ваш вариант»: я забыл чек отдать в бухгалтерию.

Нуи все, собственно, дракону осталось только пасть пошире открыть, Ваня сам в неё полезет.

- Вы хотите пересчитать налоги за прошлый период? Выберете - «Да», «Нет»,«Не знаю».

Конечно же Ваня выберет - Да! Потому что остальные ответы означают продолжение мучений, а Ваня и так уже употел.

- Хорошо, мы переводим вас на налоговую службу.

Всё, пасть захлопнулась. За дело берется налоговая.

- Выберете налог какой хотите пересчитать, выберите период перерасчета,уточните причину подачи уточнения и тд и тп...

Натыкав кое как пальцем, Ваня попадет в следующий раздел.

- Выберите какую проверку вам назначить: камеральную, выездную или просто штраф за не вовремя предоставленные документы.

Тут наш Ванюша заорет:

- Ааааа, да идите вы на....

И покроет матом всю автоматизированную бухгалтерию от Владивостока до Калининграда.

На что автоматизированная бухгалтерия ему ответит:

- За мат в сторону роботов госслужащих полагается штраф в размере 10 тыщ за каждый мат, административный арест на 15 суток за нарушение общественного порядка, до трех лет условно за оскорбление законных действий государственной структуры, а также возмещение нанесенного морального вреда, если таковой будет заявлен.

А сейчас как происходит?

Открыл дверь пинком в бухгалтерию и принес чеки/документы за прошлый год, залез в прошлый период в 1С сам, что-то там наковырял корявым пальцем -ачетаковото? Это ж моя база, мой бизнес.

Какие там дополнительные работы? За что платить? Да там все одной кнопкой считается. Вы мне специально эту кнопку не показываете, чтоб я вам деньги платил. Подумаешь что-то там исправить.

Так что ждите, родные наши жадные предприниматели, засилье роботов-бухгалтеров и начисление налогов по непонятным вам алгоритмам.

Мы к этому времени уже будем глубоко на пенсии. На дачах, на наших двухэтажных дачах с верандами и ночными фонариками на солнечных батареях, занятых исключительно выращиванием роз и пионов. И никакой бухгалтерии.