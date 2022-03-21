Когда наконец-то роботы придут на смену бухгалтерам (часть 2)

(продолжаем рассуждать, очень злой текст. Начало тут: Когда же роботы придут на смену бухгалтерам?)
После очередного автоматического расчета налогов наш Ваня чешет репу и пишет в службу поддержки автоматизированной бухгалтерии:
- Мне кажется, что налог посчитан неверно, что-то много получилось.
А бот ему в ответ:
- Выберите какой налог вас интересует.
И там список на двадцати пяти страницах: НДС Налог на прибыль НДФЛСтраховые взносы и т.д., и в конце вариант «Не знаю».
Ваня выбирает «Не знаю». Потому что к тому времени уровень образования и интеллектуального развития пробьёт очередное дно, и название налогов будет как белый шум.
Дальше надо будет снова выбирать из списка.
- Выберите что вас интересует: сальдо ЕНС, начисления ЕНС, зачёт ЕНС, ЕНС до рождества Христова, расчет пени, штрафы или ваш вариант.
Наморщив лоб от такого количества незнакомых букаф, Ваня напишет в графе «Ваш вариант»: я забыл чек отдать в бухгалтерию.
Нуи все, собственно, дракону осталось только пасть пошире открыть, Ваня сам в неё полезет.
- Вы хотите пересчитать налоги за прошлый период? Выберете - «Да», «Нет»,«Не знаю».
Конечно же Ваня выберет - Да! Потому что остальные ответы означают продолжение мучений, а Ваня и так уже употел.
- Хорошо, мы переводим вас на налоговую службу.
Всё, пасть захлопнулась. За дело берется налоговая.
- Выберете налог какой хотите пересчитать, выберите период перерасчета,уточните причину подачи уточнения и тд и тп...
Натыкав кое как пальцем, Ваня попадет в следующий раздел.
- Выберите какую проверку вам назначить: камеральную, выездную или просто штраф за не вовремя предоставленные документы.
Тут наш Ванюша заорет:
- Ааааа, да идите вы на....
И покроет матом всю автоматизированную бухгалтерию от Владивостока до Калининграда.
На что автоматизированная бухгалтерия ему ответит:
- За мат в сторону роботов госслужащих полагается штраф в размере 10 тыщ за каждый мат, административный арест на 15 суток за нарушение общественного порядка, до трех лет условно за оскорбление законных действий государственной структуры, а также возмещение нанесенного морального вреда, если таковой будет заявлен.
А сейчас как происходит?
Открыл дверь пинком в бухгалтерию и принес чеки/документы за прошлый год, залез в прошлый период в 1С сам, что-то там наковырял корявым пальцем -ачетаковото? Это ж моя база, мой бизнес.
Какие там дополнительные работы? За что платить? Да там все одной кнопкой считается. Вы мне специально эту кнопку не показываете, чтоб я вам деньги платил. Подумаешь что-то там исправить.
Так что ждите, родные наши жадные предприниматели, засилье роботов-бухгалтеров и начисление налогов по непонятным вам алгоритмам.
Мы к этому времени уже будем глубоко на пенсии. На дачах, на наших двухэтажных дачах с верандами и ночными фонариками на солнечных батареях, занятых исключительно выращиванием роз и пионов. И никакой бухгалтерии.
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