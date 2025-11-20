Хотите стать финансовым директором? Начните с тайги. Часть

В российском бизнесе есть два вечных существа: генеральный директор, который ищет «того самого финика», и финансовый директор, который считает, что уже все понял. Наш новый цикл — о таких вот финиках: блестящих на бумаге, упрямых в работе и регулярно попадающих в ситуации, где управленческий учет сталкивается с российской реальностью лоб в лоб.

Часть 1: «Финик, которого хрен с места сдвинешь»

Знаете, почему так много видеоуроков и консультантов по управленческому учету? Потому что каждый бизнес — это такой баран, или осел, которого хрен с места сдвинешь. И его ещё в руках крепко держать надо, чтобы не пошёл, куда глаза глядят, и тебя не потащил за собой.

Не каждая контора может позволить себе иметь в штате собственного финансового директора (или, как мы тут говорим, «финика»). С другой стороны, не каждый, назвавшийся фиником, является таковым. Эта мысль доходит до генерального директора («гены») минимум на восьмом кандидате, после чего возникает чисто русский вопрос: «Что делать?»

Венцеслав гене сразу понравился. Серьёзный, амбициозный, с красным дипломом столичного вуза. В рекомендации от вуза написали, что он гений экономики, лучше него бюджеты не писал никто. Смущало только имя и полное отсутствие опыта. Ладно, решил гена, буду звать его Венцем, а там посмотрим.

Венц, находясь в прекрасном расположении духа, сидел в одном из заведений на Патриках и уплетал круассан. Жизнь удалась. Сразу после выпуска его взяли на работу в крупную строительную компанию финансовым менеджером. Должность была не совсем директорская, но функционал — тот самый. От этих мыслей его слегка потряхивало. Для перестраховки купил пару онлайн-курсов по управленческому учёту и блок консультаций. Был уверен в себе на 100%.

Получив первый контракт, Венц молниеносно — за три дня! — составил все бюджеты и графики работ. «Это что, всё? — радовался он, сидя в большом кожаном кресле. — За это будут платить такие деньги?»

Реакция гены оказалась неожиданной. Тот пролистал документы, хмуро вздохнул и отправил Венца в командировку на объект, бросив загадочную фразу про «валенки на складе». Венц воспринял это как шутку. А зря.

Через двое суток дороги он стоял по колено в снегу посреди тайги, в тимберлендах, и задавал себе один-единственный вопрос: «ГДЕ ПРОСЕКА?»

Контракт требовал просеки. Без неё — ни шагу. А её не было. Совсем. Персонал был в наличии: живёт, ест, получает зарплату... и ничего не делает.

Вернувшись в Москву, Венц побежал к гене бузить насчёт расходов. Но гена лишь замахал руками: «Там маржа дикая, пролезем».

Тогда Венц порвал свои красивые бюджеты и выбросил их в корзину. Проходящая мимо Ираида Арнольдовна, заметив это, взяла его за шиворот и утащила к себе в кабинет.

Через полчаса Венц, заплетающимся языком, пытался объяснить, как можно платить зарплату людям, которые даже не начинали работать. Ираида только хохотала и подливала коньяк:

— Успокойся, завтра лесорубы поедут. Будет всего три дня простоя.

На десять дней позже…

(Продолжение следует)