Легенда Клерк.Ру: Иван Мордвинов кто это?

Собеседование с Иваном Мордвиновым

Это собеседование я запомнил навсегда, как самое долгое и в то же время интересное. Больше нигде и никогда при приеме на работу меня не спрашивали, в какие видеоигры я играю и почему именно в такой жанр.

Иван завел меня в узкий темный бетонный коридор, который петлял куда-то налево во мрак. В голове звучало «IT-компания». Открыв дверь, он пригласил меня зайти в кабинет: на полу видавший виды линолеум, лампочек в потолке не хватает, стены белые, шпаклевка. «Самый популярный сайт для бухгалтеров в России», вспоминаю описание вакансии. Мы прошли дальше в кабинет, Иван пригласил меня присесть, что я и сделал, и началось собеседование.

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Иван сказал, что на сайте Клерк.ру можно размещать рекламу бизнеса, чтобы тот находил себе клиентов. Что реклама это двигатель торговли, что это востребованный продукт сейчас и будет становиться только нужнее со временем: в этот момент мне прищемило сломанной спинкой стула спину. Я обернулся посмотреть, что случилось, и заметил на стене отпечаток чьей-то подошвы. Слово, кто-то крикнул «Это Спарта!» и ударил ногой в стену. Эхом в голове прозвучало «Реклама это востребованный продукт, будет становиться только нужнее».

Я понял, насколько позволяли мои 20 лет, что мне предстоит делать: продавать рекламу бизнесу. Задал свои вопросы и получил понятные ответы. Подача Ивана говорила, что лидерство Клерка на рынке, польза его рекламных и образовательных услуг очевидны, а общими силами мы сделаем это все еще лучше. Иван верил в компанию, в продукт и в себя - я тоже ему поверил. И тут Иван начал искать ответ на вопрос, а насколько можно доверять мне.

Собеседование длилось 2 часа. Как оказалось, соискатель должен был стать 1-ым менеджером отдела продаж в компании при условии ограниченного ФОТ. Иван подошел к вопросу со всей ответственностью и детально изучал мои софты: образование, хобби, интересы, личная жизнь, цель в жизни и так далее. Вопросы казались уместными, мы словно 100 лет знакомы уже были, такое сложилось впечатление. Позже я понял, что вопросы Ивана дали мне возможность узнать себя лучше.

После собеседования я вышел на улицу слегка потрясенный. Посмотрел на небо, на здание, где находится офис самого популярного сайта для бухгалтеров в России, прокрутил еще раз в голове слова Ивана. Подумал, а не наговорил ли я лишнего, поволновался об этом, отходя от здания в сторону своих 20-летних дел. И мне пришло сообщение.

Я достал телефон и увидел: «Егор, благодарим вас за уделенное время! Мы рады будем сотрудничеству, вот наш оффер» - Иван дал обратную связь после собеседования. Я убрал телефон, представил, какое будущее меня теперь ждёт и улыбнулся. Договорился на выход с понедельника.