Легенда Клерк.Ру: Иван Мордвинов кто это?

Я познакомился с Иваном Мордвиновым 2019-м году. В этот момент он занимал должность исполнительного директора Клерк.ру и прокачивал рекламные инструменты нашего сайта. Иван оставил о себе неизгладимое впечатление в моей памяти: рассказал мне о Клерке, маркетинге, о продажах, погрузил в само понятие бренд. Этот человек боролся до конца. И вот, какие истории о нём я запомнил
Как я познакомился с Иваном Мордвиновым
2019 год, мне 20 лет. Во время поиска работы мне поступает предложение о собеседовании в компанию Клерк.ру. В вакансии было написано, что сайт уже занимает лидирующую позицию в направлении бухгалтерии. Другими словами, это самый популярный сайт для бухгалтера в России. «IT компания? Это мне интересно» - подумал я. Связываюсь с представителем компании, тем самым Иваном, договариваюсь на собеседование и прихожу.
Поднявшись на 11-ый этаж здания в центре города, я вышел из лифта и увидел две двери: одна в квартиру, другая на общий балкон. «Ошибся» - я решил «Это точно не офис IT компании». Тогда у нас была еще старая дверь, а я не знал, что такое стартап, и как обычно начинаются IT-компании. Связался с Иваном, сказал, что приехал на место, но стою перед квартирой. Иван попросил не уходить (тут стоило бы и насторожиться). «Сейчас выйду», говорит. С другой стороны слышится шаг, далее щелкают замки, словно кто-то отпирает 5 щеколд, и дверь квартиры открывается. На пороге стоит Иван, улыбается и приветствует меня: «Егор? Здравствуйте! Проходите».
Собеседование с Иваном Мордвиновым
Это собеседование я запомнил навсегда, как самое долгое и в то же время интересное. Больше нигде и никогда при приеме на работу меня не спрашивали, в какие видеоигры я играю и почему именно в такой жанр.
Иван завел меня в узкий темный бетонный коридор, который петлял куда-то налево во мрак. В голове звучало «IT-компания». Открыв дверь, он пригласил меня зайти в кабинет: на полу видавший виды линолеум, лампочек в потолке не хватает, стены белые, шпаклевка. «Самый популярный сайт для бухгалтеров в России», вспоминаю описание вакансии. Мы прошли дальше в кабинет, Иван пригласил меня присесть, что я и сделал, и началось собеседование.
Попасть на собеседование в Клерк.ру
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Иван сказал, что на сайте Клерк.ру можно размещать рекламу бизнеса, чтобы тот находил себе клиентов. Что реклама это двигатель торговли, что это востребованный продукт сейчас и будет становиться только нужнее со временем: в этот момент мне прищемило сломанной спинкой стула спину. Я обернулся посмотреть, что случилось, и заметил на стене отпечаток чьей-то подошвы. Слово, кто-то крикнул «Это Спарта!» и ударил ногой в стену. Эхом в голове прозвучало «Реклама это востребованный продукт, будет становиться только нужнее».
Я понял, насколько позволяли мои 20 лет, что мне предстоит делать: продавать рекламу бизнесу. Задал свои вопросы и получил понятные ответы. Подача Ивана говорила, что лидерство Клерка на рынке, польза его рекламных и образовательных услуг очевидны, а общими силами мы сделаем это все еще лучше. Иван верил в компанию, в продукт и в себя - я тоже ему поверил. И тут Иван начал искать ответ на вопрос, а насколько можно доверять мне.
Собеседование длилось 2 часа. Как оказалось, соискатель должен был стать 1-ым менеджером отдела продаж в компании при условии ограниченного ФОТ. Иван подошел к вопросу со всей ответственностью и детально изучал мои софты: образование, хобби, интересы, личная жизнь, цель в жизни и так далее. Вопросы казались уместными, мы словно 100 лет знакомы уже были, такое сложилось впечатление. Позже я понял, что вопросы Ивана дали мне возможность узнать себя лучше.
После собеседования я вышел на улицу слегка потрясенный. Посмотрел на небо, на здание, где находится офис самого популярного сайта для бухгалтеров в России, прокрутил еще раз в голове слова Ивана. Подумал, а не наговорил ли я лишнего, поволновался об этом, отходя от здания в сторону своих 20-летних дел. И мне пришло сообщение.
Я достал телефон и увидел: «Егор, благодарим вас за уделенное время! Мы рады будем сотрудничеству, вот наш оффер» - Иван дал обратную связь после собеседования. Я убрал телефон, представил, какое будущее меня теперь ждёт и улыбнулся. Договорился на выход с понедельника.
Как Иван встретил свою семью
Спустя 7 лет стоим Иван Мордвинов, Борис Мальцев и я, разговариваем о бизнесе. У Ивана и его жены Дарьи уже была к этому моменту дочь. И вот в Клерк заходит она, их дочь - маленькая, в платье, идет неспешно под ручку с Дашей.
Иван сразу заканчивает разговор о бизнесе и идет к семье, мы с Борисом остались стоять в стороне. Он их обнимает и спрашивает, как они добрались. Они улыбаются и рассказывают, что у них все хорошо.
Я давно знаю, что моя цель это большая и счастливая семья. И в этот момент я увидел образ того, к чему стремлюсь сам. Я стал уважать Ивана еще больше: за то что он муж и отец.
Любимый фильм Ивана: «Револьвер»
Много раз я слышал, что это шикарное кино, любимое Ивана. А сам никогда не смотрел. И вот мне предстоят переговоры с крупным клиентом на большой для меня чек, впервые в жизни - ужасно страшно.
Иван заметил это и сказал цитату из «Револьвера»: «Единственный способ стать умнее - играть с более умным противником». Я понял, что мне неизбежно придется это пройти, если я хочу роста. Я собрался с духом, повторил план встречи и вышел на переговоры. Я успешно закрыл ту сделку и запомнил цитату надолго, а позже посмотрел и сам фильм.
После просмотра я уже распознавал цитаты. Когда, в тяжелые для меня времена, Иван сказал мне: «На свете не существует проблем, Егор, есть лишь ситуации», - я сразу вспомнил лицо персонажа, который говорил это в кино. Да, подумал тогда, Иван действительно любит «Револьвер».
Как Иван меня уволил
Это случилось дважды: в 20 и 26 лет. Я ненавидел его за это. Но со временем понимал, принимал и это помогало мне стать сильнее. Сейчас я благодарен за каждое из увольнений. А было это так.
В 20 лет мне было интересно всё, включая работу. Но работа была далеко не на первом месте. После очередной ошибки я услышал фразу Ивана, который любит футбол: «это красная карточка, Егор». Я чуть не зарыдал: моё видение будущего рухнуло, я потерял дорогую для себя компанию и людей, которые там работают. Это было фиаско. Иван тогда сказал: «тебе надо расставить приоритеты». Эта фраза врезалась в мою память и еще долго я ее осознавал, корректируя свое поведение и меняя свое будущее.
В 26 лет Иван уволил меня, сказав, «ты не готов». Я тогда решил, что это бред, что он пересмотрел «Слово пацана». Но шло время, и жизнь показывала мне то же самое в других сферах: что я не готов.
Физически, морально, навыками и знаниями - для достижения своей цели жизни и попутных задач, закрытие которых для этого требуется. Я продолжил корректировать свое поведение, о чем рассказывал у себя в канале.
Сейчас я благодарен Ивану за его слова, они оказали положительное влияние на мою жизнь и карьеру.
Так Иван Мордвинов хороший или плохой?
Иван Мордвинов это человек. Это муж и отец. Это эксперт в маркетинге, в продукте, в продажах. Предприниматель и бывший исполнительный директор Клерка. Я не хочу давать ему оценку. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому вопросу? Подробнее про Ивана и его деятельность можно узнать у него в ТГ-канале
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Я его помню
Отличная статья, авторский стиль вызывает восторг, история трогает до глубины души, неожиданные повороты будоражат дух, а концовка оставляет надежду на новые статьи в блоге Егор Михайликов, за 5 минут я и посмеялся и поплакал, но самое главное - вдохновился, теперь снова появились силы продолжать и свой путь, однажды о нем вы прочтете в моем блоге. Продолжай писать, брат... шоу маст гоу он..
Егор, спасибо, хороший текст). Давай теперь рассказ про Дарью ))) Она кажется тебя тоже увольняла? И она тоже легенда)