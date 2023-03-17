Как наговорить себе на отказы в налоговых вычетах

Этот скетч из личных историй. Длинная публикация.

Директор налогоплательщика попросил его сопроводить на вызов в налоговый орган.

Компания очень и очень новенькая и малюсенькая, промышляющая в основном мелкими ремонтно-строительными заказиками и участием в муниципальных закупках по капитальным ремонтам МКД по 615 постановлению Правительства.

Нет смысла разъяснять про это постановление, те кто знает, тот знает. Данная история не об этом.

В общем, компания не должна была успеть «накосячить» с налогами и попасть в поле зрения налогового органа подозреваемая в злодеяниях налоговых махинаций.

На моё предложение, чтобы я сходил один по представительской доверенности, директор на отрез отказал, возжелал сам явиться, но со мной сходить по вызову.

При этом, директора било в конвульсиях при одно мысли, что он один на один будет с налоговым инспектором. Могу предположить, что «рыльце в пушку». А у кого оно не в «пушке». Чего-то он сильно боялся.

Я так и не добился, чего именно боялся, что готов был нанимать стороннего налогового специалиста. Мне то тоже надо понимать как готовиться к беседе с налоговым инспектором.

Очевидно же, что было чего бояться, но боязнь директора могла складывалась из его личного представления ситуации, личной оценки и на мой взгляд, если бы директор рассказал, могла быть не столь катастрофической, чтобы директор столько «жрал» в огромном количестве валерьянку.

Как говориться: «что для мухи – ужас, то для паука – норма».

Ну до ладно, имеем, то что имеем.

В уведомлении о вызове было очень грозно написано: (дословно) «вызывается руководитель ООО »???" ИНН ?????????? (лично), для дачи пояснений в связи с тем, что у ООО «???» в налоговых декларациях по НДС инспекцией установлен несформированный источник по цепочке поставщиков. Прям так и написано – ЛИЧНО.

На самом деле вызов в инспекцию был так сказать для того, чтобы познакомиться с налогоплательщиком и не более, но шоу было как будто бы миллиарды из бюджета «стырили».

Начался акт с того, что директор, он же единоличный учредитель налогоплательщика решил ввести еще одного учредителя – свое друга-товарища-партнера.

Подал документы в налоговый орган для ввода в общество еще участника и совершенно непостижимым образом, по крайней мере для нас, налоговый орган приостановил регистрацию и вызвал директора в инспекцию вот под тем предлогом, что было указано в уведомлении.

Дополню картину маслом, вызывали в инспекцию и будущего соучредителя. Он ходил и давал показания. Даже протокол составили и дали копию его новому учредителю.

Правомерность данного действия сейчас не обсуждаем, но очень интересно.

Видимо это событие и пугающее уведомление как то повлияло на директора и решили привлечь меня к налоговому шабашу.

Попросил бы на меня не обижаться инспекторам. Среди них есть классные специалисты которые качественно выполняют свою работы, так и среди налоговых специалистов (не инспекторов) есть персонажи, которые, мягко скажем, не должны заниматься налоговыми вопросами.

В общем, и по одну сторону баррикад и по другую присутствует некий баланс, «инь и ян» так сказать.

Эмоциональный фон общения с инспектором текстом сложно описать, по-этому все описывается концеляритно – ироничной манере.

Предварительные (ласки) общение с налоговым инспектором начались сразу с недопуска меня как представителя по доверенности еще на входе в инспекцию на вахте.

Возглас был следующим: «А зачем вам представитель? Мы немного пообщаемся и все го лишь».

Мы были настойчивы.

Инспектор стремглав, только пятки сверкали, точнее каблуки, куда то унеслась вверх по лестнице, прочь, восвояси, без объяснений.

Мы стоим, ждем, в недоумении.

Я аж даже в какой то момент струхнул и подумал: «Ну вот опять. Сейчас откуда-нибудь выскочит Цербер с газовым пистиком и резиновой дубинкой и начнется свистопляска с угрозами и попытками физического воздействия». Всё таки надо покупать на такие случаи шокер, желательно стреляющий. Я не шучу. Случаи бывал разные. Я уже в разных передрягах бывал.

Ан нет, вот и инспектор, с какой-то симпатичной, аккуратно одетой в строгий деловой костюм дамочкой. Позже выяснилось, ихий (шутка) штатный юрист.

Юрист посмотрела на меня, потом на доверенность, потом опять на меня, слегка еле уловимо повела аккуратной бровью и вздохнув, как когда вздыхают как будто камень с плеч, соблаговолила нам просочиться в недра инспекции. Кто бы мог подумать, так вот кто оказывается самый главный в инспекции – юрист (шутка).

Честно скажу, мы не обсуждали и не проигрывали поведение директора в случае если меня не будут допускать сопровождать директора. И не обсуждали если мне не будут давать говорить. Упустил из виду.

На фоне нервозности директора, его тремора передававшегося нам, всему офису, всему зданию, всей улице, аж листья стали интенсивно падать с деревьев стоявших вдоль дорог, аж сигнализации машин срабатывали (шутка), я зациклился выявлением-выяснение источника испуга директора и не обсудили некоторые тактические моменты поведения директор при вероятностном неблагоприятном наступлении событий.

И Слава Богу, что обошлось. Меня допустили без скандалов. Но мой тонус уже начал повышаться.

Естественно дальнейшее общение с инспектором пошло сразу с угроз уголовной ответственности за какие-то нарушения, наверно налоговые.

Боже мой, кто бы говорил про уголовную ответственность, инспектор который к уголовке совершенно не имеет никакого отношения, да еще и потому, что легко и просто сам может оказаться под уголовным преследованием и всё по тем же деяниям связанным с налогами и госслужбой.

Наверно, если бы инспекторам выдавали оружие, то угрозы имели бы больший эффект.

А если бы позволялось подключать электричество к стульям, на которых налогоплательщики дают показания-пояснения, то процедуры налогового контроля были намного веселее и продуктивнее.

Тем более, мне не понятно, почему инспектор сразу начал угрожать уголовкой и прочими пугалками, мы только зашли и не давали ни малейшего повода для этого.

Хотя, может перед нами был какой-нибудь налогоплатильщик-миллионер-маргинал, который наглым и бесстыдным образом качал свои права. Некоторые инспекторы почему то считают это пиком наглости и борзоты.

Сначала инспектор начала докапываться до меня, типа, я не так сижу. Тот стул который она же сама поставила для меня, требовала, чтобы я куда то передвинул, видите ли, я подсматриваю в монитор компьютера.

Честно сказать, если бы была возможность подсматривать в монитор, я бы подсматривал. Но был риск расшибиться к чертовой матери, так как стул на котором я сидел, совершенно не пригоден для своего прямого назначения и мог в любой момент развалиться при малейшем неверном движении.

И представьте, я на этом не весть каком стуле на протяжении 3,5 часов сидел. Поверьте, то еще испытанице. А еще ведь надо следить за процедурой, а то же ж...

Но я совершенно ничего не видел в мониторе. Я не мог видеть потому, что я сидел практически напротив задней части монитора компьютера и мне надо было сильно изогнуться, чтобы хоть что-то разглядеть в доисторической мониторе, в котором захочешь, но ничего сбоку не увидишь.

По всей видимости, требование на счет стула, это было со стороны инспектора появление власти и главенства над процессом по отношению ко мне и директору.

Хотя, может это было показное для инспекторов, которые также находились в кабинете. Их было еще 3-4 человека.

Инспектор ничего не добившись от меня, немного успокоилась и мы наконец то приступили.

Мне сразу, сходу запретили, что либо говорить. То есть вообще запретили. И хуже того, мой клиент-директор, не смотря на мои возмущения, согласился самостоятельно давать пояснения.

Мне даже запретили подсказывать что-либо директору. Для устрашающей убедительности было заявлено директору, что если я буду помогать отвечать директору или отвечать за директора, то инспектор занесет в протокол информацию, что директор самостоятельно не может отвечать на вопросы, следовательно он директор – номинал.

Эта угроза повлияла на директора и теперь он полностью самостоятельно отвечал на вопросы. На мои попытки предотвратить незаконные и не обоснованные вопросы или ненужные или нелепые ответы, теперь уже директор останавливал меня и такого наговорил, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

В какой то момент налоговый инспектор задает вопрос: «Сколько печатей в обществе»?

И директор с серьезным лицом заявляет, что три (3) печати и подробно разъясняет, что одна печать у него, вторая у второго учредителя, который еще не учредитель и третья у бухгалтера.

Следом инспектор задает законный вопрос: «доверенности кому-либо выдавались на действия от имени общества».

Директор отвечает: «нет, никому не выдавались».

И это всё легло в протокол, который директор даже не пожелал читать и подписал не глядя, не дав мне возможности написать замечания на то что можно было писать замечание.

Вопрос по спорному контрагенту указанному в уведомлении о вызове не было вообще от слова совсем.

И вот с тех пор, как только компания заявляет вычеты по НДС их сразу снимают.

Попытки разрешить вопрос о снятии вычетов заканчиваются фиаско. Налоговики говорят (примерно) «печать на счетах фактуры непонятно какая, то ли директор поставил, то ли не уполномоченное лицо. Про печати-подписи контрагента даже речи не заходит. Снимаем вычеты».

Директор возмущаясь: «Ну как же так, это я подписал, я поставил печать на документы».

Налоговики: «Вы сами сообщили налоговому органу о наличии трех печатей, две из которых у не уполномоченных лицах. Можем провести экспертизу и выяснится, что печати не Ваши? Вот протокол. Ваши же слова про печати?»

Директор: «Ну да, мои».

И уходит не солоно хлебавши.

Вот так вот, добровольно, беспечно и самонадеянно можно загнать себя в угол и создать проблемы для компании и для себя лично на ровном месте.

Какие сделаем выводы:

Не думайте, что вы знаете механизмы и способы налогового контроля. И не думайте, что налоговый орган пойдет на встречу. Бывает, идет, но это редкость. В основном задача состоит – максимально пополнить бюджет и получить за это премию.

Относитесь к словам-показаниям серьезно. Все что скажете в стенах налоговых органах или не в стенах, но под запись под протокол, всё будет использовано инспекторами не известно как.

Сегодня ставка делается на допросы, пояснения, требования и ответы на них. Идет сбор информации о налогоплательщике для так называемого «налогового досье».

Число ВНП будут сокращать до наименьшего количества. Это связано с тем, что всё переходит в электронную плоскость, в онлайн и налогового органу будет достаточно посмотреть движения денег по счетам, направить налогоплательщикам требования, проанализировать ответы на требования и если сочтут рисковые операции заблокировать счета и ЭЦП, а дальше, как говорится, идите-оправдывайтесь, что вы не верблюд.

Пользуйтесь услугами налоговых специалистов (налоговых консультантов, налоговых юристов, адвокатов специализирующихся на налоговых вопросах). Постарайтесь следовать их рекомендациям и консультациям.

(Но всё таки, уверен, что этот мой клиент что-то там делал непристойное с НДС)

В налогообложении главное не налогообложаться!

Ваш юрист и налоговый консультант,

эксперт при бизнес-омбудсмене,

член Палаты Налоговых Консультантов,

Константин Чупырь.