Госзакупки

Назад в будущее или пени впрок в Гособоронзаказе

Начисление пени на сумму будущих обязательств, срок исполнения которых не наступил в рамках контракта по Гособоронзаказу, разве такое возможно?

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Назад в будущее или пени впрок в Гособоронзаказе
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

А вот Госзакачик считает иначе, он считает, что можноначислить пенина сумму будущих обязательств, которые даже еще не наступили.

Итак, был заключен контракт с министерством обороны на выполнение работ по оперативному восстановлению средств инженерного обеспечения войск, и поставщик допустил просрочку.

  • Минобороны решило взыскать неустойку по заключенному госконтракту ГОЗ.

  • Исполнитель допустил просрочку исполнения контракта.

  • Суды трех инстанций удовлетворили иск о взыскании пени.

Ответчик-исполнитель контракта гособоронзаказа не согласился с выводами судов трех инстанций и обратился с жалобой в ВС, указав на отсутствие оснований для начисления пени на общую сумму контракта, без учета обязательств, срок исполнения которых не наступил.

При расчете неустойки за просрочку исполнения работ за 2020 год неустойка рассчитывается исходя из стоимости работ в размере 100 000 000 рублей, подлежащих выполнению в данном календарном году, в связи с чем, применяемый заказчиком способ расчета пени, исходя из общей суммы контракта, без учета обязательств, срок исполнения которых еще не наступил, и содержащихся в контракте положений о наличии промежуточных сроков (выполнение работ по годам) исполнения обязательств, является необоснованным.

ВС своим определением направил дело на новое рассмотрение указав, что судами не рассмотрен довод кассатора о начислении неустойки на сумму будущих обязательств, срок исполнения которых не наступил, в связи с чем применение в рассматриваемом деле иного подхода привело к существенному нарушению баланса интересов сторон.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 06.12.2022 N 305-ЭС22-16483 по делу N А40-157213/2021.

Вывод

Суды в погоне за поддержанием обороноспособности и безопасности государства готовы поступиться общей нормами законодательства, деловым оборотом и сложившейся судебной практикой и вменить ответственность за нарушения взятых обязательств в объеме большем, чем это допускается.

Ответственность за нарушения обязательств должна быть, никто не спорит, но почему же однобокий подход номенклатуры и судов к таким щекотливым вопросам к обороне страны, прям как в налоговых спорах, лишь бы угодить государству. Но, хорошо, что хорошо кончается.

«Дорогостоящий контракт начинать при ощутимой нехватке ресурсов или денег» (шутка).

Обожаю споры по госзакупкам. Нужна помощь – обращайтесь.

Ваш юрист по госзакупкам, Константин Чупырь.

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Константин Чупырь
Константин Чупырь
Юрист Налоговый Консультант в Частная практика

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