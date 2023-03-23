Субсидиарная ответственность. Схема: не погашать зарплату работникам.

При проведении процедуры банкротства выплата заработной платы стоит раньше чем требования других кредиторов стоящих в очереди удовлетворения требования кредиторов.

Раньше, в случае банкротства сотрудники компании не могли обратиться в суд и подать заявление о привлечении КДЛ, к примеру, привлечь директора и было совершенно не важно какой порядок выплаты задолженности по заработной плате, если в банкротившейся компании нет денег.

На данный момент ситуация изменилась и законодательство и судебная практика развернулась в сторону защиты прав работников банкротившейся компании:

сотрудники банкротившейся компании могут самостоятельно подать заявления в суд о привлечении к субсидиарной ответственности (пункт 1, статьи 61.14 Закона о банкротстве);

руководителя банкротившейся компании могут привлечь к уголовной ответственности за невыплату заработной платы (статья 145.1 УК)

У читателя возникает вопрос, а как же быть работникам, которым не выплатили заработную плату в случае если их руководитель номинал, если с них то с номинальных директоров взять то нечего?

В случае если директор номинальный при рассмотрении спора о привлечении к субсидиарной ответственности могут заявить о привлечении соответчика (конечного бенефициара), однако соответчик будет привлечен исключительно в случае согласия истца (ов), то есть в нашем случае работников.

Выводы

Люди, персонал, сотрудники, работники — это всё можно назвать, извините за такое сравнение, Основными Средствами общества. А в некоторых компаниях люди это чуть ли не единственное Основное Средство. Людей надо беречь.

Есть такая некая шутка: «На рынке дефицит высококвалифицированных низкооплачиваемых кадров готовых за бесплатно поработать».

Ни один нормальных бизнесмен просто так ничего никому не подарит и бесплатно, не имея на то веских оснований, никому ничего не сделает. Так почему же сотрудники должны фактически дарить свой труд компании, не имея с этого ничего. Все правильно сделал законодатель, что защитил работников в банкротстве, вопрос другой, иногда взять в директоров, КДЛ нечего.

Следующая публикация про субсидиарную ответственность и про схемы 20.04.2023.

Ваш налоговый юрист и налоговый консультант,

эксперт при бизнес омбудсмене,

член Палаты Налоговых Консультантов,

Константин Чупырь.