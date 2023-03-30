Дополнительные работы в Госзакупках

Пункт 35. Подрядчик по государственному контракту не вправе взыскивать с государственного заказчика стоимость дополнительных работ, которые были оказаны в отсутствие согласия заказчика и в нарушение процедуры их согласования, установленной законом и договором. (Обзор судебной практики ВС № 2 (2020)" (утв. Президиумом ВС 22.07.2020)).

Ранее уже рассматривались подобные споры в рамках 94-ФЗ.

Определение ВС от 26.01.2016 № 303-ЭС15-13256 по делу № А51-38337/2013 (судебная коллегия по экономическим спорам):

Суды необоснованно удовлетворили исковые требования подрядчика по государственному контракту о взыскании с заказчика неосновательного обогащения в размере стоимости дополнительных работ, не предусмотренных контрактом.

Суды исходили из того, что подрядчик проинформировал заказчика о необходимости произвести дополнительные работы, выполнил их, а заказчик принял объект с учетом данных работ.

При таких обстоятельствах суды посчитали, что в отсутствие между сторонами договорных отношений ответчик неосновательно сберег за счет истца денежные средства в размере стоимости дополнительных работ.

Между тем в силу п. 4 ст. 1109 ГК не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возвратить имущество, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

По смыслу ч. 6 ст. 9 закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ фактическое выполнение подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных условиями государственного контракта, без изменения заказчиком первоначальной цены такого контракта не может породить обязанность заказчика оплатить эти работы.

Примечание. Спор касался контракта, заключенного в соответствии с законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. Вывод суда может применяться и при рассмотрении споров по контрактам, заключенным на основании закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Суды могут удовлетворить требования о взыскании стоимости дополнительных работ, но при определенных условиях.

«Заказчик согласовал выполнение дополнительных работ, однако их стоимость превысила установленный законом № 44-ФЗ лимит. Взысканию подлежит сумма в размере не более 10% от цены контракта. (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 25.05.2018 № Ф09-1680/18 по делу № А34-1829/2017)».

Споры категории «Несогласованные допработы» в принципе можно отнести к категориям споров «выполнение работ без заключенного контракта».

Такой пример – (цитата из судебного акта) «выполнение работ без государственного (муниципального) контракта, подлежащего заключению в случаях и в порядке, предусмотренных законом № 44-ФЗ, свидетельствует о сознательном их выполнении при очевидном отсутствии обязательства. (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.07.2019 по делу № А21-7163/2018)».

Другой пример когда спор дошел до ВС и вновь не взыскали оплату за несогласованные дополнительные работы при том, что заказчик подписал акты без замечаний, но допработы не оплатил.

Суды трех инстанций указали:

«выполнение допработ без изменения цены контракта не обязывает заказчика их оплатить. Подрядчик работы не согласовывал. Он мог приостановить исполнение, но принял на себя риски возможных последствий» (цитаты из обзора К+);

«то, что допработы выполнили, сообщили об этом заказчику и достигли общего результата по контракту, не повод взыскивать оплату» (цитаты из обзора К+).

Суд так же указали, не имеет значения и то, что акты подписали без возражений.

Обязанность по оплате допработ возникает после их согласования. Отсутствие замечаний при приемке не мешает заказчику оспорить объем, качество и цену работ.

Верховный суд позицию поддержал, в том числе основываясь на Обзоре практики ВС от 2020 года (определение ВС от 20.10.2022 N 303-ЭС22-20257).

Но встречаются примеры, когда за дополнительные работы взыскивают плату с заказчика.

Обычно в таких случаях дополнительные работы не были самостоятельными, их невыполнение грозило годности и прочности результата, а заказчик выразил согласие в переписке (ИМХО: обратите внимание, заказчик всё-таки дает согласие).

Выводы

Ключевым моментов возможности взыскания денег за дополнительные работы, это обязательное согласие заказчика на эти дополнительные работы.

В противном случае, не видать вам денег за это как своих ушей. С одной стороны, это правильно, ибо не зачем оплачивать дополнительные работы о которых не просили, потому что навязывают. С другой стороны, если допработы были крайне важны для завершения контракта, а заказчик упорствует и согласовывает допработы.

В таком случае напрашивает ответ: останавливать работы на этапе определения необходимости дополнительных работ и в случае отказа заказчика от допработ, расторгать контракт.

Но возникает другой момент, исполнитель, заключая контракт рассчитывает заработать определённую сумму денег предложенную им сумму на тендере при выполнении определенного объема затрачиваю определенные ресурсы, но в случае отказа заказчика от необходимых дополнительных работ, исполнитель лишается того, на что рассчитывал.

Считаю, что этот момент должным образом не урегулирован и суды могли бы взыскивать деньги в пользу исполнителя за необходимые несогласованные дополнительные работы.

Помимо этого, происходит перераспределение бремени гражданско-правовой ответственности с заказчика на подрядчика.

Кроме того, заказчик в результате выполнения допработ получает имущественный результат, отвечающий его потребностям и имеющий для него должную потребительскую ценность, не предоставляя встречного исполнения, то есть не оплачивает.

А так же становится узаконенное фактическое признание сделки безвозмездной при условии презюмирования возмездного характера договора в силу закона (ст. 423 ГК). Ну и как следствие, происходит нарушение баланса интересов сторон сделки.

Поэтому, будем придерживаться получения согласия заказчика на допработы, либо отказываться от исполнения контракта.

Но, бороться есть смысл, хотя бы получить то, что могли бы получить по контракту даже если нет возможности контракт полностью исполнить.

«Не все, что можно делать безнаказанно, следует делать. (Аксиома Расина)».

Обожаю споры по госзакупкам. Нужна помощь – обращайтесь.

Ваш юрист по госзакупкам, Константин Чупырь.