Конституционный Суд: допустимо привлечение к субсидиарной ответственности учредителя и руководителя по налоговым обязательствам

Учредитель и руководитель налогоплательщика попытались оспорить конституционность положения статьи 61.11 закона о банкротстве в связи с тем, что они лишены самостоятельного обжалования ненормативных актов налоговых органов, суммы недоимки, начисленной хозяйственному обществу, в виде субсидиарной ответственности по требованию ФНС.

А дело было так.

ФНС обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельность (банкротство) должника, но определением производство о несостоятельности (банкротству) было прекращено в связи с отсутствием финансирования.

Тогда ФНС обратилась в Арбитражный суд с заявлением о привлечении солидарно к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц – учредителя и директора. Это разные люди.

ФНС для чего понадобилось провести рассмотрение данного спора в закрытом заседании, обосновывая тем, что (цитирую): «в целях наиболее полного выяснения фактических обстоятельств дела, а также подтверждения тех обстоятельств, на которые ссылается уполномоченный орган в заявлении, подлежат исследованию документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью иных юридических лиц».

Судом было отказано в проведении закрытого судебного заседания.

Какой такой огласки испугался ФНС. Видимо было чего опасаться.

Налоговый орган обосновывая свое требование указал на то, что по результатам ВНП (решение по ВНП) содержатся выводы, в том числе об организации формального документооборота, повлекшего необоснованное получение налоговой выгоды, отсутствии реальных правоотношений с контрагентами, небезосновательный вывод денежных средств на фиктивных контрагентов, которые были осуществлены не в интересах должника и его кредиторов.

В результате чего образовалась недоимка по НДС.

То есть, обстоятельства свидетельствуют о выборе контролирующими должника лицами недобросовестной модели ведения бизнеса, заключающейся в искусственном создании ситуации (создание фиктивного документооборота, повлекшее вывод денежных средств), при которой должник не может исполнить свои публично-правовые обязанности.

Директор и учредитель после назначения проведения ВНП снимают с себя полномочия и назначают управляющей организацией «фирму-однодневку», руководитель которой, (ИМХО: странная фраза. Логика конечно...)))), цитирую: " что свидетельствует о назначении на руководящую должность «массового» руководителя, результат деятельности которого очевидно не соответствовал интересам возглавляемой организации".

Решение по результатам проведенной ВНП не оспаривалось и не известно, были ли возражения на акт ВНП

В отношении привлечения учредителя к субсидиарной ответственности, у меня по крайней мере, сложилось противоречивое мнение. Нет, я нисколько не защищаю сейчас учредителя, но должно быть справедливое решение.

В частности в судебном акте указано, цитирую: " В судебном заседании учредитель (изменено) занимал активную позицию, проявил осведомленность о финансово-хозяйственной деятельности должника, пояснил, что деятельность организации велась им с Шестеркиным И.Ю. как с партнером.

Таким образом, учредителем не могло быть неизвестно о той схеме ведения хозяйственной деятельности и финансового оборота, которая сложилась в обществе.

Спрашивается, как и каким образом установили и именно доказали, учредителю было что-то известно?

То, что учредитель занимал активную позицию и был осведомлен о фхд общества. Так моменту принятия вынесения решение будешь знать досконально ситуацию.

Как судебный представитель в процессе, он же сначала изучает материалы дела и на столько погружается в спор, что достаточно легко ориентируется в деле и оперирует данными.

Давайте тогда и литигаторов к субсидиарные привлекать и всё, институт банкротства зайдет в тупик.

А вот еще фраза, цитирую: «имея механизм влияния на финансовую деятельность должника, учредитель мог контролировать действия как исполнительного органа, так и общества в целом, однако своим бездействием допустил наступление неблагоприятных последствий в виде доначисления по результатам мероприятий налогового контроля суммы налога и штрафных санкций».

Не установили и не доказали, а лишь предположили, что учредитель мог контролировать действия исполнительного органа. А может и не мог.

Чтобы рассуждать об этом, нужно быть внутри самого процесса.

Апелляция с кассацией оставили решение в силе, лишь изменив сумму взыскание с КДЛ

Не согласившись с судебными актами апелляционной и кассационной инстанций, налоговый орган обратился вВС с кассационной жалобой, а так же подал ходатайство о приостановке исполнения судебных актов второй и третей судебных инстанций.

Для чего налоговый орган заявил такое ходатайство в ВС можно только догадываться, но ВС отказал в ходатайстве.

При это ВС РФ определением от 21 июля 2022 г. № 306-ЭС22-4660 отменил судебные акты 2 и 3 судебных инстанций и засилил решение суда первой инстанции.

Мягко скажем, малоинформативный выводы ВС, цитирую: «постановления апелляционного и окружного судов в части отказа во взыскании с ФИО и ФИО 8 829 812 руб. приняты с существенным нарушением норм права, повлиявшем на исход дела и без устранения которого невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов налоговой службы в экономической деятельности, в связи с чем на основании пункта 1 статьи 291.11 АПК РФ они подлежат отмене. (ИМХО: какие именно нарушения норм были допущены судами?)

Субсидиарные должники пошли в КС с оспариванием конституционности статьи 61.11 «Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов» закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьи 9 «Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах», а также статьи 137 и пункта 1 статьи 138 НК, определяющих круг лиц, имеющих право на обжалование актов ненормативного характера налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц, и порядок такого обжалования.

По мнению заявителей, указанные законоположения не соответствуют статьям 17, 45 и 46 Конституции в той мере, в какой они по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, допускают возможность взыскания с граждан, не имеющих права на обжалование ненормативных актов налоговых органов, суммы недоимки, начисленной хозяйственному обществу, в виде субсидиарной ответственности по требованию ФНС.

КС в свойственной ему манере не даже не стал рассматривать жалобу и отказал в принятии к рассмотрению.

Подобные дела уже были предметом рассмотрения и КС однозначно высказывался.

Вывод первый:

Не однократно вещалось в СМИ – к субсидиарной ответственности, к налоговой и не только к налоговой, могут привлечь и без процедуры банкротства.

К субсидиарной ответственности могут привлечь не только бенефициара и-или директора. Зарубите себе на носу.

Вывод второй:

Хитрые маневры по выходу из числа учредителей, замене исполнительного органа на кого-бы то ни было не спасут от субсидиарки.

Странно, что к такой схеме прибегли учредитель с директором. Схема какая то древняя, не рабочая.

Если у кого-то удается провернуть такую схему, как подставить номинального директора, то это в основном только потому, что налоговому органу некогда заниматься и не могут охватить всех контрагентов или не заметили.

Думаю, что такое уже не упускается налоговыми органами. Но это уже вопросы к Контрольному управлению ФНС.

Вывод третий:

Скорее всего и учредитель и директор не ожидали такого подвоха с ВС и попытались хоть как то продлить «налоговую агонию». Хотя..., платить-то в любом случае. Вопрос только в сумме.

Вывод четвертый:

К сожалению не известно как проходила ВНП. Кто был допрошен, что установили. Было ли действительно установлено влияние учредителя на ФХД общества, а если было, то каким образом установили. Оспаривались ли установленные факты.

Я считаю недостаточным моментом обвинение во влиянии на ФХД общества только потому, что был сменен директор на управляющую компанию, которую посчитали почему то «однодневкой». Кто посчитал? Каким образом посчитали?

Если опустить умысел, то надо было в полной мере защищаться при проведении ВНП, а не делать рокировку исполнительного органа и пускать на самотек ВНП.

Вывод пятый:

Опять напрашивается необходимость хорошего качественного Налогово-Процессуального кодекса.

Даже у антимонопольного органа есть что – то подобное как процессуальный кодекс – это приказ ФАС от 25 мая 2012 года № 339 «Об утверждении административного регламента ФАС по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства РФ».

Видимо кому то очень не нужен Налогово-Процессуальный кодекс.

Теоретически, коль привлекают КДЛ к субсидиарной ответственности по налоговым правонарушениям, то у КДЛ, по идее, должно быть право себя защищать, в том числе и право на обжалование результатов налоговой проверки, но чтобы это было без возможности злоупотребления.

Было бы неплохо, что это решили не на уровне налогового органа, а на уровне совета федерации и думы, и непременно налоговых сообществ.

Вывод шестой:

Позиции судов такова, принятое регулирование не нарушает конституционные права и свободы заявителя, потому что налогоплательщик вступает в налоговые правоотношения и общается с налоговыми органами по вопросам уплаты налогов, включая контрольные меры.

При этом, закон не мешает бывшему руководителю или учредителю налогоплательщика защищать свои права в суде, если его обвиняют в нарушении налогового законодательства, но уже в рамках субсидиарной ответственности.

В настоящее время КС установил, что только налогоплательщик, т. е лицо, против которого было вынесено решение на основании статей 137 и 138 НК, имеет право обжаловать это решение и оспаривать его в вышестоящем органе по налогам.

«Конституционный Суд- это не тот орган, который готов к любви» (В. С. Черномырдин) [перефразировано автором].

Константин Чупырь.