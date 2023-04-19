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Константин Чупырь
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность. Схемы

«Быстро разбогатеть редко удаётся. Как и медленно обанкротиться». Анонс: в продолжение публикации о субсидиарной ответственность, а именно про агрессивные схемы ведения бизнеса, которые сейчас не работают.
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Схема: вывод активов компании

Возможно у кого-то возникнет вопрос, что такое активы?

Активы - это различные объекты и имущество, которые участвуют в получении дохода. К ним относятся денежные средства на банковских счетах и в кассе, техническое оборудование, транспортные средства, недвижимость, задолженность за оказанные услуги, запасы товаров, необработанное сырье, различные лицензии и права на товарные знаки, вложения в банки, а также акции и облигации других компаний, цифровые финансовые активы (имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств. Права собственности на данное имущество удостоверяются путем внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций. К цифровым финансовым активам относятся криптовалюта, токен).

Как могут выводить активы.

* неравноценный обмен;

* несправедливая оценка вкладов в уставный капитал;

* передача активов без встречных обязательств;

* передача активов неплатежеспособным лицам;

* замещение обязательств платежеспособных лиц на обязательства неплатежеспособных лиц;

* выкуп активов за счет средств самого должника;

* потеря контроля над активами;

* создание фиктивных долгов;

  • отчуждение активов, без которых невозможна основная деятельность должника;

  • необоснованная продажа имущества;

  • переводы денег самому себе, родственникам, взаимозависимым подконтрольным лицам.

    • К примеру, продажи имущества. Прежде чем продать конечному покупателю, чтобы это выглядело как не взаимосвязанного с продавцом и это выглядело это вполне законно, сделки проводят через ряд фирм- «однодневок», которые выглядят как законопослушные налогоплательщики. И в таких сделках сложнее вернуть имущество.

      На сегодняшний день любую сделку может оспорить арбитражный управляющий (ст. 61.2 закона о банкротстве; п. 8 постановление Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. N 63), даже можно, так сказать, перепрыгнуть через «голову», т. е. минуя оспаривание сделок с промежуточными подставными компаниями, обратиться за взыскание сразу к конечному покупателю. И так основания оспаривание сделок если:

      • цена продажи имущества была ниже рыночной;

      • на момент продажи вы знали, что покупатель не сможет расплатиться;

      • на момент продажи покупатель знал, что сделка подорвет ваше финансовое положение;

      • вы продали имущество, стоимость которого больше 20% стоимости всех активов;

      • вы уничтожили документы по этой сделке;

      • формальная продажа: вы продолжали пользоваться имуществом после его продажи.

Совершение сомнительных сделок является основанием для привлечения к субсидиарной ответственности (пп. 1 п. 2 ст. 61.11 закона о банкротстве).

Выводы: как ни крути, конкурсный управляющий оспорит сделки с основными средствами и пополнит ими конкурсную массу, а если по каким то причинам этого сделать не получится, то КДЛ будут привлечены к субсидиарной ответственности, чтобы пополнить на недостающую сумму конкурсную массу.

«Конкурсный управляющий - это как терминатор, только вместо уничтожения людей он уничтожает сделки»! © К. Чупырь, 2023

Следующая публикация про субсидиарную ответственность и про схемы 18.05.2023.

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Константин Чупырь.

Константин Чупырь

Константин Чупырь

Налоговый юрист в Частная практика

49 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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