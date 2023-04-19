Субсидиарная ответственность. Схемы

Схема: вывод активов компании
Возможно у кого-то возникнет вопрос, что такое активы?
Активы - это различные объекты и имущество, которые участвуют в получении дохода. К ним относятся денежные средства на банковских счетах и в кассе, техническое оборудование, транспортные средства, недвижимость, задолженность за оказанные услуги, запасы товаров, необработанное сырье, различные лицензии и права на товарные знаки, вложения в банки, а также акции и облигации других компаний, цифровые финансовые активы (имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств. Права собственности на данное имущество удостоверяются путем внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций. К цифровым финансовым активам относятся криптовалюта, токен).
Как могут выводить активы.
* неравноценный обмен;
* несправедливая оценка вкладов в уставный капитал;
* передача активов без встречных обязательств;
* передача активов неплатежеспособным лицам;
* замещение обязательств платежеспособных лиц на обязательства неплатежеспособных лиц;
* выкуп активов за счет средств самого должника;
* потеря контроля над активами;
* создание фиктивных долгов;
отчуждение активов, без которых невозможна основная деятельность должника;
необоснованная продажа имущества;
переводы денег самому себе, родственникам, взаимозависимым подконтрольным лицам.
К примеру, продажи имущества. Прежде чем продать конечному покупателю, чтобы это выглядело как не взаимосвязанного с продавцом и это выглядело это вполне законно, сделки проводят через ряд фирм- «однодневок», которые выглядят как законопослушные налогоплательщики. И в таких сделках сложнее вернуть имущество.
На сегодняшний день любую сделку может оспорить арбитражный управляющий (ст. 61.2 закона о банкротстве; п. 8 постановление Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. N 63), даже можно, так сказать, перепрыгнуть через «голову», т. е. минуя оспаривание сделок с промежуточными подставными компаниями, обратиться за взыскание сразу к конечному покупателю. И так основания оспаривание сделок если:
цена продажи имущества была ниже рыночной;
на момент продажи вы знали, что покупатель не сможет расплатиться;
на момент продажи покупатель знал, что сделка подорвет ваше финансовое положение;
вы продали имущество, стоимость которого больше 20% стоимости всех активов;
вы уничтожили документы по этой сделке;
формальная продажа: вы продолжали пользоваться имуществом после его продажи.
Совершение сомнительных сделок является основанием для привлечения к субсидиарной ответственности (пп. 1 п. 2 ст. 61.11 закона о банкротстве).
Выводы: как ни крути, конкурсный управляющий оспорит сделки с основными средствами и пополнит ими конкурсную массу, а если по каким то причинам этого сделать не получится, то КДЛ будут привлечены к субсидиарной ответственности, чтобы пополнить на недостающую сумму конкурсную массу.
«Конкурсный управляющий - это как терминатор, только вместо уничтожения людей он уничтожает сделки»! © К. Чупырь, 2023
Следующая публикация про субсидиарную ответственность и про схемы 18.05.2023.
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Константин Чупырь.
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