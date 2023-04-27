Из личных историй. Как по «дружбе» меня чуть не довели до субсидиарной ответственности

Легко и не принужденно, под личиной дружеских отношений на меня чуть не «повесили» здание с земельным участком. Рассказ, о том, что с друзьями лучше вообще не иметь никаких коммерческих дел. Посвящается всем, кто соприкасается с активами компании и операциями с ними.

Ранее, 20 апреля 2023 я публиковал статью про субсидиарную ответственность, точнее про последствия недобросовестного вывода активов компании.

В этот раз рассказу свою историю, непосредственным участником которой я был и знаете ли, мог очень серьезно пострадать. В итоге пришлось поплатиться дружескими отношениями, но может это даже к лучшему. Это как раз связано с выводом актива компании. В этой истории я опущу названия сопричастных компаний, фамилий участвующих лиц, судебных инстанций.

Приступим

Жила была одна московская компания.

Условно говоря, эта компания была, что-то наподобие инжиниринговой компанией. Занималась в основном автоматизацией различных инженерных систем.

Я как юрист по одному образования и специалист по контрольно-измерительных приборов и автоматики хорошо вписывался в задачи компании.

А также, много лет и много сделок провел с объектами недвижимости и земельными участками в том числе и был представителем в различных судебных спорах связанным с недвижимостью и земельными участками.

Назовем ее – «Один». И было у это «Один» компании в другом городе, не филиал, ни обособленное подразделение, а некий такой отдел или отделение. И трудились в ней узкопрофильные специалисты. И были эти специалисты из того же города, что и отделение компании «Один». Назовем этот уездных город «N-ск»

Компания «Один» жила и процветала. Брала контракты по 223-ФЗ. В общем жила припеваючи.

Как и любая другая нормальная компания, компания «Один» пользовалась финансовыми услугами кредитных организаций. Попросту брала кредиты. И в какой то момент набрала кредитов более чем на 2 млрд. рублей, может и более. Но сейчас не об этом.

Когда у компании «Один» всё было хорошо, решили ребята из уездного города «N-ск», что не плохо было бы, чтобы у них было нормальное рабочее место, а не ютиться по арендным закоулкам, нормальный склад, нормальные мастерские и нормальные места отдыха.

Вполне нормальные желания, тем более, что компания «Один» процветала и ничего не предвещало...

Сказано-сделано. Хлопнули по рукам и дело заспорилось.

Ребята, точнее мой знакомый, нашли подходящее здание с земельным участком, подрядили проектировщиков и строителей, и сделали из убогого здания «конфетку».

В общем, всё работало, все работали и зарабатывали. И было всё хорошо.

И вот, тот самый знакомый, который искал подходящее здание и земельный участок, назовем его Фома Опискин (из «Село Степанчиково и его обитатели» Фёдора Достоевского), обратился ко мне с такой вот просьбой: оформить эту недвижимость на другою компанию.

Причем, здание фактически было реконструировано, но не переоформлено и не зарегистрировано в том виде в котором на момент сделки отчуждения существовало.

Ремарка

С Фомой я знаком примерно с двухтысячных годов. Это был добрейший души человек. Можно было написать очень много положительных качеств о Фоме, загибать пальцев ни на руках ни на ногах не хватило бы.

Ни подавал никакого повода чтобы сомневаться в его порядочности. В те времена я Фоме проводил несколько сделок с его недвижимостью.

Тогда проблемно было подготовить недвижимость к продаже, тем и спекулировали юристы, риелторы, аферисты, жулики и прочий около недвижимый люд. Фома за это щедро платил.

Я в какой то момент занимался земельным бизнесом и у меня было в обороте примерно 11 земельных участков. Фома как то купил у меня несколько земельных участков, причем совершенно не торгуясь. Сделки прошли без сучка без задоринки.

Возвращаемся к злосчастному зданию с земельным участком.

По всей видимости компания на которую нужно было переоформить злосчастную недвижимость была взаимозависимой по отношению компанией «Один», но сделка прошла и действительно была оплата по рыночной стоимости.

По крайней мере предоставили платежку, не исключено, что и поддельная или отозванная, но была платежка.

Потом, Фома попросил переоформить эту же недвижимость еще на другую компанию, наверно тоже как то взаимозависимою с компанией «Один» или со второй компанией, или и с той и с другой.

Вот тут уже возникли вопросы: «с чего вдруг, собственно?»

Фома отвечал: «если вдруг компанию «Один» будут банкротить, то здание с земельным участком не попадет в банкротскую массу».

Фома владел информацией ситуацией с компанией «Один» и пытался спасти свое рабочее место.

Уже от имени третьей компании было зарегистрировано задание с учетом реконструкции или от имени второй. Уже не вспомню. Надо поднимать личные архивы.

И опять же сделка была полноценной, то есть была заплачена нормальная цена, такая же как и в предыдущей сделке.

Спустя довольно короткое время, Фома попросил переоформить еще на одну компанию, это уже четвертая по счету.

Помнится мне, почему то очень торопили со сделкой. И вот тут, как сказать, наверно было ошибкой с моей стороны, не потребовал платежку по оплате сделки.

Фома сказал: «Рассчитались. Мы же друзья. Ты мне не доверяешь»? Что-то подобное звучало.

Тут видимо надо пояснить, что оформление сделок заключалось не столько в подготовке документов, подготовке договоров купли-продажи, присутствии на сделке, но и представительство компаний по доверенности и само собой, что в росреестре при подписании договора сторонами сообщается, что расчет произведен.

Сам росреестр подтверждения оплаты не требует, ему это не нужно. А мне на словах по дружбе было сказано: «ну что ты, конечно расчет произведен! Платежку пришлют, но позже».

Доверие. Грабли. Опять грабли и те же

Это была моя ошибка. Я доверился.

И вот, настал тот день, когда крайнего продавца начали банкротить. Под пристальнейшее внимание конкурсного управляющего сам собой попала сделка со злосчастным зданием с земельным участком.

И совершенно неожиданно (шутка), выяснилось, а фактического расчета за сделку не было.

И сам собой разумеется конкурсный управляющий пошел с иском об оспаривании сделки купли-продажи недвижимости не обеспеченной встречным обязательством.

Знал ли про всё про это Фома, который полностью курировал все сделки и владел информацией по компаниям или не знал, мне не известно. Но как ни странно, я от него не услышал, типа: «да что ж это такое! Да как они смеют! Они меня, Фому, обманули! Я то вон чё, а они вон чё!». В общем, что то в таком духе. Но нет, такого не было и что-либо подобного тоже не было.

Было обычное поведение человека, который знал или предполагал, что сделка не равноценная, то бишь, без оплаты.

Нашел Фома какого то юриста, который «насвистел» Фоме, что вопрос решаемый. Заплатили этому юристу не хилый такой аванс и пошла тяжба.

В какой то момент, по просьбе юриста, Фома обратился ко мне, чтобы я написал пояснения в суд по фактическим обстоятельствам сделки. Интересовало, почему я на сделки указал, что расчет произведен, а по факту расчета не было.

Откуда было мне знать, был ли расчет или не был. Мне любую поддельную платежку подсунь и приму ее за чистую монету. Или подсунули бы оплаченную платежу к сделке, которую потом бы отозвали. Я и не узнал бы ничего.

Пояснения не устроили моих «визави». Что именно меня хотели услышать – не понятно, точнее — понятно, но на такое я не подписался.

Состоялось единственное общение с юристом, который отстаивал сделку, и было оно очень и очень не приятным. Такое ощущение было, что я общаюсь со опером из милиции (тогда еще была милиция). Такой «наезд» был.

Я даже по началу растерялся, а потом немного остепенился, задумался и стал вести себя и говорить более осмотрительно. Само собой, я отказался давать какие-либо пояснения.

С какой стати, меня подводили под субсидиарную ответственность. С какой стати я должен был бы отвечать за эту сделку в том объеме который не контролировать и не мог повлиять.

Само собой разумеется, сделку признали недействительной.

Друг-товарищ Фома, перестал со мной контактировать.

Я на него не обижаюсь. Еще не известно как бы я поступил оказавшись на его месте. Это при условии добропорядочности, а если там этого не было, то, как говорили с старину — пардоньте.

Моя первая ошибка — не надо было соглашаться выступать за различные компании по доверенностям. В данной истории это можно было сделать и при этом не потерять клиента. Моя вторая ошибка — надо было настаивать на документальном подтверждении оплаты. Моя третья ошибка — доверяй, но проверяй. Даже если это друзья.

А с друзьями лучше бы вообще не иметь никаких коммерческих дел. По крайней мере стараться, хотя... сами понимаете, такое не возможно.

И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало

Ничего я не пил и никуда мне ничего не попало и Слава Богу. Цитата ни к селу ни к городу. Просто так написал, что то навеяло.