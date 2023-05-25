Про схемы использования «номинала». Какие риски могут возникнуть у квазиуправленеца. Из личного опыта

Ранее я писал статью про агрессивные схемы ведения бизнеса, такие как использование «номинала» и о последствиях такого использования для квазиуправленеца. Сейчас я хочу поделиться историей из своей практики, как все это происходит в жизни.

Публикация о которой говорится в анонсе размещена здесь.

Я хотел рассказать тем, кто не слышал, либо не сталкивался с таким интересным механизмом использования «номинала», да и просто почитать как рассказ.

По сей день сталкиваюсь с таким механизмом.

В этом механизме используются в качестве «номиналов» вполне нормальные, конечно, может и не всегда нормальные, но в основном трезвомыслящие люди. Как показала практика, либо это хорошие знакомые теневого бенефициара, либо нанятые через рекрутинговые сайты или компании. При чем на этих сайтах чуть ли ни открытым текстом пишут, что требуется человек для того то и того то. Но читая между строк, большущими буквами просматривается «НУЖЕН НОМИНАЛ» и сидеть ему недопересидеть.

Складывается впечатление, что поставка «номиналов», это целая индустрия.

Нужда и деньги, и обещания «золотых гор» подталкивает людей на опасную авантюру стать «номиналом». Риски огромные. Миллионные, иногда миллиардные и уголовные. На что надеются люди идущие в ряды «номиналов», не понятно. А если не удастся «притянуть» к ответственности теневого бенефициара. Всё, пиши пропало, «номинал» один-на-один остается с проблемной компанией и долгами.

Ну да ладно. Все люди взрослые (может быть и не все. Точнее сказать по паспорту взрослые, а на самом деле…). Голова не для того дана, чтобы шапку носить, а чтобы ум-разум копить.

Помните анекдот про боксера?

У боксера спрашивают: — Зачем вам такие сильные руки? — Ну, это... — наверное для того, чтобы сильнее бить противника? — Да. — Зачем вам такие сильные ноги? — Ну, это... — Наверное для того, чтобы быстрее перемещаться по рингу? — Да. — Зачем вам такая маленькая голова? — Ну, это... — Наверное для того, чтобы уворачиваться-уклоняться от ударов и было труднее попасть в нее? — Ага, а еще я туда ем.

В общем и целом, голова нужна не только, чтобы в нее пищу лОжить, или класть.

Подползли к схеме

Теневой бенефициар имеет в собственности, либо в аренде какую-нибудь недвижимость. Желательно, чтобы эта недвижимость была труднодоступна.

Я работал в одной компании, называвшей себя «группой компаний». Кучка разных мелких юрлиц, полное отсутствие деловой системности. Собственно, чему удивляться. Очевидно, что создавались компании не для длительной деятельности. Фактическое расположение было в Жилом Комплексе «Золотые Ключи 2». Находится этот комплекс недалеко от станции метро «Минская». Крутой жилой комплекс. Цены там на недвижимость заоблачные. Поговаривали, что в этом комплексе живут или жили Лепс, а также Улюкаев.

В этот комплекс так просто не попасть. Пропускной режим. В здание, где находились компании тоже, не попадешь. Везде видеокамеры. Вход по электронным пропускам. Осмотры, досмотры, справки из психо и наркодиспансера, справка от родителей об эмансипации, справка об отсутствии судимости, справка из медучреждения об отсутствии заболеваний и справки о прививках, в том числе от бешенства. Про справки я конечно же пошутил. Вход в помещение по отдельным электронным пропускам. И тоже, везде видеоконтроль. Непрошенный гость вообще никак не просочится.

Теневой бенефициар открывает компании с различными бизнес-направлениями с привлечением «номиналов», при этом директором, так и учредителем могут быть разные люди, а лучше, чтобы было больше одно учредителя, а еще лучше для солидности в соучредители сделать компания, с такой же невнятной репутацией. Естественно, сам бенефициар де-юре нигде не фигурирует. Персонала — 1 или 2 человека. Зарплаты — минималка, остальное «наликом». Вся бухгалтерия в нужных руках. Все денежные потоки строго у нужного своего человека от теневого бенефициара. Все документы компании не понятно где. Желательно, чтобы был что-то типа начальника охраны, который обязательно из силовых структур, желательно из ФСБ (никак не меньше) и с внешним видом и мозгами вышибалы-охранника. Директор вообще не ДОдиректор, совершенно не владеет информацией, что от его имени делается в компании и сколько денег увели из компании и сколько, в том числе налоговых долгов висит на компании, точнее на директоре, кто в компании числится, кто в компании фактически работает. А еще не дают покомандовать. Так сказать, почувствовать себя начальником. Не понятно кем командовать и кем можно командовать. И вот как-то эти компании что-то где-то зарабатывают. В общем, одно сплошное налогово-трудовое-гражданское беззаконие.

И ни дай Бог такому «квазиуправленцу» ерепениться. Теневой бенефициар блокирует доступ директору к офису, а следовательно, к документации компании. Если директор не сопротивляется, то его по «тихому» «сливают». Дай Бог если не навещают долги компании. А если директор затевает сутяжничество, то компанию бросают вместе с долгами, и долги могут плавно перетечь на строптивого «номинала» — директора. И хоть судить, хоть не судись…, в общем, всё сложно и крайне затратно и не факт, что «номинальный» директор вытянет судебные битвы. А мы же помним, что «номиналами№ идут в бОльшей своей массе из-за нужды, значит с деньгами не очень, значит судиться особенно не на что. Кроме всего этого, у нас же вся фискальная система построена таким образом, что легче потопить человека, чем выяснять, искать, устанавливать и доказывать его добропорядочность.

Такая же картина ждет и «номинального» учредителя. Только учредитель вообще не имеет доступа ни к документам, ни к компании. В основной о «приятных» нюансах «номинальный» учредитель начинает узнавать только тогда, когда получает какие-нибудь решения о доначислении или судебные акты. Но, как говориться, поздно пить боржоми.

Кстати, на картинке в аптечке действительно боржом и эта аптечка была в компании, где я имел неосторожность немного поработать.

«Номинальный директор — это как украшение на елке: выглядит красиво, но не выполняет никаких функций». © Константин Чупырь 2023

Вас привлекают к субсидиарной ответственности или на вас «повесили» фирму и ее долги — обращайтесь, разберемся!

Константин Чупырь налоговый юрист, налоговый консультант