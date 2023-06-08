Тук-тук-тук! Здравствуйте! К вам выездная налоговая проверка. Вы нас не ждали, а мы уже приперлись. (Часть №1)

«Выездная налоговая проверка — это когда налоговый инспектор может прийти к вам домой и спросить: «А где тут ваш офис?» © Константин Чупырь 2023.

Как говорится: «хотели как лучше, а получилось, как получилось». К выездной налоговой проверке надо подготавливать и делать это надо ширее или ширше. В общем, не важно. Готовиться надо, а не сидеть, сложа руки уповая на «русский авось», пронесет-не пронесет и не надеться на всесильных покровителей. Ничем «старшие братья» не смогли помочь. Вообще ничем. И вот директор остался одни-на-один со своими налоговыми проблемами. А ведь так всё хорошо начиналось.

Данный рассказ, даже наверно не рассказ, а скетч из личной практики.

Жила-была одна строительная компания, московская.

Хорошая такая компания и огромный такой секрет (так в песенке пелось, я немного перефразировал). Наверно помните эту песенку:

Большой секрет для маленькой,

Для маленькой такой компании,

Для скромной такой компании Огромный такой секрет!

(Исполнители: Сергей Никитин, Татьяна Никитина; Композитор (музыка) Сергей Никитин; Автор слов (текста) Юнна Мориц.

В общем, росла и процветала компания, и ничего не предвещало бурь налоговых, но компания обналичивалась, стройка же.

В определенный момент «наванговали» строители себе, что не избежать им выездной налоговой проверки. Подозреваю, что никакого продуманства отродясь не было. Мне кажется это сорока на хвосте нехорошую весточку принесла. Приглашают меня на встречу. Малюсенький кабинет в здании неподалеку от Садового Кольца. В кабинетике малюсенькое оконце, через которое еле-еле пробивается многогранная и динамичная московская жисть.

В кабинете громадный стол весь заваленный бумагами и куча стеллажей, на которых коробки, короба и прочая дребедень.

Бедный директор. Глаза красные как у рака чуть ли не на выкате. Видимо нормально не спал уже несколько дней, а может недель, может и месяцев. Говорит, большой заказ в другой регионе с другим часовым поясом, в связи с чем приходится в буквальном смысле жить на работе. Про его внешний вид можно сказать, да, действительно, первое впечатление от внешнего вида директора, как будто бы он прям вот только что из кровати встал. И первый вопрос директора: «Связи в налоговый есть»?

Частый вопрос. Практически каждый налогоплательщик его задает.

Удивляет, что вот так с ходу у незнакомого человека, которого видишь в первый раз, спрашивать про такие вещи. Да мало ли, что у человека в голове. Ну надо же думать про свою безопасность, чтобы задавать такие вопросы первому встречному. Что это, русский авось.

Конечно же кто-то есть. Это и одноклассники, и коллеги, и одногруппники по ВУЗу, и просто хорошие знакомые. Всегда кто-то где-то есть. Что тогда отвечать и как на такой вопрос отвечать? «Да, есть», а дальше что? А дальше последует, мягко скажем, компрометирующее предложение или не последует. При чем компрометирующее всех потенциальных участников затеи. Отвечать: «Нет», значит с бОльшей долей вероятности потерять клиента. Я предпочитаю не отвечать на этот вопрос, промолчать или пресечь обсуждение таких тем. И всё время задаюсь вопросом, что это, нежелание платить налоги и все решать по-свойски или эта наша русская самобытность. Думаю, что и то и другое. Мне так кажется, что даже если бы ввели какой-нибудь единый дифференцирующий супер-пупер минимальный налог, наши налогоплательщики все равно уклонялись бы от уплаты, а в случае если мытари «присели бы на хвост» пытались бы с ними договориться по-свойски.

Продолжение следует…

Константин Чупырь, налоговый юрист и налоговый консультант.