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Константин Чупырь
223-ФЗ

О взыскании с заказчика расходов за юридические услуги. Всегда ли это возможно?

Суды наплевали на расходы потенциального участника закупки по Закону № 223-ФЗ на юридическую помощь. А нам говорят про прозрачность, открытость и публичность закупок. Но так бывает не всегда, есть и положительные решения. А еще описан интересный непрямой способ заработка в госзакупках.
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Потенциальный участник закупки по 223-ФЗ нашел нарушения в документации и пожаловался в УФАС. Жалобу признали обоснованной. Этот участник потребовал с Заказчика возместить расходы на юридическую помощь за составление жалобы, составленной в рамках заключенного договора на юридические услуги.

Три судебные инстанции вынесли отказные судебные акты, мотивируя тем, что:

🔴 жалующийся в течении двух месяцев подал 9 жалоб на одинаковые нарушения того же заказчика. Жалобы были признаны обоснованными, при этом он не участвовал в самих закупках ни до того, как обнаружил нарушения, ни после их ликвидации при повторных процедурах закупок. Суды решили, что у потенциального участника нет интереса к самим тендерам, следовательно нарушений его прав нет;

🔴не увидели суды причинной связи между действиями заказчика и затратами потенциального участника. Звучит это буквально так: «не подтверждается ни непосредственная причинно-следственная связь между действиями ответчика и объективной необходимостью их (речь о документации закупки) обжалования именно с целью восстановления права истца, ни наличие вины ответчика в произведенных истцом затратах, ни нарушение со стороны ответчика каких-либо обязательств по отношению к истцу».

🔴вишенкой на торте суды добавили — действия заказчика не причинили ущерба хозяйственной деятельности последнего. Расходы на юридическую помощь не считаются убытками, так как это не является нарушением обязательств со стороны заказчика или его вины.

(Постановление АС Московского округа от 09.06.2023 по делу № А40-198780/2022).

Зерно истины в этом споре конечно есть. Но, есть но…

Есть и обратная судебная практика.

Правда дальше апелляции дело не дошло и очень, и очень скупо описана суть, почему суд решил взыскать убытки, но есть приятные ссылки на Верховный Суд.

В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2023 № 09АП-9943/2023 по делу № А40-210407/2022 говорится: «(дословно) …именно действия ответчика явились основанием для обращения истца в антимонопольный орган, следовательно, материалами дела подтверждена причинная связь между убытками истца и действиями ответчика, обращая внимание на принятие ненормативного акта в пользу истца, суд также приходит к выводу о том, что материалами дела подтверждена вина ответчика в несении истцом убытков… … Аналогичная правовая позиция о правомерности требований не участвовавшего в конкурсной процедуре лица на возмещение убытков в сумме расходов на подготовку и участие в рассмотрении жалобы в УФАС изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2022 N 49-КГ22-5-К6 и в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 21.10.2022 по делу N А40-37749/2022».

Как говорится, вот вам и другой способ зарабатывания на госзакупках. Жалуйтесь, выигрывайте, взыскивайте оплату услуг юристов, при этом, участвовать в самих закупках не обязательно.

Вывод:

По всей видимости предприниматель на пару с юристом решили, так сказать, по легкому срубить бабла бюджетного. Дудки. Не тут-то было.

В первом случае суды решили не дозволять оного.

Хотя я могу ошибаться, и предприниматель из благих намерений жаловался.

Другой вопрос, что на ошибки всем по фиг, ибо не фиг. Пока жалоба не поступит, контролеры не почухаются. Фактически жалующийся неучастник госзакупок своими жалобами регулирует публично-административные отношения между заказчиками, участниками и контролерами, иными словами, выполняет за контролёров их работу, но и контролеры самопроизвольно возбудиться (я про административное возбуждение дел) не могут.

Нужна юридическая помощь по госзакупкам — обращайтесь!!!

Константин Чупырь.

Константин Чупырь

Константин Чупырь

Налоговый юрист в Частная практика

57 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    223-ФЗ

    О взыскании с заказчика расходов за юридические услуги. Всегда ли это возможно?

    Суды наплевали на расходы потенциального участника закупки по Закону № 223-ФЗ на юридическую помощь. А нам говорят про прозрачность, открытость и публичность закупок. Но так бывает не всегда, есть и положительные решения. А еще описан интересный непрямой способ заработка в госзакупках.

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