Смягчен штраф для исполнителей гособоронзаказа. В законодательстве закрепили фиксированные суммы

Исполнителям, которые работают по заказу на государственную оборону, сделали мягче наказание за то, что они включают в стоимость товаров затраты, которые не связаны напрямую с изготовлением товаров для государственной обороны.

Федеральным законом от 28.04.2023 № 152-ФЗ внесены изменения в статьи 3.5 и 14.55.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Речь идет о привлечении к ответственности за действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, которые приводят или могут привести к необоснованному завышению цены продукции по государственному оборонному заказу, неисполнению либо ненадлежащему исполнению государственного контракта по государственному оборонному заказу или договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа

До принятия вышеуказанного Федерального закона размер штрафа определялся как сумма кратная сумме затрат, включенных в себестоимость продукции. Суммы штрафа были колоссальными. Теперь же это относительно фиксированные суммы, точнее, диапазон фиксированных сумм.

Отныне, за включение в себестоимость производства (реализации) таких затрат, повлекших получение излишнего дохода в размере более одного миллиона рублей будет налагаться штраф для юридических лиц составит от 3 до 5 млн руб., для должностных лиц 50 тыс. руб., за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.31 КоАП. Речь идет о злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке, за которое предусмотрена отдельная санкция.

С примерами судебной практики скудно, исполнители ГОЗ все-таки стараются придерживаться требований законодательства и условий контракта, поэтому встречающая судебная практика незначительная и не в пользу исполнителей ГОЗ.

Попробую немного пояснить тем, кто не знаком с такими моментами.

Когда головные исполнители ГОЗ и их партнеры выполняют свои обязательства по исполнению контракта, им нужно вести отдельный учет результатов своей деятельности по каждому государственному контракту. Это позволяет проверить, насколько разумно расходуются деньги и насколько разумно стоит продукция, которую они поставляют в рамках ГОЗ. Кроме того, отдельный учет и банковское сопровождение денег ГОЗ позволяют контролировать, как эти деньги используются, если они предоставлены в качестве аванса.

Константин Чупырь.