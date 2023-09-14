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Константин Чупырь
Бухгалтеры

По итогам Клерк.Конференции. Слова благодарности Клерку

Дорогие друзья и коллеги, клерк-сотрудники!!! Посчастливилось побывать на Клерк.Конференции. Она были великолепна. Сегодня я хочу сказать несколько слов о недавно проведенной конференции, которая была поистине незабываемым событием для всех участников.
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По итогам Клерк.Конференции. Слова благодарности Клерку

Во-первых, хочу поблагодарить всех организаторов и команду, которая стояла за этим мероприятием. Ваша работа и преданность делу были просто безупречными. Вы создали атмосферу, в которой каждый участник мог почувствовать себя вдохновленным. Без вас ничто из того, что произошло на конференции, не было бы возможно.

Во-вторых, хочу выразить благодарность всем спикерам, которые разделили свои знания и опыт с участниками. Ваши выступления были просто потрясающими! Вы не только поделились ценной информацией, но и вдохновили нас своей страстью к тому, что мы делаем. Благодаря вам, мы узнали о новых налоговых и бухгалтерских трендах а также узнали где и как можно подзаработать, что всегда будут интересным и актуальным.

Также не могу не отметить активное участие всех гостей. Ваши вопросы и комментарии помогли глубже понять темы, обсуждаемые на конференции. Было замечательно видеть, как все с таким энтузиазмом обсуждают идеи и делятся своим опытом, участвуют в розыгрышах, задавались интереснейшие и актуальные вопросы спикерам. 

Наконец, хочу отметить, какой большой шаг мы сделали в развитии нашего сообщества. Мы объединились, чтобы обсудить последние тенденции. Это подтверждает, что мы сильнее вместе и что каждый из нас играет важную роль в нашей сфере.

В-третьих, отдельная благодарность ведущим конференции: Елене и Артемию.

Елена, очень тонко и тактична в общении и в освещении события.

С Еленой Ярушкиной

Артемий — харизмы нет предела. Постоянное веселое настроение Артемия настраивала всех участников и организаторов конференции на позитив.

С Артемием Васенко

Почаще бы видеть Артемия на просторах Клерка в БухТубе и еще каких-нибудь подобных мероприятия. Почаще бы.

Елена, Артемий — вы просто супер, вы великолепны. 

В-четвертых, спасибо большое Борису Мальцеву за конференцию, за Клерк.

С Борисом Мальцевым

Хочу выразить вам свою искреннюю благодарность за проведение незабываемой и успешной Клерк.Конференции на вашей площадке. Ваша преданность и профессионализм в организации события были поистине впечатляющими.

С самого начала подготовки и до самого завершения мероприятия, ваша команда продемонстрировала высочайший уровень компетенции и отличное понимание потребностей участников. Вся инфраструктура была настроена и функционировала идеально, обеспечивая безупречный опыт для всех присутствующих.

Борис, Вы и команда клерка сумели создать комфортную и уютную атмосферу, в которой каждый участник мог полностью погрузиться в происходящее.

Я также хотел бы отметить вашу внимательность к деталям и стремление к инновациям. Ваша площадка оснащена самыми передовыми технологиями, что позволяет организовывать такие события на высоком уровне. Ваши усилия и энтузиазм к развитию и совершенствованию площадки неостановимы.

Благодаря вам и вашей команде, мы получили не только ценный опыт и знания, но и массу незабываемых моментов. Ваше преданное отношение к своей работе и страсть к совершенству являются источниками вдохновения для всех, кто присутствовал на конференции.

Еще раз хочу выразить вам и вашей команде огромную благодарность за проведение этой замечательной конференции на вашей площадке. Я не мог бы попасть в более лучшее место, чем ваша.

Желаю вам дальнейших успехов в вашей работе и надеемся на долгосрочное сотрудничество.

Всем участника конференции большое спасибо.

Это было невероятное событие, которое оставило незабываемые впечатления на всех нас. Верю, что наше сообщество будет продолжать расти и достигать новых вершин благодаря вашей преданности и страсти к Клерк.ру.

Спасибо!

Ваш, Константин Чупырь.

Константин Чупырь

Константин Чупырь

Руководитель фронт-офиса в Налоговое Бюро

69 подписчиков

Комментарии

7
  • Логотип nlukina
    nlukina
    37 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Константин, большое спасибо вам за такой чудесный пост и теплые слова! Мы все очень рады,  что наша Клерк.Конференция вам понравилась! Ждем вас на следующей (может быть уже в качестве спикера?). Как приятно, когда хвалят! 😍

    • Логотип Константин Чупырь
      Константин Чупырь 36 минут назад

      Константин ЧупырьРуководитель фронт-офисаНалоговое Бюро

      Спасибо.

      Спикером - я с большим удовольствием.

  • Логотип Елена Ярушкина
    Елена Ярушкина
    Сотрудник
    36 минут назад

    Елена ЯрушкинаРуководитель Центра обучения КлеркаКлерк

    Константин, очень приятно было вас увидеть на Конференции вживую. И огромное спасибо за теплые слова! Реально, все прошло на одном дыхании, было очень много интересных и новых знакомств. Было так приятно видеть всех и общаться! Всем спасибо за участие! Теперь ждем следующую конференцию в декабре

  • Логотип mizeri
    mizeri
    Сотрудник
    35 минут назад

    Елена Балаклицкаяглавный редакторКлерк

    😊 Надеемся скоро порадовать новыми встречами))) Приезжайте обязательно! 

    • Логотип Константин Чупырь
      Константин Чупырь 30 минут назад

      Константин ЧупырьРуководитель фронт-офисаНалоговое Бюро

      С удовольствием!

  • Логотип msneg
    msneg
    Сотрудник
    30 минут назад

    Марина СнеговскаяКлерк

    Константин, а вам спасибо, что вы с Клерком) И ждем вас на второй Клерк.Конференции в декабре. Скоро поделимся анонсом) 

    • Логотип Константин Чупырь
      Константин Чупырь 28 минут назад

      Константин ЧупырьРуководитель фронт-офисаНалоговое Бюро

      Супер.

      Постараюсь принять участие

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