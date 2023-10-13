Уточненная декларация после акта налоговой проверки. И что дальше? Пан или пропал?

Почему родилась данная публикация?

Есть на просторах Telegram закрытая группа членов Палаты Налоговых Консультантов, где я являюсь экспертом группы.

Одним из моих коллег в группе был задан вопрос: «в ООО проведена налоговая проверка, вручён акт, бухгалтер провел анализ и увидел неточности по кредиту и дебету декларации по НДС, по которой есть доначисления, планирует представить уточненки уменьшив и кредит и соответственно дебет, тем самым обнулить доначисления, ну или приблизиться к обнулению».

По правде говоря, надо сказать, что вопрос коллеги относился к выездной налоговой проверке.

Данная же публикация затрагивает самую популярную налоговую проверку — камеральную, так как налогоплательщик чаще сталкивается с камеральной проверкой.

И еще, рождение данной публикации связано с тем, что я довольно часто сопровождаю проверки и как правило проверки на которые меня привлекают всегда заканчиваются актом и решением доначислении (Было бы странно, если бы было по-другому и я бы очень обрадовался, если бы получилось по-другому). Это связано не с какими-то там криминальными схемами, хотя и такое часто встречается. В лавинной своей массе это связано с неправильным ведением документооборота, неправильным отнесением операций на нужные счета бухучета, не умением или нежеланием полноценно отработать с контрагентом, несовершенством налогового законодательства и действиями-противодействиями и откровенно-махровым правовым нигилизмом налоговиков, которые, помимо всего прочего, хотят снять с себя нагрузку и возложить на налогоплательщика функции налоговых пинкертонов, налоговых полицейских, налоговых инспекторов.

Отвлёкся от темы.

И так, можно ли как-то манипулировать уточненными декларациями при камеральной проверке.

Давайте еще раз пробежимся по налоговому букварю, что такое камеральная налоговая проверка?

Камеральная налоговая проверка - это форма налоговой проверки, которую инспекция проводит на основе поданной декларации (расчета, заявлений о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке) и документов, самостоятельно представленных налогоплательщиками, а также документов, имеющихся у налогового органа (п. п. 1, 2, 10 ст. 88 НК).

Которая проводится без непосредственного посещения налоговым инспектором места осуществления хозяйственной деятельности. Вместо этого проверка осуществляется на основе представленных налогоплательщиком документов и информации. Во время камеральной проверки налоговый инспектор анализирует собранные документы, сравнивает их с установленными законодательством требованиями и выявляет возможные налоговые нарушения или ошибки в учете. Камеральная проверка позволяет эффективно контролировать исполнение налоговых обязательств организаций, снижает нагрузку налоговых служб и способствует более оперативному решению налоговых споров.

Налоговый орган может начать проверку в любой день после предоставления отчетности, так как дата начала проверки не определена налоговым законодательством (Письмо Минфина России от 19.06.2012 № 03-02-08/52).

Вне зависимости от даты начала проверки, согласно законодательству, ее проведение должно продолжаться с дня, следующего за днем представления отчетности, как указано в пункте 2 статьи 6.1 и пункте 2 статьи 88 НК.

В зависимости от того, каким способом подается декларация (расчет), существуют различные правила определения даты представления отчетности (согласно пункту 4 статьи 80 НК).

Обратите внимание, согласно Письму ФНС России от 06.10.2020 № ЕД-20-15/129, день представления декларации (уточненной декларации) по НДС с заявленной суммой налога к возмещению для целей ускоренной камеральной проверки считается последним днем срока, установленного для подачи декларации по НДС. Если налог к возмещению заявлен в уточненной декларации, поданной после истечения срока сдачи первичной отчетности за тот же период, то день представления уточненной декларации будет являться днем представления.

Согласно пункту 5 статьи 6.1 и пункту 2 статьи 88 Налогового кодекса РФ, срок проведения камеральной проверки установлен в месяцах, и заканчивается на соответствующее число третьего месяца проверки.

Предельные сроки проведения камеральной проверки установлены в п. 2 ст. 88 НК.

Продление трехмесячного срока камеральной проверки Налоговым кодексом РФ не предусмотрено.

В соответствии с пунктом 2 статьи 88 Налогового кодекса РФ, для проверки деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС) устанавливается срок в два месяца. Однако налоговый орган может продлить этот срок до трех месяцев, если в процессе проверки обнаружатся признаки возможного нарушения налогового законодательства.

Возможность приостановления камеральной проверки Налоговым кодексом РФ не предусмотрена.

Но мы может встречать незаконные манипуляции налогового органа уже после завершения проверки.

Налоговый орган пытается и порой успешно, дособрать какие-то доказательства, еще допросить свидетелей и включить в акт проверки. С произволом надо бороться. Поверьте - это лечится.

Налоговый инспектор может совершать проверки и запрашивать дополнительную информацию, только в рамках сроков, установленных статьей 88 Налогового кодекса РФ. Это подтверждается решениями большинства судов, включая ВАС РФ. (Постановление Президиума ВАС РФ от 17.11.2009 № 10349/09).

Наверно слышали про углубленную камеральную проверку.

Для тех, кто не знает, поясню

Налоговые органы проводят углубленные камеральные проверки, которые включают не только автоматизированную сверку контрольных соотношений, но также проводят различные мероприятия налогового контроля, в определенных ситуациях:

если в ходе проверки налоговый орган обнаруживает несоответствия между налоговой отчетностью и другими документами, это может стать поводом для более детальной проверки. Налоговики могут потребовать от налогоплательщика объяснений по этим расхождениям. Если речь идет о противоречиях, указанных в законе и обнаруженных при подаче декларации по НДС, налоговый орган имеет право потребовать предоставления определенных документов;

если в вашей отчетности по НДС сумма налога, который требуется вернуть (т.е. сумма предъявленных вычетов превышает общую сумму начисленного налога), в таком случае налоговые органы скорее всего потребуют у вас документы, подтверждающие ваше право на вычеты по НДС (в соответствии с пунктом 8 статьи 88 Налогового кодекса РФ и пунктом 25 Постановления Пленума Верховного Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 № 57);

Если организация (или индивидуальный предприниматель) включил в свою отчетность налоговые льготы, то налоговый орган имеет право запросить у них объяснения о тех операциях (или имуществе), для которых были применены эти льготы, и/или требовать документы, подтверждающие право на такие льготы (в соответствии с пунктом 6 статьи 88 Налогового кодекса РФ).

Если вы отправили налоговую декларацию, связанную с использованием природных ресурсов, налоговый орган имеет право запрашивать документы, которые служат основанием для расчета и уплаты таких налогов в соответствии с пунктом 9 статьи 88 Налогового кодекса РФ.

Если вам «посыпались» требования о предоставлении документов и/или пояснений, повестки на допрос по вашей декларации началась углубленная камеральная проверка.

При углубленной камеральной проверке инспекция проводит мероприятия налогового контроля, чтобы проверить, нарушили вы налоговое законодательство или нет.

В ходе углубленной камеральной проверки контролирующие органы имеют возможность проводить широкий спектр мероприятий в рамках налогового контроля. Однако, чаще всего эти мероприятия используются не так часто, как при проведении выездной проверки:

истребуют у проверяемого лица документы. Сделать это они могут только в определенных случаях (п. 7 ст. 88 НК);

проводят "встречную" проверку, то есть запрашивают документы и информацию у третьих лиц (ст. 93.1 НК);

запрашивают у проверяемого лица пояснения, в том числе путем вызова в инспекцию (пп. 4 п. 1 ст. 31, п. п. 3, 6, 8.8 ст. 88 НК);

реже проводят осмотр помещений, территорий, документов и предметов. Сделать это они могут также только в некоторых случаях (п. 1 ст. 92 НК).

Опять отвлёкся от темы.

И так, прошла камеральная проверка и решили подать уточненную налоговую декларацию по проверенному периоду, а вам уже вручили или должны вручить акт КНП. Спасет ли ситуацию с доначислениями али нет?

Недавно суд высказался по этому поводу. Суд признал законным решение по камеральной проверке первичной декларации (к ним можно отнести и другие декларации, поданные в период проверки) при том, что была подана уточненку после акт КНП

После проведения камеральной проверки, инспекция составила акт, в котором были указаны несоответствия данных. Организация исправила эти данные и подала уточненку. Однако, при вынесении решения, организация была учтена только первичная декларация без учета исправленных данных из уточненки. Организация считает, что действия проверяющих были незаконными. Следовало бы завершить проверку первичной декларации после подачи уточненки.

Суд не поддержал организацию, проверка будет прекращена, если уточнение было подано после окончания проверки. В таком случае будет проведена новая проверка на основе новой декларации. Обычно проверка завершается через 3 месяца после ее начала, но если проверка завершается раньше, то в качестве даты окончания используется дата, указанная в акте.

Таким образом, инспекция обязана рассмотреть предоставленные материалы проверки без учета из уточненки.

В судебном акте это звучит буквально: «Поскольку уточненная налоговая декларация (корректировка № 3) Обществом представлена в налоговый орган после составления акта налоговой проверки (09.10.2020) и окончания камеральной налоговой проверки (25.09.2020), а также после проведения Инспекцией дополнительных мероприятий налогового контроля, оснований для прекращения рассмотрения материалов налоговой проверки ранее поданной налоговой декларации (корректировка № 2) по правилам пункта 9.1 статьи 88 НК у Инспекции не имелось.

При этом представление 16.04.2021 Обществом уточненной налоговой декларации по НДС за I квартал 2020 года (корректировка № 3) не было обусловлено выявлением каких-либо ошибок при исчислении налоговой базы».

Постановление АС Северо-Западного округа от 05.10.2022 по делу N А66-10775/2021

Аналогичное этому есть Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26.08.2020 № Ф08-6899/2020 по делу № А63-19494/2019

Предоставление уточненной декларации с замененными счет-фактура уже после завершения КНП после получения акта, но до получения решения ника не влияет на результаты проверки.

Буквально цитата из судебного акта: ...Кроме того, выражая несогласие с названным решением налогового органа, общество ссылается на представление уточненной налоговой декларации по НДС за тот же период. Поскольку уточненная налоговая декларация была подана до вынесения указанного решения, данное обстоятельство, по мнению общества, влечет прекращение проведения камеральной налоговой проверки первоначально поданной декларации. Рассматривая настоящий спор, суды установили, что спорная уточненная налоговая декларация была подана обществом в налоговый орган после вынесения акта камеральной налоговой проверки. По данным уточненной налоговой декларации общество исключило налоговые вычеты по счетам-фактурам спорных контрагентов и вместо них включило налоговые вычеты по счетам-фактурам общества с ограниченной ответственностью «Регионторгсодружество». Основываясь на положениях статей 31, 32, 81, 88, 101 Налогового кодекса, суды пришли к выводу, что при представлении налогоплательщиком уточненной налоговой декларации после составления акта налоговой проверки основания для прекращения рассмотрения материалов налоговой проверки первичной налоговой декларации, предусмотренные пунктом 9.1 статьи 88 Налогового кодекса, отсутствуют, и, соответственно, налоговый орган обязан вынести предусмотренные законодательством решения.

Определение Верховного Суда РФ от 10.07.2018 № 301-КГ18-9315 по делу № А31-14233/2016

Вот как раз ситуация с дополнительными мероприятиями налогового контроля

Была подана уточненная декларации после составления акта камеральной проверки предыдущей уточненной декларации. Налоговый орган провел дополнительные мероприятия налогового контроля, по результатам которых привлек налогоплательщика к ответственности, доначислил налог на прибыль. Суд признал решение налогового органа недействительным, указав, что налоговый орган нарушил предусмотренный п. 9.1 ст. 88 НК порядок проведения камеральной проверки. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16.11.2021 № Ф01-5463/2021 по делу № А82-16008/2020

Какие делаем выводы

Уточненная декларация будет иметь эффект если подана в сроках проведения камеральной налоговой проверки, до решения, до получения акта, ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРОВЕРКИ. Проанализируйте свою ситуацию и заранее спланируйте свои действия, чтобы возыметь нужный эффект.

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Константин Чупырь