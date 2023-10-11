Русская налоговая рулетка. Уточненки до окончания проверки

Есть такая забава, так называемая Русская Рулетка. Подача множества уточнённых декларация до окончания налоговой проверки можно соотнести с русской налоговой рулеткой.

Тем, кому не известно, что такое «русская рулетка» — это экстремальная азартная игра или пари с летальным исходом. По правилам игры в пустой барабан револьвера заряжается один или несколько патронов с тем, чтобы остались свободные каморы, после чего барабан несколько раз проворачивается так, чтобы игроки не знали, где располагаются патроны, а где — пустые каморы.

Таким образом подача множества уточненок до окончания налоговой проверки очень похоже на игру в «русскую рулетку», при чем налоговый орган выступает в роли патрона. Т. е. налогоплательщик играет сам с собой.

Что же навеяло рассмотреть эту ситуацию.

Ранее была моя публикация: «Уточненная декларация после акта налоговой проверки. И что дальше? Пан или пропал?», в которой был затронут вопрос лавирования, чтобы избежать налоговой ответственности, жонглируя уточненными декларациями, но рассматривались ситуации, когда уточненные декларации подавались после окончания сроков проверки и/или после получения акта проверки.

Ссылка на статью.

На одной из площадок коллега прокомментировал пост и написал примерно следующее:

«Компания подачей уточненок до срока окончания проверки «бегает» от мытарей. Примерно через одни месяц и три недели, когда приходит требование налогового органа о предоставлении пояснений, подтверждается получение требования. И примерно через 4 дня подается уточненка с небольшой доплатой в бюджет. Таким образом компания надеется, что инспекторам когда-нибудь надоест и они отстанут, переключившись на другую жертву».

Такие манипуляции ни для кого не секрет и не новость.

Подавать уточненки можно без ограничений по количеству. Главное, чтобы уточненки были поданы до окончания сроков проверки.

«Сколько веревочке не виться…, всё равно когда-нибудь конец будет» и пытливые умы наверно задаются вопросом: «сколько это может продолжаться, и что будет, если где-то как-то ошибёшься?»

Как только инспекторы получат уточненную декларацию, они прекратят проверять первоначальную отчетность. Они не будут составлять акт или принимать решение по первоначальной декларации, даже если найдут нарушения. Однако они будут использовать предоставленные вами документы и информацию для проверки уточненной декларации. Инспекторы начнут проверку уточненной декларации сразу же и в том же порядке, что и первоначальную декларацию. (п. 9.1 ст. 88 НК).

Так вот, одно из опасений в том, что, если есть нарушения, инспекторы к моменту подачи уточненки уже будут иметь фактуру (доказательства) и при уточненке будут использовать эти данные. Т. е. инспекторам уже не надо будет тратить много времени на проверку уточненки, а вот будет ли у вас время для апеллирования нападок инспекторов.

А может случиться и такая ситуация, налоговый инспектор посчитает, что уточненная декларация не представлена, и возобновится камеральная проверка первичной декларации (п. 9.1 ст. 88 НК РФ). Возьмут и не примут ее, либо как это было некоторое время, кто-то за контрагента подаст нулевку или вовсе сделают так, что якобы контрагент не подавал декларацию.

Если вы предоставили уточненную декларацию с уменьшением уплаченного налога, что привело к положительному балансу ЕНС, вы можете использовать или вернуть соответствующую сумму. (п. 3 ст. 11.3, п. 1 ст. 78, п. 1 ст. 79 НК).

При подаче уточненной декларации с увеличением налога, последствия различные и зависят от сроков подачи.

Подали уточненную декларацию до конца срока на подачу декларации.

Ответственности за неуплату налога вам не грозит, само собой налог надо доплатить обязательно (п. 2 ст. 81 НК).

Подали уточненную декларацию после того, как истек срок на подачу декларации, но до наступления срока уплаты налога.

Доплачивать нужно непременно недостающую сумму налога, а если вы сделаете это после того, как истечет срок уплаты, - еще и пени, определяемые в установленном порядке (пп. 2 п. 4, п. 5 ст. 75 НК).

Штрафа за неуплату налога скорее всего сможете избежать, важным моментом здесь является то, чтобы вы сами, а не инспекция нашла ошибку (отразила ее в акте), либо до того, как она назначила выездную проверку (п. 3 ст. 81 НК).

· Вы подали уточненную декларацию после того, как истекли сроки на подачу декларации и уплату налога.

Если вы представите уточненную декларацию до обнаружения инспекцией и до того, как ошибки отобразят в акте или до назначения выездной проверки, ответственности не будет. Но важно, чтобы на этот момент у вас было положительное сальдо ЕНС в размере, соответствующем недостающей сумме налога и соответствующих ей пеней (пп. 1 п. 4 ст. 81 НК).

А еще, если в период между окончанием срока уплаты налога и днем вынесения решения о привлечении к ответственности по налоговому делу у вас было постоянно положительное сальдо на ЕНС, достаточный для полной или частичной оплаты налога, то вы освобождаетесь от штрафа, предусмотренного пунктом 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ, в той части, которая соответствует этому остатку (п. 4 ст. 122 НК).

А теперь немого остренького. Риски при частой подаче уточненок.

Количество подачи уточненок Налоговым Кодексом не ограничено.

При подаче уточненки налоговый орган скрупулёзно ее перепроверит. Особенно касается тех случаев, когда сумма налога к уплате в бюджет уменьшается. В таких случаях, вы должны быть готовы предоставить по требованию налогового органа пояснения и документацию.

Даже в тех случаях, когда у вас реальные сделки, первичные документы должны быть идеальны, контрагенты проверены с соответствующим подтверждением проявления должной осмотрительности.

И контрагенты (почти шучу) должны быть суперправильные.

А уж уточненная декларация по НДС, в которой уменьшение к уплате налога, а еще хуже нулевая, после того как сдали первичную декларацию с уплатой налога, для налоговой это как красная тряпка для быка. Проверять будут до «потери пульса» у налогоплательщика. Пойдут в ход все допустимые и недопустимые средства мероприятий налогового контроля.

Может даже возникнуть такая ситуация, что при наличии хорошо подготовленной документации и нормальном контрагенте налоговый орган усомнится в деловой цели и экономическом эффекте от сделок по уточнённым и снимут вычеты и расходы. Будьте готовы обосновать сделки.

В принципе, частая подача уточненных декларация за один и тот же налоговый период выглядит весьма подозрительно, так как будто бы налогоплательщик хочет запутать налоговый орган с его то автоматизацией и единой базой налоговых досье. Любая налоговая инспекция видит те же документы и сведения на любого налогоплательщика.

Частая подача уточненок, даже если с доплатой — это прямая дорога в предпроверочный анализ, а там и не далеко до выездной проверки.

(Шутка): смотри на экранах и мониторах драматический сериал: «Запутавшись в декларациях!!!»

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Константин Чупырь