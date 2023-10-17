Вычеты за отделку квартиры. Судебная практика

Граждане, которые купили новострой, могут учесть расходы на отделку в составе НДФЛ-вычета при покупке жилья. (из запроса на консультации).

При покупке в новостройке квартиры без отделки в состав имущественного вычета можно включить следующие расходы (подп. 4 п. 3 ст. 220 НК):

расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли (долей) в них либо прав на квартиру, комнату или доли (долей) в них в строящемся доме;

расходы на приобретение отделочных материалов;

расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, комнаты или доли (долей) в них, а также расходы на разработку проектной и сметной документации на проведение отделочных работ;

Этот перечень закрытый.

Еще раз закрепим, расходы на отделку квартиры принимаются к вычету при условии, что в договоре купли-продажи или в договоре об участии в долевом строительстве многоквартирного дома указано, что квартира продается (передается) не завершенной строительством, без отделки (подп. 4, 5 п. 3 ст. 220 НК РФ).

Следует иметь ввиду, что отделочные работы налогоплательщик может выполнить как самостоятельно, либо заключить договор с подрядной организацией (Письмо УФНС по г. Москве от 11.11.2010 № 20-14/4/118132).

Ряд некоторых аспектов по вопросу налогового вычета опустим.

Налоговой орган в акте камеральной проверки указал, что вычет не предоставлен по причине отсутствия подтверждающих документов.

На мой взгляд формулировка отказа в налоговом вычете должна была содержать фразу «не поименовано», т. е. не указаны отдельно приобретенные материалы, отдельно работы, и соответственно подтверждение тому. Я исхожу сугубо из представленной информации в запросе на консультацию.

Вопросы поименования работ и расходов на приобретение материалов неоднократно были предметом судебных разбирательств.

В частности в Апелляционном определении Московского городского суда от 07.12.2021 по делу № 33а-5952/2021 указано:

«Суд согласился с доводом административного ответчика о том, что поскольку в составе расходов, указанных в п. 3 пп. 4 ст. 220 НК, расходы, связанные с приобретением вышеперечисленных товаров и услуг не поименованы, то имущественный налоговый вычет на сумму расходов по их приобретению предоставлен быть не может».

Еще один суд указал:

«Суд соглашается с доводом административного ответчика о том, что поскольку в составе расходов, указанных в п. 3 пп. 4 ст. 220 НК, расходы, связанные с приобретением вышеперечисленных товаров и услуг не поименованы, то имущественный налоговый вычет на сумму расходов по их приобретению предоставлен быть не может (Решение Останкинского районного суда г. Москвы от 01 июля 2021 г. по делу № 02а-0251/2021)».

И еще: «учитывая то, что квартиры получены заявителем по договору дарения, а не приобретены по договору купли-продажи, то есть затраты на их приобретение заявитель не понес, а затраты, связанные с проведением капитального ремонта квартир в статье 220 НК РФ не поименованы, Инспекцией правомерно отказано Хвостову Е.А. в предоставлении имущественного налогового вычета по НДФЛ (Апелляционное определение СК по административным делам Краснодарского краевого суда от 17 сентября 2019 г. по делу № 33а-33227/2019)».

(!!!) Есть и противоположный судебный акт в пользу налогоплательщика. Но…, но… это арбитражный суд, т. е. затрачиваются субъекты экономической деятельности. Но вопрос поименования работ и материалов рассмотрен довольно поверхностно, но тем не менее, это сложившееся судебная практика, которую иногда применяют при рассмотрении дел в судах общей юрисдикции.

«Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21.01.2022 № Ф06-12446/2021 по делу № А55-36331/2020 По мнению ИФНС, предприниматель неправомерно уменьшил доходы от продажи квартир на сумму затрат на отделочные работы, т.к. расходы, связанные с приобретением санитарно-технического, электротехнического и иного оборудования, в подп. 4, 5 п. 3 ст. 220 НК не поименованы. Как указал суд, признавая позицию ИФНС неправомерной, установлено, что спорные квартиры приобретались налогоплательщиком в черновой отделке и эксплуатационные и эстетические качества этих квартир повышались путем выполнения отделочных, электромонтажных и санитарно-технических работ. Суд признал требования налогоплательщика правомерными на основании подп. 5 п. 3 ст. 220 НК».

Вывод: чтобы снизить вероятность отказа в вычете на материалы и отделку недвижимости при ее приобретении, нужно чтобы в договоре было указано, что недвижимость без «чистовой отделки», не зависимо от того самостоятельно делается отделка, либо с привлечением третьих лиц, были поименованы и документально подтверждены расходы на приобретение материалов и поименованы работы по отделке при исполнении их третьим лицом.

Нужна помощь — обращайтесь!!!

Ваш налоговый юрист и налоговый консультант

Константин Чупырь.