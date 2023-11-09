Победный судебный кейс: дробление бизнеса устоялось в суде

У налоговиков и судов есть такое понятие «искусственное дробление бизнеса». Раз есть искусственное, то логично было бы, что есть неискусственное дробление, скажем так «естественное» дробление. Звучит немного нелепо. Так встает вопрос —дробление благо или зло лютое? По мотивам А63-20103/2020.

Предисловие

Я, как и многие коллеги по цеху, сталкиваемся с таким природно-неприродным (это шутка про искусственное и неискусственное) явлением, как дробление бизнеса.

И вот, тоже заразившись этим, я решил более глубже погрузиться в енто (не опечатка) дело и повествовать об ентом на просторах интырнета (не опечатка). Мне, как человеку, соприкасающемуся с налоговыми правопритязаниями, есть здесь с чем работать, и даже есть шансы отстоять право налогоплательщика. Это вам не борьба с «ветряными мельницами», я про «бумажный» НДС. Тут кайф иного толка. Как же это приятно выигрывать процессы. Ммм, шик, блеск, красота.

К этому делу я совершенно не имею никакого отношения, оно мне интересно как произведение юридического искусства.

И так, поехали.

Вступление

Есть в бизнес-процессах и налоговых правоотношениях такое понятие как «дробление бизнеса». В законе такого понятия как «дробление бизнеса» нет. Это скорее так называемый — жаргон. Тем не менее, существуют различные определения дробления бизнеса.

Ликбез. «Дробление бизнеса» — это деление одной организации на несколько компаний и ИП.

Если основной задачей «новых» компаний является выполнение каких-либо функций отдельной части производственного процесса или каких-то специфических работ-услуг, то по своей сути в дроблении нет ничего предосудительного. Главной задачей дробления должен быть «экономический эффект» и соответствие «деловым целям» компании или группы компаний. И, разумеется, при этом возможность экономии на налогах при использовании льгот и специальных налоговых режимов (УСН, ПНС и т. д.).

Вот если дробление осуществляется с целью уменьшения налоговых обязательств, то возможны проблемы. При этом проблемы могут возникнуть даже при обоснованном дроблении, все зависит от налоговых инспекторов. Однако грамотное дробление можно хотя бы защищать. Как это было сделано в нижеописанном кейсе.

Если дробление имеет реальные коммерческие цели, оно является законным действием. При этом минимизация налогообложения может быть допустимым «побочным» результатом. Точнее сказать, не «законным», а не запрещенным. Это можно увидеть в пункте 3 статьи 54.1 Налогового Кодекса (само собой) РФ и абзаце 2 пункта 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53.

Один известный позеленевший банк категоричен и безальтернативен в определении дробления бизнеса и сразу вставит сие в один ряд с налоговыми правонарушениями.

Цитирую: «Деление компании и искусственное распределение выручки между взаимозависимыми лицами для получения необоснованной налоговой выгоды. Цель — сэкономить на уплате налогов при спецрежиме и получить налоговые льготы».

Какого-то иного трактования вообще не предлагается.

Про победный судебный кейс

Этот кейс прекрасен уже только потому, что он устоял во всех трех судебных инстанциях.

Это заслуга налогоплательщика, который грамотно спланировал и провел дробление, или юристов, которые защитили дробление, или и тех и других, подробности не известны. Как говорил Аркадий Райкин: «Рекбус-кроксворд».

Так давайте же скорее почерпнем оттуда полезное и нужно.

Претензии налоговиков. Тезисно.

❌ подконтрольные организации созданы с целью манипулирования специальными налоговыми режимами, увеличения затрат и получения необоснованной налоговой выгоды по налогу на прибыль организаций.

❌документальный перевод сотрудников группы компаний в штат спорных контрагентов. Директор совмещал должность замдиректора по производству, то есть фактически осуществлял руководство производственными работами, а также осуществлял руководство, как сотрудниками общества контрагентов.

❌ отсутствие у спорных контрагентов основных средств, оборудования, инструментов, материально-производственных запасов, необходимых для оказания услуг, выполнения работ.

❌ Все договоры, заключенные обществом со спорными контрагентами, имеют условия о предоставлении обществом на безвозмездной основе территории, оборудованных рабочих мест, основных средств, инструментов, материалов для выполнения спорными контрагентами работ, услуг, однако не оформлялись первичные документы на передачу имущества, оборудования, инструментов, товарно-материальных ценностей на давальческой основе, что противоречит нормам гражданского законодательства Российской Федерации и свидетельствует о том, что общество со спорными контрагентами является единым коллективом.

❌ элементам схемы «дробления бизнеса» выявленные в ходе выездной проверки,

❌ взаимозависимость,

❌ о влиянии общества (головного общества) и его аффилированных лиц на руководителей спорных контрагентов,

❌ спорные контрагенты не имели других источников доходов, кроме поступлений денежных средств от общества, расходы ими оплачивались только после получения денежных средств от общества. Однако, общество, имея на расчетных счетах денежные средства в проверяемом периоде, достаточные для осуществления платежей за выполненные указанными организациями работы и оказанные услуги, не выполняло договорных обязательств по оплате, а увеличивало кредиторскую задолженность перед ними. О достаточности денежных средств у общества для погашения задолженности по договорам со спорными контрагентами в проверяемые периоды.

❗❗❗Налогоплательщик доказал и судами было установлено⚔:

✅ что реальное количество работников общества в период создания спорных контрагентов, заключения и исполнения договоров с ними не сократилось, а, наоборот, увеличилось;

✅ по составу учредителей и руководителей взаимозависимость (аффилированность) отсутствует;

✅ надлежащих доказательств взаимозависимости или аффилированности организацией по отношению друг к другу не приведены;

✅ отсутствуют доказательства, подтверждающие, что у спорых обществ имелись какие-либо согласованные действия, направленные на формальный перевод сотрудников с целью увеличения заявителем расходной части налоговой базы по налогу на прибыль организаций на сумму затрат по сделкам;

✅ какая-либо форма подконтрольности также не доказана;

✅ распечатки с сайта признаны судами ненадлежащим доказательством ввиду пороков их закрепления и происхождения;

✅ не раскрыт источник получения рекламного буклета, на который ссылалась инспекция, что в свою очередь не позволило судам при новом рассмотрении учесть его в качестве допустимого и достоверного доказательства. Не представлены мотивированные и аргументированные доводы о том, каким образом, представленный рекламный букет подтверждал позицию о наличии взаимосвязанной группы компаний и участия в ней общества. В частности, в рекламном буклете отсутствует какая-либо информация об обществе и его непосредственном участии в деятельности группы компаний. Использование терминологии группа компаний в ряде случаев представляет собой маркетинговый ход для увеличения числа клиентов и закрепления своих позиций на определенном рынке.

✅ совместительство одно из топ-менеджеров представляло собой не более, чем формальность, так как основная цель заключалась в привлечении новых клиентов за счет деловой репутации и контактов;

✅ свидетели подтвердили, что решение о создании своих организаций ими приняты самостоятельно, равно как и руководство финансово-хозяйственной деятельностью, инспекцией обратный факт не доказан;

✅ каждая из "спорных" организаций самостоятельно сдавала отчеты по своим работникам, самостоятельно уплатила зарплатные налоги, самостоятельно вела кадровый учет, каждая из организаций самостоятельно несла расходы за себя;

✅ факт перехода сотрудников из одного общества в другое не установлен, а установлен факт совмещения работы сотрудниками, при этом даже установлено, что руководитель не то чтобы запрещал совмещение, руководитель не препятствовал работникам совмещать работу в других, совершенно не взаимосвязанных предприятиях, некоторые из которых находятся в других городах;

✅ представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 (расчетный счет) и реестр платежных документов, из анализа которых видно, как общество исполнило свои договорные финансовые обязательства и перед другими контрагентами, большая часть денежных средств из всех контрагентов перечислена ООО «2» и ООО «1».Анализ финансового положения общества на основании представленной им бухгалтерской отчетности показал, что в пассиве бухгалтерского баланса наблюдался прирост по строке кредиторская задолженность, а дебиторская задолженность увеличилась. Инспекция не исследовала причину увеличения кредиторской задолженности общества и, как следствие, не запрашивала соответствующие пояснения. Так же инспекция не смога доказать, как она заявляла, систематическое и целенаправленное искусственное наращивание кредиторской задолженности;

✅ судами проверены доводы инспекции о том, что из договоров, спецификаций, актов с ООО «1» и ООО «2» невозможно определить, какую конкретно работу выполнили исполнители, стоимость каждого вида работы, из чего невозможно сделать однозначный вывод о результатах работ, принятых обществом, о том, какие действия совершили спорные контрагенты в интересах общества и во исполнение заключенных с ним договоров. При этом, свидетель — директор, который был допрошен в судебном заседании, дал показания, что в ходе выездной налоговой проверки обществом представлена вся необходимая техническая документация, позволяющая определить вид оказанных услуг, выполненных работ и их объем.

Были еще ряд моментов, они незначительные.

Как видно из вышеуказанного, есть общие ключевые моменты, которыми оперировали спорящие стороны. Излишняя детализация некоторых моментов приведена для того, чтобы чтение было более интересным, было меньше канцеляризма и было наглядно, как идет состязательность процесса, и чем доказывают стороны свою правду.

Вывод

Фискальным органом в письме названы 17 критериев дробления бизнеса. Коллеги указывают на большее количество — и 30, и 80, некоторые называют около 100.

Не так-то просто в этом разобраться, продумать, реализовать, защитить схему дробление.

В целом дробить бизнес можно, но грамотно, чтобы не прилетело. Это вполне нормальная практика — схема оптимизации бизнес-процессов. Заметьте, я не акцентирую внимание на налоговую оптимизацию, но держим в уме, тем более не упоминаю про оптимизацию, приводящую к незаконному уменьшению налоговых обязательств.

На мой взгляд, данный судебный спор — свидетельство отлаженного механизма дробления бизнеса и хороша работа защитников — юристов.

Подробимся — защитимся — Обращайтесь⚔❗❗❗

Ваш юрист и налоговый консультант

Константин Чупырь