Уточненная декларация при проверке не поможет во время выездной

Уточненная декларация, поданная во время выездной проверки, не позволит избежать ответственность даже при положительном сальдо ЕНС (п. п. 3, 4 ст. 81 НК).
Подача уточненной декларации в ходе выездной проверки не влияет на порядок ее проведения. В принципе это же можно отнести и к камеральным проверкам.
Инспекторы в любом случае доведут проверку до конца: составят справку и акт проверки и начальником инспекции (его заместителем) будет вынесено решение по ее итогам при наличии нарушений (п. 15 ст. 89, п. 1 ст. 100, п. 1 ст. 101 НК).
Саму уточненную декларацию могут проверить в рамках самостоятельной камеральной проверки, а могут — в рамках выездной (п. 1 Письма ФНС России от 21.11.2012 N АС-4-2/19576@).
Уточненная декларация с доплатой налога и пени даже не освободит от штрафа, но позволит рассчитывать на смягчения.
Представление уточненной налоговой декларации после окончания выездной налоговой проверки, но до принятия решения, в таких случаях налоговый орган с учетом объема и характера уточняемых сведений вправе, подчеркнем «ВПРАВЕ», провести дополнительные мероприятия налогового контроля, руководствуясь п. 6 ст. 101 НК, либо, вынося решение без учета данных уточненной налоговой декларации, назначить проведение повторной выездной проверки в части уточненных данных (Определение N 310-КГ16-5041).
Ваш Константин Чупырь
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