Уточненная декларация при проверке не поможет во время выездной

Уточненная декларация, поданная во время выездной проверки, не позволит избежать ответственность даже при положительном сальдо ЕНС (ст. 81 НК).

Уточненная декларация, поданная во время выездной проверки, не позволит избежать ответственность даже при положительном сальдо ЕНС (п. п. 3, 4 ст. 81 НК).

Подача уточненной декларации в ходе выездной проверки не влияет на порядок ее проведения. В принципе это же можно отнести и к камеральным проверкам.

Инспекторы в любом случае доведут проверку до конца: составят справку и акт проверки и начальником инспекции (его заместителем) будет вынесено решение по ее итогам при наличии нарушений (п. 15 ст. 89, п. 1 ст. 100, п. 1 ст. 101 НК).

Саму уточненную декларацию могут проверить в рамках самостоятельной камеральной проверки, а могут — в рамках выездной (п. 1 Письма ФНС России от 21.11.2012 N АС-4-2/19576@).

Уточненная декларация с доплатой налога и пени даже не освободит от штрафа, но позволит рассчитывать на смягчения.

Представление уточненной налоговой декларации после окончания выездной налоговой проверки, но до принятия решения, в таких случаях налоговый орган с учетом объема и характера уточняемых сведений вправе, подчеркнем «ВПРАВЕ», провести дополнительные мероприятия налогового контроля, руководствуясь п. 6 ст. 101 НК, либо, вынося решение без учета данных уточненной налоговой декларации, назначить проведение повторной выездной проверки в части уточненных данных (Определение N 310-КГ16-5041).

Ваш Константин Чупырь