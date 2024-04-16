Когда же? Бизнес с нетерпением ждет амнистии по дроблению бизнеса

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с палатами Федерального собрания определить параметры налоговой амнистии для бизнеса, который использовал схемы дробления при росте, и исключить уголовную ответственность за это.

11 апреля. Пока не видно изменений.

У меня трое клиентов «зависли» в ожидании.

В поручении говорится:

«Определить параметры налоговой амнистии для налогоплательщиков, которые применяли специальные налоговые режимы и при фактическом росте бизнеса использовали его дробление для сохранения права на применение таких режимов в целях уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, предусмотрев исключение возможности доначисления налогов, начисления пеней и штрафов, а также привлечения таких налогоплательщиков к уголовной ответственности».

Бизнес надеется, что нормативно-правовые акты об амнистии будут ретроспективными, то есть амнистия будет распространена на компании, которые к моменту ее введения уже были проверены налоговыми органами.

Лично у меня нет уверенности, что амнистия затронет компании, по которым прошла проверка, во-первых, потому, что проверка, а мы говорим в основном про ВНП, уже спланирована и спрогнозирована недоимка, и задействованы ресурсы, и искусственное дробление выявлено, остались судебные тяжбы пройти.

Во-вторых, не часто встретишь нормативно-правовой акт с ретроспективной оговоркой.

Хотя, с другой стороны, если подходить буквально, то амнистия бывает по чему-то уже совершенному и выявленному. И тогда неясно, как будут решаться дела, которые уже находятся в суде, после объявления амнистии. Логично было бы, если дела в судах, связанные с дроблением, каким-то образом приостанавливались.

Ажиотаж вокруг амнистии дробления наверно объясним.

Налоговики же объявили 2024 год годом усиленного налогового администрирования за дроблением бизнеса и взаимозависимостью, и тут вдруг амнистия по дроблению.

На кого планируется распространить амнистию

Компании, относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса, будут освобождены от ответственности за дробление. В настоящее время к субъектам МСП относятся компании с годовым доходом до 2 миллиардов рублей и численностью сотрудников до 250 человек (до 1000 человек для текстильных производств и до 1500 человек для сферы общепита). Вероятно, под эту инициативу не будут подпадать заведомо крупные бизнесы, которые разделились и применяют льготные режимы.

Сегодня малый бизнес часто сталкивается с проблемами дробления. Налоговые органы обратили внимание на то, что компании, применяющие УСН, при достижении оборотов искусственно разделяются или выделяют подразделения, чтобы сохранить право на пониженное налогообложение.

Тогда можно было бы еще освободить от штрафов, исключить двойной размер пени, предоставить отсрочку или рассрочку с учетом того, что президент также поручил с 2025 года обеспечить механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с УСН на ОСН в связи с превышением второго лимита. Это расценивать как повышение порога лимита выручки.

И еще пойти дальше, в более упрощенной или облегченной форме предоставлять отсрочки-рассрочки по уплате налогов и недоимок.

Что нужно будет сделать компаниям, чтобы была возможность применить амнистию.

Компании должны будут отказаться от искусственного, фиктивного, по сути, притворного дробления бизнеса и перейти к нормальной работе в рамках правового поля. Это было сказано президентом Путиным.

Амнистия, скорее всего, будет означать, что компании добровольно выйдут из тени, доплатят все налоги, и в таком случае им не будут вменяться штрафы.

Действительно, амнистия, которая вышеописанная, могла бы быть распространена не только на тех, кто добровольно признал свои налоговые обязательства и исправил ошибки, но и на тех, кого налоговая служба сама выявила в результате своей деятельности. Однако в конкретных случаях принятие решения об амнистии и применение соответствующих мер зависит от решения органов исполнительной власти или законодателя.

В настоящее время существует проблема, связанная с отсутствием четких критериев, которые позволяли бы отличить обычную, обоснованную бизнес-задачами схему организации предпринимательской деятельности от явного злоупотребления.

Некоторые считают, что критерии не нужны, так как достаточно сложившейся судебной практики.

Это как в анекдоте: «Где вы такое прочитали в законе?» — «В законе такого нет, но есть определение Верховного Суда, в котором сказано про это».

Все-таки судебная система создана прежде всего, чтобы решать споры и коллизии, а привносись изменения в правотворчество — это уже вторично. А в случае с дроблением получается, что судебная система именно создает право.

Я перед новогодними праздниками начал было готовить публикацию на тему, что неплохо было бы перед выборами ввести какую-нибудь налоговую амнистию. Я даже подумать не мог, что будет предложена амнистия дробления.

В общем, надежд и догадок по поводу амнистии много, ждем дальнейшего развития ситуации.

Константин Чупырь