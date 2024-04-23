Взаимозависимые. Кого суды признают взаимозависимыми лицами?

Поговорим о таком явлении, как «взаимозависимые». Почему на «взаимозависимых» так обращено внимание фискалов?

Одним из критериев дробления бизнеса является подчиненность лиц, контролирующих схему бизнеса. Через этих лиц устанавливается взаимозависимость между налогоплательщиками. Установление взаимозависимости не всегда преследует цель выявления дробления бизнеса, это может быть необходимо для определения «теневых» бенефициаров и «теневых» выгодоприобретателей.

Давайте обсудим это и выделим ключевые моменты, которые способствуют установлению взаимозависимости. И отметим для себя то, что будет признаком взаимозависимости, чтобы в обратной силе этого признака получить защиту от обвинений во взаимозависимости. Как говорится, «две стороны у медали», потому что взаимозависимость не всегда налоговый грех.

Из различных источников, в основном от налоговых органов, поступает информация о том, что в 2024 году уделено повышенное внимание дроблению бизнеса. И тут Президент сообщает бизнес-сообществу об амнистии при дроблении бизнеса.

Пока условия амнистии размыты и неясны, потому что как таковой нет законодательных четких критериев дробления бизнеса, что считать обоснованным дроблением, а что считать фиктивным или искусственным, хотя слово «искусственное дробление», на мой взгляд, неприменимо. Дробление само по себе как природный естественный процесс не происходит.

Думаю, что даже при амнистии и наличии каких-нибудь границ амнистии и дробления налоговые органы будут усиленно администрировать весь любой раздробившийся бизнес, и вполне обоснованное и законное дробление так может оказаться в опале.

А пока, про «взаимозависимых»

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В нашей стране каждый год проходит под эгидой чего-либо. 2021 год объявлен Годом науки и технологий. 2022 год назван годом народного искусства. 2023 год назван годом педагога и наставника. 2024 год — год семьи.

Налоговый орган решил тоже не оставлять без внимания и 2024 год сделал годом больших перемен в Налоговом законодательстве. Много ходит разных слухов про перемены. Одни из них — это особое внимание проверкам сделок с взаимозависимыми лицами, бизнеса с признаками искусственного дробления. Если с «бумажным НДС» налоговый орган успешно борется, то по дроблению и взаимозависимости остается масса вопросов. Налоговый орган очень хотел бы контролировать налогоплательщиков в реальном времени, собственно, мы получили налоговый мониторинг, который со временем оставит за бортом малый и микробизнес. Прям похоже на типичную американскую гегемонию, ведомую гиперкорпорациями. Компании, находящиеся под налоговым мониторингом, не хотят работать с компаниями и предпринимателями, которые не под налоговым мониторингом. Вы, дорогой читатель, понимаете, к чему это может привести, и так-то с импортом всё не слава богу… Да еще микробизнес… В общем, во всем нужен баланс, а не только в бухучете и восточных философиях.

Да, да, я прекрасно помню речь главы государства В. В. Путина о послаблениях в вопросах дробления бизнеса и «да» в нормативно-правовых актах, связанных с амнистией по дроблению, скорее всего, окажутся значимые триггеры, связанные с взаимозависимостью. Надо подождать, что последует после заверений, тем более что статья не о дроблении бизнеса, а о взаимозависимости.

Вот что интересно, одной рукой законодатель дает налоговые льготы, разрешает дробить бизнес, несмотря на… некоторые… коллизии права и очевидную и явную взаимозависимость. Очевидный пример — дробление с выделением IT-компаний. С другой стороны, надо пополнять бюджет и постараться поставить дробление в один ряд с незаконной оптимизацией налогообложения. То ли еще будет, а пока ждем по IT-компаниям громких разоблачений.

Про взаимозависимость

Как определены в Налоговом Кодексе взаимозависимые лица:

Статья 105.1. Взаимозависимые лица

1. Если особенности отношений между лицами могут оказывать влияние на условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими лицами, и (или) экономические результаты деятельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц, указанные в настоящем пункте лица признаются взаимозависимыми для целей налогообложения (далее - взаимозависимые лица).

Для признания взаимной зависимости лиц учитывается влияние, которое может оказываться в силу участия одного лица в капитале других лиц, в соответствии с заключенным между ними соглашением либо при наличии иной возможности одного лица определять решения, принимаемые другими лицами. При этом такое влияние учитывается независимо от того, может ли оно оказываться одним лицом непосредственно и самостоятельно или совместно с его взаимозависимыми лицами, признаваемыми таковыми в соответствии с настоящей статьей.

2. С учетом пункта 1 настоящей статьи в целях настоящего Кодекса взаимозависимыми лицами признаются:

организации в случае, если одна организация прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов; физическое лицо и организация в случае, если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов; организации в случае, если одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов; организация и лицо (в том числе физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 11 настоящего пункта), имеющее полномочия по назначению (избранию) единоличного исполнительного органа этой организации или по назначению (избранию) не менее 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) этой организации; организации, единоличные исполнительные органы которых либо не менее 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) которых назначены или избраны по решению одного и того же лица (физического лица совместно с его взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 11 настоящего пункта); организации, в которых более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те же физические лица совместно с взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 11 настоящего пункта; организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного исполнительного органа; организации, в которых полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет одно и то же лицо; организации и (или) физические лица в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50 процентов; физические лица в случае, если одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению; физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный.

3. В целях настоящей статьи долей участия физического лица в организации признается совокупная доля участия этого физического лица и его взаимозависимых лиц, указанных в подпункте 11 пункта 2 настоящей статьи, в указанной организации.

4. Если влияние на условия и (или) результаты сделок, совершаемых лицами, и (или) экономические результаты их деятельности оказывается одним или несколькими другими лицами в силу их преимущественного положения на рынке или в силу иных подобных обстоятельств, обусловленных особенностями совершаемых сделок, такое влияние не является основанием для признания лиц взаимозависимыми для целей налогообложения.

5. Прямое и (или) косвенное участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, федеральной территории "Сириус" в российских организациях само по себе не является основанием для признания таких организаций взаимозависимыми.

Указанные в настоящем пункте организации могут быть признаны взаимозависимыми по иным основаниям, предусмотренным настоящей статьей.

6. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, организации и (или) физические лица, являющиеся сторонами сделки, вправе самостоятельно признать себя для целей налогообложения взаимозависимыми лицами по основаниям, не предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи.

7. Суд может признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, если отношения между этими лицами обладают признаками, указанными в пункте 1 настоящей статьи.

Отойдем от официальных фраз и объяснимся простыми словами

Взаимозависимые лица — это организации и физические лица, отношения между которыми могут влиять на условия их сделок, на результаты сделок, на экономические результаты деятельности. Взаимозависимыми могут быть признаны любые налогоплательщики: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Взаимозависимость как болезнь передается воздушно-мыслительным путем (шутка) и может возникнуть из-за участия в уставном капитале, наличия полномочий по назначению руководства фирмы, должностного подчинения или семейных связей. Или взаимозависимость может быть передана в подарке дарения (шутка).

Законодатель через закон нам говорит (пока через закон он нам говорит))), что весь перечень случаев взаимозависимости указан в п. 2 ст. 105.1 НК РФ, и ему, законодателю, этого более чем достаточно. Но мы-то знаем, что это не так.

Взаимозависимость лиц может устанавливаться:

(!!!) Расширен перечень взаимозависимых лиц, в него добавились контролируемые одним и тем же лицом иностранные компании. Поправка применяется к сделкам, доходы и (или) расходы, по которым признают с 1 января 2024 года при этом дата заключения договора неважна. Иное может быть предусмотрено нормативным правовым актом президента.

Очевидны примеры «махровой» (конечно же не «махровой») обоснованно-юридической взаимозависимости.

Организация и ее директор.

ООО и его участник, владеющий более 25% уставного капитала.

Организации, в каждой из которых один и тот же участник владеет более 25% уставного капитала.

Организации, у которых один директор.

Организация и физлицо, которому принадлежит 50% уставного капитала ООО — участника этой организации.

Сюда же отнесем взаимозависимость через родственные связи между физлицами (например, супруги, родители).

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Кого суды признают взаимозависимыми лицами?

Не буду утомлять моего дорогого читателя приведением судебной практики с конкретными делами. Кому потребуется что-то конкретное, могут обратиться ко мне.

Сразу оговоримся, суды при признании лиц взаимозависимыми оценивают (о боже, в налоговых-то спорах) относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

И вот они — триггеры.

Общий IP-адрес и счет в одном банке

Это действительно может быть рассмотрено судом как фактор в пользу взаимозависимости контрагентов. Однако следует помнить, что наличие одного IP-адреса и расчетных счетов в одном банке не всегда является безусловным доказательством управления денежными потоками одним человеком. Суды и налоговые органы должны проводить более глубокий анализ и учитывать и другие обстоятельства, чтобы прийти к заключению о наличии взаимозависимости между контрагентами.

Наличие одного IP-адреса и использование одного банка для расчетных счетов могут быть объяснены различными факторами, не обязательно связанными с управлением денежными потоками одним лицом. Например, компании могут находиться в одном офисе или пользоваться услугами одного провайдера.

Суды обычно должны требовать более убедительных и конкретных доказательств для установления взаимозависимости контрагентов, таких как финансовые отчеты, контракты, электронная переписка или другие документы, подтверждающие фактические связи между компаниями.

Поэтому для успешного доказательства управления денежными потоками одним лицом налоговому органу необходимо собирать комплекс доказательств, а не только оперировать с общими IP-адресами и расчетными счетами, а вам готовить контрдоказательства. Только такой подход может быть более убедительным и сильным в судебном разбирательстве.

Наличие трудовых отношений

Суды при рассмотрении дел могут учитывать обстоятельства, включая самостоятельную деятельность компаний и отсутствие взаимозависимости между ними при использовании труда одних и тех же работников. Если компании вели раздельную деятельность, то суд может не видеть никаких противоправных действий в совмещении должностей сотрудниками. Если ни одна из должностей не предусматривала возможность оказывать влияние на условия и результаты сделок, то это может быть рассмотрено судом как фактор, говорящий о том, что отсутствует взаимозависимость между организациями. Однако каждое дело рассматривается индивидуально, и решение суда, возможно, может отличаться в разных ситуациях. Свидетельские показания работников, занесённые в протоколы допросов, проводимых налоговыми органами, могут быть важными доказательствами в суде для убеждения судей в том, что контрагенты взаимозависимы. Если физические лица подтвердили, что выполняли одну и ту же работу в двух разных организациях, это может быть ключевым аргументом для доказательства взаимозависимости контрагентов.

Общие акционера (участники общества) и сотрудники

Попадаются судебные акты, где одной из причин взаимозависимости было указано, что половина или более половины акционеров одной компании являлись сотрудниками другой.

Суда можно отнести «перекрестное» и «кольцевое» владение, определить долю косвенного участия можно, руководствуясь порядком, приведенным в Приложении № 4 к Письму Минфина России от 16.08.2013 № 03-01-18/33535 (Письмо Минфина России от 27.07.2018 № 03-12-11/2/52946).

Одно и того же имущество используемое в компаниях

Например, предприниматели арендовали помещения у ООО, а арендных платежей не поступало — судебный анамнез: «взаимозависимость». Или еще пример: две организации по одному и тому же юридическому адресу, при этом договор аренды с собственником отсутствует. Или еще пример: из показаний сотрудников следует, что персонал одной компании работал на оборудовании, принадлежащем другой компании, без заключения договора аренды и без оплаты пользования оборудованием. Еще пример: юридические лица осуществляли свою деятельность по одному адресу. При этом одна компания арендовала у другой помещение очень маленькой площадью.

Перевод деятельности компании на другую компанию

Это свойственно, когда хотят уклониться от уплаты налогов и создают незадолго другую компанию и переводят всю или большую часть деятельности на вновь созданную компанию, либо активируют старую компанию, которая фактически не вела деятельность и сдавала нулевые отчетности. И иные ситуации.

Реализация товара через предпринимателей — работников организации

Вариаций и комбинаций множество. Некоторые из них. Организация продавала товар за наличный расчет, но документы оформлялись через индивидуальных предпринимателей (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН) только формально. Некоторые покупатели до заключения договоров с ИП были контрагентами юридического лица. Заявки на покупку товара передавались по номерам телефонов, принадлежащих организации, товар вывозился со склада юридического лица и оплачивался им. Выручка ИП поступала в кассу организации, ИП не закупали товар. Таким образом, организация реализовывала товар, используя ИП как посредников. Покупатели могли оформить договор с ИП, но фактически товар приобретался у юридического лица.

Родственные связи

Ну куда же без темы родственников в бизнесе. Это довольно распространенный вопрос. Однако комбинация, которую вы описали, не кажется мне идеальной. Хотя родственник, возможно, и не сдаст с поличным, обычно те, кто привлекает родственников, в какой-то момент осознают свою ошибку и, чтобы не «топить» родственников, «берут всё на себя». В принципе, изначально не стоит включать в налоговую схему родственников.

Например, у предпринимателя (женщины) могут быть общие дети с генеральным директором. Или еще пример: директор одной компании и сын директора другой компании, где отец в совете директоров — председатель.

Регистрация по месту жительства

Суд пришел к выводу, что такие связи между учредителями обеих организаций могут привести к возможности оказания взаимного влияния на экономические сделки и решения в обеих компаниях. В связи с этим суд решил, что общества можно считать контролируемыми друг другом, и принял соответствующие меры по исправлению нарушений. В деле было установлено, что учредитель одной компании был зарегистрирован в квартире учредителя другой компании.

Подписание одного лица в декларация

Примеры:

Налоговые декларации подписаны одним лицом, действовавшим по доверенности за обе компании.

В представленных декларациях был указан один номер телефона.

Использование одного товарного знака.

Использование одного сайта.

Использование общего контактного номера телефона компаний.

Использование одного общего адреса электронной почты.

Доверенность на представление интересов.

Тут есть разные подходы судов.

Суд пришел к выводу, что деятельность ИП 1 и физлица 2 была тесно связана и взаимозависима, что определяет их как единое хозяйственное целое. Аналогично, ООО и ИП 2 (физлицо 2) также признаны взаимозависимыми, поскольку физлицо 2 осуществляло юридические и фактические действия от имени ООО.

Еще один суд поддержал вывод суда первой инстанции о наличии связи и взаимозависимости между ООО 1, ООО 2, ООО 3 и ООО 4 и ОАО. При регистрации четырех ООО в качестве представителя по доверенности выступало одно и то же физическое лицо, которое также было членом совета директоров ОАО. Эти юридические лица были зарегистрированы в один день.

А вот противоположное мнение суда.

Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что выдача доверенностей на совершение определенных действий и представительство от имени юридического лица в некоторых государственных органах сами по себе не свидетельствуют о взаимозависимости организаций. Суд объяснил это следующим образом: доверенное лицо имеет право действовать только в пределах полномочий, предоставленных ему доверителем, и не может влиять на условия или результаты сделок.

Взаимозависимые клиенты

Разделение бизнеса для минимизации налогов — дробление бизнеса

Судебная практика по дробление бизнеса разнообразна. Довольно много встречаются победных для налогоплательщика судебных актов.

Первичные вывод

Ни один из приведенных признаков сам по себе не является достаточным доказательством взаимозависимости сторон сделок. Однако в совокупности с другими доказательствами подобные аргументы налоговых органов могут быть приняты во внимание судами. Поэтому при планировании финансово-хозяйственной деятельности важно предусмотреть возможные последствия заключения и исполнения сделок.

Необходимо иметь письменные доказательства, возможно, фото- и видеодоказательства того, что цена сделки соответствует рыночному уровню цен и была исполнена сторонами.

И еще, важна деловая цель сделки. Она может заключаться в уменьшении убытков, получении прибыли или других выгод. Однако целью сделки не должно быть исключительно уклонение от налогов.

Доказательства того, что Налогоплательщик и взаимозависимое лицо ведут самостоятельную предпринимательскую деятельность

Налогоплательщик, именно налогоплательщик, как сторона, которая при обосновании своих требований ссылается на самостоятельное ведение предпринимательской деятельности и отсутствие признаков согласованности действий, направленных на искусственное сохранение права на применение специального режима (часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Чем доказывать

Обратимся Арбитражному Процессуальному Кодексу

Статья 64. Доказательства

1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

2. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса, полученные путем использования систем видеоконференц-связи либо системы веб-конференции.

3. Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона.

Резюмируем, доказательствами являются:

письменные доказательства,

вещественные доказательства,

объяснения лиц, участвующих в деле (Обратите на это внимание, объяснения участников процесса. Фиксируйте это и используете),

заключения экспертов,

консультации специалистов,

показания свидетелей,

аудиозаписи,

видеозаписи,

иные документы и материалы.

Задумайтесь, насколько внушительный список инструментов доказывания, которые можно и нужно использовать, и не тогда, когда уже в суде, и «высасывать из пальца» доказательства, а заранее обеспечиться доказательствами.

Теперь к конкретике, доказательства то, что может помочь выиграть спор

Ведение разных видов деятельности.

Расчетные счета в различных банках.

Самостоятельное несение расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности: аренда помещений, доставка товаров и т. д.

Собственный штат в соответствии со своим бизнес-профилем.

Собственный ассортимент продукции, услуг, работ. Сюда можно отнести и какие-то инновационные бизнес-процессы, и эксклюзивные бизнес-процессы.

Собственное или арендованное имущество для выполнения обязательств по сделкам-договорам.

Отдельные торговые площади с автономной системой торговли, которая не зависит от других торговых точек. Это позволяет осуществлять товарооборот, закупку, хранение и реализацию товара независимо друг от друга.

Свой сайт, электронная почта, реклама, контактные телефоны.

Там же можно подтвердить протоколы общих собраний, желательно заверенных нотариально.

Отчеты о доходах.

Контракты.

Финансовые отчеты.

Сведения о рыночной конкуренции. Если налогоплательщик и потенциальное взаимозависимое лицо занимаются деятельностью в одной отрасли или на одном рынке, то можно предоставить информацию о том, что их деятельность носит конкурентный характер и не направлена на искусственное сохранение права на применение специального налогового режима.

Отсутствие признаков согласованности действий. Если действия налогоплательщика и потенциального взаимозависимого лица не согласованы и не направлены на совместное ведение деятельности или получение выгоды от специального налогового режима, это также может служить доказательством.

Последние два пункта подчеркнуты для того, чтобы обратить внимание читателей на обобщенные фразы. Да, достаточно сложно будет убедить суд, используя и «подтягивая» доказательства под эти понятия, но с этим можно и нужно работать.

Список этим не ограничивается.

Из личных историй

Как-то сопровождал одних налогоплательщиков на налоговую комиссию по побуждению к добровольному уточнению своих налоговых обязательств в ИФНС № 19 по городу Москве. В общем, налоговая безосновательно, без предъявления доказательств слегка (конечно же, не слегка) запугивала, подталкивала налогоплательщиков доплатить в бюджет немаленькую сумму денег.

В ходе посиделок в отделе, кажется, это был отдел камеральных проверок, даже не по НДС, в разговоре, точнее, практически в монологе инспектора, прозвучало про взаимозависимость налогоплательщиков, потому что они являются родственниками, такая являются мужем и женой.

Меня как представителя налогоплательщиков эта встреча никак не пугала и не заставляла эмоционально реагировать, так как по предъявленному инспектором там не к чему было придраться.

Но вот взаимозависимость мужа и жены, потому что они родственники… ну как-то… улыбнуло.

Я: «Муж и жена точно родственники?» — спрашиваю с лукавым интересом.

Инспектор: «Точно». — невозмутимо.

Я: «Где вы это прочитали?» — спрашиваю с неподдельным интересом, где же инспектор сие знание черпает.

Инспектор (уже замешкался): «Я… э-э-м-м… вот… где-то тут…» — замешкался инспектор.

Я: «С каких это пор муж и жена стали вдруг родственниками?» — моему удивлению не было предела.

Инспектор: «Ну как же, муж и жена — это родственники. Точно говорю», — уже не так уверенно стал говорить инспектор.

Я: «Муж и жена состоят в браке, находясь в браке, они не могут быть родственниками, за редким исключением, если они дальние, неблизкие родственники. В данном конкретном случае они могут стать родственниками, только если прекратят брак, и кто-либо из них другого удочерит или усыновит, соответственно, тогда они станут родственниками».

Вмешивается еще один инспектор, который находится в кабинете с самого начала комиссии. Как позже потом он представился, это оказался начальник отдела камеральных проверок.

Начальник: «Ну вот тут написано…» — глаголит без тени сомнения на лице, загнут как должное, с таким серьезным лицом.

Я: «Простите, где это тут написано? Можете показать?» — с любопытством подхожу к начальнику.

Начальник: «Вот тут в Уголовном кодексе написано» — то ли шутя, то ли выдавая за чистую монету, заявил.

Я: «Нет слов, в Уголовном кодексе такого никогда не было и вряд ли будет», — судя по-моему, ахреневшему лицу, я был весьма удивлен.

Страшно представить, какую безапелляционную чушь несут в этой инспекции налогоплательщикам.

В общем, разошлись мы ни с чем, и пока налогоплательщиков, которых я представлял, не беспокоили.

Инспекция может искать взаимозависимость в соцсетях.

Кто-то где-то писал, что инспекция в ВК увидела, что директора контрагентов когда-то учились в одном вузе и предъявила взаимозависимость.

Я не исключаю, что с такими темпами развития налоговых информационных технологий в скором времени налоговики могут получить доступ к мессенджерам и телефонным разговорам, и такое начнется, страшно представить.

По слухам, искусственный интеллект, находящийся на службе у налогового органа, активно мониторит соцсети и интернет, тренируется выявлять факты, связанные с налоговыми правонарушениями.

Возникает законный вопрос, когда точно или в каких случаях лица не признаются взаимозависимыми?

Есть два основания, по которым лица не могут признаваться взаимозависимыми:

Первое исключение — когда влияние на условия и результаты сделок осуществляется по экономическим причинам, например из-за доминирующего положения на рынке. Это защищает от возможных монополистических практик.

Второе исключение — участие государственных структур (РФ, субъектов РФ, МО или федеральной территории «Сириус») в российских организациях. Это связано с особенностями взаимоотношений между государством и бизнесом.

Однако взаимозависимость может быть признана на общих основаниях даже при отсутствии этих исключений. При оценке сделок и налоговых обязательств сторон следует учитывать широкий спектр факторов, включая экономические и правовые аспекты.

Не густо, правда?

Несмотря на эти основания, взаимозависимость может быть признана по общим основаниям.

Налоговые последствия для взаимозависимых лиц

Этим список на ограничивается

ВЫВОД

Всё вышеописанное, на первый взгляд, указывает, что практически малейшая связь будет признана взаимозависимой, что ставит на ноль любые бизнес-процессы.

Однако взаимозависимость — не смертный грех и не преступление, если грамотно планировать бизнес-процессы, то есть вероятность избежания неблагоприятных налоговых последствий.

Ваш юрист и налоговый консультант

Константин Чупырь