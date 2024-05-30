7 рабочих методов, доказывающих дробление, которые используют налоговики

Доказательств фиктивного дробления бизнеса множество. Есть прямые и существенные, есть косвенные доказательства, которые действенны только при рассмотрении их в совокупности. Те же доказательства дробления бизнеса могут быть реабилитирующие.

В процессе доказывания налоговыми органами используется целый комплекс различных методов и подходов. Рассмотрим подробнее некоторые из них.

Метод 1 — предполагает всесторонний анализ взаимосвязанных фактов и обстоятельств, выявление причинно-следственных связей. Не смейтесь, такой метод при налоговых проверках должен быть.

Метод 2 — применение логического мышления, построение умозаключений, доказательств. Да-да, и такой метод доказывания есть, правда, логика у налоговиков своя, а у правоохранителей своя, и эта логика часто сильно оторвана от жизни и не поддается никакому нормальному деловому логическому умозаключению.

Метод 3 — использование приемов психологии для получения достоверной информации от свидетелей, допрашиваемых лиц. Этот метод можно встретить при проведении допросов и других мероприятий, в мероприятиях налогового контроля при непосредственном взаимодействии с налогоплательщиком, в том числе в требованиях налогового органа. А правоохранители в полной мере овладели методами психологического воздействия.

Метод 4 — применение методов для исследования документов, осмотра помещений, оборудования, компьютеров, серверов, флешек, дисков, телефонов, смартфонов, электронной почты, соцсетей, мессенджеров и т. д. Налоговому органу пока не дозволено в полной мере использовать некоторые методы сбора доказательств, но они вполне могут довольствоваться существующими методами, им хватает.

Метод 5 — использование математического моделирования, информационных технологий для анализа экономических показателей, что практически приводит к исключению ошибочных анализов. Хотя… и наши машины умудряются ошибаться.

Метод 6 — финансовый, бухгалтерский, экономический анализ деятельности налогоплательщика.

Метод 7 — Методы, требующие участия специалистов — почерковедческие, оценочные и иные экспертизы.

Такое разнообразие инструментов позволяет налоговым органам всесторонне исследовать факты и обстоятельства, установить наличие или отсутствие налоговых правонарушений.

💡Даже если налоговыми органами установлен сам факт дробления бизнеса дающая налоговые выгоды, надо еще доказать получение необоснованной налоговой выгоды, надо доказать однозначную вину налогоплательщиков.

Необходимо будет доказать, что:

Дробление бизнеса осуществлялось умышленно, а не случайно. То есть налогоплательщики действовали с прямым или косвенным умыслом. Основной целью дробления было получение налоговых преимуществ, а не реальное ведение самостоятельной хозяйственной деятельности. Действия налогоплательщиков координировались, существовала согласованность и взаимосвязь между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Создание множества взаимозависимых субъектов именно для получения необоснованной налоговой выгоды, а не по иным, экономически оправданным причинам.

Только доказав направленность умысла налогоплательщиков на противоправное поведение, ФНС сможет привлечь их к ответственности. Это значительно усложняет процесс доказывания по сравнению с установлением самого факта дробления.

Таким образом, налоговым органам должна быть проведена серьезная аналитическая и доказательственная работа, чтобы в итоге квалифицировать действия «дробовиков» как умышленное правонарушение.

По факту, налоговые органы всё чаще и чаще халатно проводят мероприятия налогового контроля не без поддержки судебных органов.

Между тем, не стоит забывать, что методику доказывания умысла при создании схемы дробления налоговики разрабатывали совместно со Следственным комитетом России. То есть, методика изначально преимущественно «заточена» на вменение вины.

Наиболее действенные методы, используемые налоговыми органами и правоохранителями, которые относятся к разряду прямых доказательств:

Свидетельские показания сотрудников

Сотрудники могут подтвердить, что они выполняли указания уполномоченного представителя «головной» компании, несмотря на то, что он формально не имел полномочий ими руководить. Это может свидетельствовать о существовании фактического руководства.

Свидетельские показания ИП

ИП могут рассказать, что раньше они были сотрудниками компании, но их перевели в статус ИП, чтобы избежать трудовых обязательств и выплат налогов. Это может указывать на фиктивное предпринимательство, когда работники в действительности являются наемными сотрудниками, а не самостоятельными предприятиями.

Помимо этого, такие свидетельские показания могут быть ценными доказательствами в случае:

Трудовых споров, когда сотрудники пытаются установить трудовые отношения с компанией, которая отрицает их существование.

Расследований нарушений трудового законодательства, таких как неуплата налогов или использование нелегальной рабочей силы. И так далее.

Изъятые у налогоплательщиков документы и носители информации могут стать ключевыми доказательствами умысла при дроблении бизнеса

Действительно, внутренняя бухгалтерская, управленческая документация, оперативные отчеты организаторов схемы дробления могут содержать прямые или косвенные свидетельства их намерений. Например:

Планы, стратегии по оптимизации налогообложения путем дробления бизнеса. Инструкции, регламенты для обособленных подразделений о порядке взаимодействия, перераспределения активов, ресурсов. Управленческие отчеты, в которых прослеживается единое руководство над формально самостоятельными субъектами. Переписка, служебные записки, отражающие согласованность действий.

Такие документы способны опровергнуть формальную самостоятельность организаций и доказать их фактическую взаимозависимость, направленную на получение необоснованной налоговой выгоды.

Кроме того, эти материалы могут содержать информацию, которая не отражается в официальной бухгалтерской и налоговой отчетности налогоплательщиков, но имеет важное значение для квалификации их действий как умышленных.

Поэтому тщательный анализ изъятой документации действительно является одним из ключевых моментов в доказывании умысла при дроблении бизнеса. Тщательный анализ должен быть и со стороны налогоплательщика, чтобы можно было защитить дробление бизнеса и апеллировать претензиям налоговых органов.

Аудио- и видеофиксация действий руководства и сотрудников при дроблении бизнеса может выступать весомым доказательством умысла, при условии соблюдения необходимых процедур

Этот метод сбора доказательств прерогатива правоохранительных органов, но налоговые органы также могут использовать их результаты.

При наличии соответствующих оснований и разрешений, налоговые органы могут использовать результаты аудио- и видеонаблюдения для подтверждения:

Согласованности действий разных юридических лиц и ИП, составляющих схему дробления. Единого управленческого центра, отдающего указания формально самостоятельным организациям. Фактического распределения функций, активов, ресурсов вопреки их юридическому оформлению. Отсутствие реальной самостоятельности вновь созданных субъектов.

Аудио- и видеозаписи могут зафиксировать прямые высказывания руководителей о целях дробления, их распоряжения подчиненным, демонстрируя умышленный характер данных действий.

При этом необходимо учитывать требования законодательства о допустимости применения специальных технических средств, соблюдение прав налогоплательщиков, а также порядок приобщения таких доказательств к материалам дел. У юристов это называется — «легализация доказательств».

Использование видео- и аудиофиксации может стать существенным дополнением к другим доказательствам, подтверждающим умысел в действиях «дробильщиков». Вопрос в том, грамотное использование видео- аудиодоказательств.

Доказательства согласованности действий группы лиц, направленной на минимизацию налогов и обналичивание средств, являются крайне важными при установлении умысла в схемах дробления бизнеса

Действительно, выявление синхронных, скоординированных действий формально самостоятельных организаций по переводу и обналичиванию денежных потоков позволяет опровергнуть их фактическую независимость и доказать умышленный характер таких операций.

Например, анализ документов может выявить следующие признаки согласованности:

Практически одновременные переводы денежных средств между счетами различных организаций по одинаковому сценарию. Быстрое перемещение денег через цепочку взаимосвязанных структур с последующим обналичиванием. Совпадение платежных реквизитов, контрагентов, назначений платежей в операциях разных организаций. Отсутствие экономической целесообразности в таких взаимных расчетах.

Установление таких фактов позволяет доказать, что действия участников группы не были самостоятельными, а являлись частью единого механизма минимизации налогов и вывода денежных средств в наличную форму.

Это важное обстоятельство, которое наряду с другими доказательствами, в совокупности способно подтвердить искусственный характер дробления бизнеса.

Ну и «вишенкой на торте» — использование подставных организаций, то есть подконтрольных фирм-однодневок для искусственного регулирования затрат, манипулирования и уменьшения уплачиваемого НДС и увеличения расходов, либо использование подконтрольных компаний для операций, которые фактически не играют никакой экономической роли, но формально присутствуют в финансовых операциях. Такие операции и сделки достаточно легко подвергаются анализу и достаточно легко распознаются как умышленная необоснованная налоговая выгода.

Помимо прям доказательств и методов, есть еще косвенные доказательства и методы их получения.

Еще, существует обширный спектр косвенных доказательств искусственного дробления бизнеса. В эту категорию попадает любая информация, косвенно указывающая на обстоятельства, связанные с этой практикой.

Вывод

Я лично ничего не вижу предосудительного в желании сэкономить, в том числе на налогах, в том числе с использованием инструментов и способов, предоставленных нам законодательством, через дробление бизнеса.

Почему-то дробление постепенно вводят в ранг правонарушений. В частности — обещанная амнистия дробления бизнеса. Само фигурирующее слово «амнистия» уже напрягает тем, что это нечто из разряда противоправного, коль хотят что-то амнистировать.

Не нужно опасаться дробить бизнес, если это необходимо для улучшения финансово-хозяйственной деятельности, главное, чтобы это не было сопряжено с фикцией, и, само собой, подстилаем соломку, то есть максимально и основательно подстраховываемся к возможным претензиям со стороны налоговых органов и правоохранителей.

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Константин Чупырь