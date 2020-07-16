Эстоппель в налоговом споре. Как использовать это правовой инструмент

Считается, эстоппель не применяется или не всегда применяется если затрагиваются публичные интересы. Мы же видим, этот интересных правовой инструмент способен защитить налогоплательщика в споре с налоговыми органами.

Эстоппель — принцип, в соответствии с которым лицо, действовавшее противоречиво и непоследовательно, лишается права ссылаться на определенные обстоятельства, например на недействительность или незаключенность договора. Это связано с тем, что такое поведение нарушает принцип добросовестности.

Применение принципа «эстоппель» в основном используется в договорах, это закреплено в нормах Гражданского кодекса РФ о недействительности и незаключенности договора, об отказе от его исполнения.

Простыми словами про «эстоппель»:

ограничения, когда лицо не имеет права утверждать или отрицать какой-то факт или состояние, поскольку ранее это лицо утверждало, отрицало что-то;

запрета утверждать или отрицать факт с учетом своих действий, утверждений, отрицаний ранее.

Например, лицо ранее утверждало, что сделка была совершена и по прошествии времени начало отрицать сделку как недействительную, типа, сделки не было, в таком случае, если лицо ранее утверждало-воспринимало-принимало сделку лишается права ее отрицать.

В данном же случае, это скорее всего можно назвать процессуально-налоговым эстоппелем.

Если кратко по налоговому спору.

Налоговый орган, проведя проверку декларации по УСН не нашел оснований прилечь ответственности и доначислить налоги по проведенной сделке, хотя в акте проверки содержались сведения о намерении привлечь к ответственности, но на стадии принятие решения не стал привлекать налогоплательщика к ответственности.

Проведя другую проверку 3-НДФЛ по этой же сделке, где полностью был скопирован акт проверки по предыдущей проверке декларации УСН и совершенно не проводя мероприятия налогового контроля по сбору доказательств налогового правонарушения, хотя нарушений и не было, приняло решение о доначислении налога к уплате и привлечении к ответственности.

Проще говоря, налоговый орган по одной проверке не нашел оснований для доначислений, а по другой проверке этот же налоговый орган по одной и той же сделке с этом же набором мероприятий налогового контроля решил, что образовалась недоимка.

Дело не дошло до суда и Слава Богу, всё решилось удовлетворением апелляционной жалобы налогоплательщика на уровне вышестоящего налогового органа.

Мной была подготовлена апелляционная жалоба, в которой я использовал этот правовой инструмент — «эстоппель» и это дало положительный результат.

При удовлетворении моей апелляционной жалобы вышестоящий налоговый орган описал сложившеюся ситуацию с разными выводами налоговых проверок, что по сути можно отнести к принципу эстоппеля, хотя в решении по жалобе вышестоящий налоговый орган делает акцент на определении действительных налоговых обязательств.

Дело в том, что основания для привлечения к налоговой ответственности были, но принцип «эстоппеля» позволил полностью избежать наказания.

В этом кейсе, точнее сказать, по этой сделке были и другие нарушения. Читайте большую статью с деталями и подробностями.

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Константин Чупырь