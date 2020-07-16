Куда не движется движимость

Рассуждение на одну из вечных тем в налоговом праве: переквалификация налоговыми органами движимого имущества в недвижимое.

Сколько копий сломано и сколько будет еще сломано по спорам, связанным с переквалификацией налоговыми органами движимого имущества в недвижимое. Возможно, этому есть историческое объяснение — ранее взимали налог за любое имущество. На мой взгляд, дело даже не в некотором отрицании очевидных правовых оснований, определяющих недвижимость, притом, что определение движимой вещи в гражданском праве отсутствует.

Это связано с тем, что до сих пор нет конкретики, что такое недвижимость.

Определение Верховного Суда по делу «Лесозавод 25» (дело № А05-879/2018) не решает многих проблем, хотя и позволяет избежать критерия технологической связанности с объектом недвижимости.

Даже складывается последовательная судебная практика, базируясь на деле «Лесозавод 25», что дает надежду налогоплательщикам отстоять свои права (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 17.05.2021 по делу № А32-56709/2019 и пр.).

За последние три года было рассмотрено около 48 дел по этой категории на уровне различных инстанций, включая Верховный Суд. Около 90% дел, рассмотренных в Московском регионе, разрешено в пользу налогоплательщиков (оборудование признано движимым).

В других регионах 90% дел закончились признанием спорного имущества недвижимым, и в основном фигурирует подход с применением технических решений. Суды по-разному относятся к рецензиям и экспертизам — иногда они принимаются, а иногда — увы.

К сожалению, до сих пор недвижимость определяется через призму технологических решений вместо того, чтобы наконец обрести свое четкое определение в законодательстве.

Как следствие, непонимание того, что такое объект недвижимости, отсутствие чёткого определения в законодательстве и неясные экономические основания для налогообложения предпринимательского имущества — все это приводит к налоговым коллизиям и ведет к снижению инвестиционной деятельности.

На сегодня, чтобы избежать риска изменения статуса имущества с движимого на недвижимое, необходимо выполнить дополнительные действия. Среди них:

Проверка проектной и исполнительной документации, в которой должно быть указано, что объект не является капитальным строением и может быть отделён от зданий и сооружений. Получение заключений от независимых экспертов или специалистов по инвентаризации. Расчёт стоимости перемещения объекта. Направить запросы в Минпромторг и Минфин. Корректное отражение операций в бухгалтерском учёте.

Эти меры помогут отстоять свои права в доказывании того факта, что имущество действительно является движимым.

В завершение, обращаясь к судебной практике, при определенной подготовительной работе, пусть даже пока в виде технических решений, у налогоплательщика есть шансы отстоять свои интересы.

Константин Чупырь.

Авторская колонка Константина Чупырь для телеграм-канала @parallax_newsJuly 24, 2024.