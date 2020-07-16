₽ Заказать рекламу
Константин Чупырь
Налоговый учет

Куда не движется движимость

Рассуждение на одну из вечных тем в налоговом праве: переквалификация налоговыми органами движимого имущества в недвижимое.
Куда не движется движимость

Сколько копий сломано и сколько будет еще сломано по спорам, связанным с переквалификацией налоговыми органами движимого имущества в недвижимое. Возможно, этому есть историческое объяснение — ранее взимали налог за любое имущество. На мой взгляд, дело даже не в некотором отрицании очевидных правовых оснований, определяющих недвижимость, притом, что определение движимой вещи в гражданском праве отсутствует.

Это связано с тем, что до сих пор нет конкретики, что такое недвижимость.

Определение Верховного Суда по делу «Лесозавод 25» (дело № А05-879/2018) не решает многих проблем, хотя и позволяет избежать критерия технологической связанности с объектом недвижимости.

Даже складывается последовательная судебная практика, базируясь на деле «Лесозавод 25», что дает надежду налогоплательщикам отстоять свои права (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 17.05.2021 по делу № А32-56709/2019 и пр.).

За последние три года было рассмотрено около 48 дел по этой категории на уровне различных инстанций, включая Верховный Суд. Около 90% дел, рассмотренных в Московском регионе, разрешено в пользу налогоплательщиков (оборудование признано движимым).

В других регионах 90% дел закончились признанием спорного имущества недвижимым, и в основном фигурирует подход с применением технических решений. Суды по-разному относятся к рецензиям и экспертизам — иногда они принимаются, а иногда — увы.

К сожалению, до сих пор недвижимость определяется через призму технологических решений вместо того, чтобы наконец обрести свое четкое определение в законодательстве. 

Как следствие, непонимание того, что такое объект недвижимости, отсутствие чёткого определения в законодательстве и неясные экономические основания для налогообложения предпринимательского имущества — все это приводит к налоговым коллизиям и ведет к снижению инвестиционной деятельности.

На сегодня, чтобы избежать риска изменения статуса имущества с движимого на недвижимое, необходимо выполнить дополнительные действия. Среди них:

  1. Проверка проектной и исполнительной документации, в которой должно быть указано, что объект не является капитальным строением и может быть отделён от зданий и сооружений.

  2. Получение заключений от независимых экспертов или специалистов по инвентаризации.

  3. Расчёт стоимости перемещения объекта.

  4. Направить запросы в Минпромторг и Минфин.

  5. Корректное отражение операций в бухгалтерском учёте.

Эти меры помогут отстоять свои права в доказывании того факта, что имущество действительно является движимым.

В завершение, обращаясь к судебной практике, при определенной подготовительной работе, пусть даже пока в виде технических решений, у налогоплательщика есть шансы отстоять свои интересы.

Константин Чупырь.

Авторская колонка Константина Чупырь для телеграм-канала @parallax_newsJuly 24, 2024.

Начать дискуссию

Уклонение от уплаты налогов

Уголовное дело Елены Блиновской передали в суд

Блогер спрятала от налоговой 906 млн рублей, из них 716 млн вывела через две подконтрольные фирмы. Следователи допросили больше 200 свидетелей и провели свыше 20 обысков.

Бесплатно с Госзакупки

Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам

Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.

Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам
Инвестиции

Брокер ВТБ запустил голосовые рекомендации для инвесторов

Голосовые советы позволят инвесторам быстрее принимать решения о проведении наиболее выгодных сделок.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
РКО.РФ
Расчетный счет

Расчетно-кассовое обслуживание для ИП: как найти свой идеальный тариф

Открытие расчетного счета — один из первых шагов для любого индивидуального предпринимателя. С помощью РКО ИП ведет безналичные расчеты, принимает оплату от клиентов на счет, переводит средства контрагентам и бюджету. Банки предлагают разные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, которые отличаются по стоимости и условиям. 

Расчетно-кассовое обслуживание для ИП: как найти свой идеальный тариф
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

15 курсов бренд-менеджера для начинающих 

Бренд-менеджер — это специалист в области маркетинга, который занимается продвижением бренда. Его задача: сформировать мнение у покупателей по продукту, услуге или самой компании, склонить их к приобретению. На всех этапах он должен следить за репутацией компании и торговой марки.

15 курсов бренд-менеджера для начинающих 
ПСН

Как совместить патент с УСН и что делать, если ИП превысил лимиты

Индивидуальный предприниматель теряет право на применение патентной системы налогообложения, когда его совокупный доход превышает 60 млн рублей. В таком случае нужно применять только УСН и пересчитать весь налог.

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ОВИОНТ ИНФОРМ
ЭДО

Хранение документов. На бумаге или в электронном виде? Затраты и риски

Документооборот — это настоящее и прошлое любой организации. В данном материале рассмотрим варианты форм хранения документа, сравним, какие затраты на это потребуются, обозначим преимущества того или иного метода хранения и возможные риски.

Хранение документов. На бумаге или в электронном виде? Затраты и риски
«Мои самозанятые»
Право

Как подписать соглашение NDA с самозанятым

Для нормальной работы самозанятому нужен доступ к конфиденциальной информации. Но плательщик НПД — не штатный работник, он не подписывает ЛНА компании и на него нельзя повлиять дисциплинарными мерами ответственности. Проблему может решить соглашение о конфиденциальности (NDA). Рассказываем, как его правильно оформить.

Как подписать соглашение NDA с самозанятым
ПрощеБизнес
Охрана труда

Новый порядок оказания первой помощи с 1 сентября 2024 года. Что нужно знать работодателю

С 1 сентября 2024 года вступает в силу новый порядок оказания первой помощи.

Новый порядок оказания первой помощи с 1 сентября 2024 года. Что нужно знать работодателю
Инвестиции

Жителям ЕС запретили участвовать в обмене заблокированными акциями

Власти Евросоюза призвали инвесторов и компании не участвовать в обмене заблокированных ценных бумаг, поскольку в этом механизме участвует подсанкционный Национальный расчетный депозитарий.

Бухгалтеры

НДС на УСН, выбор СНО, топ претензий от ФНС, и господдержка бизнеса — какие вебинары пройдут в августе 2024 года

Подготовили для вас анонс предстоящих вебинаров в августе.

НДС на УСН, выбор СНО, топ претензий от ФНС, и господдержка бизнеса — какие вебинары пройдут в августе 2024 года
УСН

В законе о налоговой реформе-2025 в части УСН есть спорные моменты

Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ о совершенствовании налоговой системы России с 2025 года содержит много изменений и новшеств по УСН. Уже сейчас возникают вопросы, как их применять и трактовать на практике.

Константин Чупырь
Налоговый учет

Куда не движется движимость

Рассуждение на одну из вечных тем в налоговом праве: переквалификация налоговыми органами движимого имущества в недвижимое.

Куда не движется движимость
Инвестиции

Что такое амортизация облигаций и зачем инвестору про нее знать

Облигация — это долговая ценная бумага, по которой эмитент (тот, кто выпускает такую ценную бумагу) получает денежные средства в долг от инвестора. Взамен эмитент гарантирует, что выплатит инвестору в определенный срок стоимость облигации (номинал) и процент за пользование средствами (купонный доход) в будущем. Величина прибыли, которую инвестор получает в результате вложений в облигации, называется доходностью облигаций.

Что такое амортизация облигаций и зачем инвестору про нее знать
Клерк
ПСН

Отказ от патента не отменить, как считать лимит для ПСН, особенности учета при переходе с УСН: что нужно знать бухгалтеру и ИП

ПСН на первый взгляд простой режим, но есть много нюансов. Разбираем три ситуации, в которых путаются бухгалтеры и ИП.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Центр Финансового Управления
Учет расходов

Прямые и косвенные расходы: пересмотрите их перечень, чтобы законно экономить на налоге на прибыль

Проверьте, верно ли вы классифицировали расходы на прямые и косвенные. Основная сложность в том, что Налоговый кодекс позволяет самостоятельно определять их перечень. Причем неверное распределение, а также некорректные положения учетной политики, могут привести к многомиллионным доначислениям. В статье рассказали, на что обратить внимание при распределении затрат с учетом актуальной судебной практики.

Прямые и косвенные расходы: пересмотрите их перечень, чтобы законно экономить на налоге на прибыль
Трудовые отношения

На Новый год-2025 каникулы продлятся 11 дней

Вышел проект постановления Минтруда о праздничных днях в 2025 году. На майских россияне будут отдыхать восемь дней, а в Новый год — 11 дней.

ФСБУ

Поступление аренды в 1С отражают как услугу или услугу аренды: от чего зависит

Заполнение в 1С поступления предметов аренды как просто услуг или услуг аренды зависит от статуса компании и сдачи их в субаренду.

ОСАГО

На маркетплейсе Сбера водители купили 534 тысячи полисов ОСАГО

Водители могут застраховать машину онлайн за несколько минут. Достаточно ввести данные документов и выбрать страховщика на маркетплейсе.

Интересные материалы

Общество

Для автопутешественников подготовили 50 маршрутов

К 2030 году число туристических поездок на автомобилях вырастет с 26 млн до 50 млн.