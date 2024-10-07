Счет 60 в бухгалтерском учете

Счет 60 — это не просто строчки в балансе, а сердцебиение вашего бизнеса, бьющееся в ритме финансовых потоков. Счет 60 — это незаменимый помощник и верный друг любой бухгалтерии.

Счет 60 предназначен для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками за полученные материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги. На данном счете отражаются расчеты с различными поставщиками, как с отечественными, так и с иностранными поставщиками и подрядчиками.

Счет 60 играет важную роль в учете расчетов с контрагентами, обеспечивая контроль за состоянием задолженности и своевременностью расчетов, непроведение или неверное отнесение операций по данному счету в совокупности с другими действиями налогоплательщика и его контрагентов может повлечь за собой утрату права на вычеты.

Правильное документальное оформление финансовых отношений с поставщиками и подрядчиками необходимо для успешного и беспроблемного ведения бизнеса, которое регламентируется следующими нормативными актами:

ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402 от 06.12.2011. Закон отражает правила ведения бухгалтерского учета. Акт подчеркивает, что все положения учета должны соответствовать нормативным документам.

Гражданский кодекс. В нем показана необходимость осуществления операций с контрагентами на основании заключенного ранее соглашения обеих сторон. Также ГК устанавливает также срок взыскания дебиторских долгов.

Приказ Минфина от 27.04.2012 «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету». Регулирует взыскание дебиторского долга.

План счетов бухучета и инструкция по его использованию. Устанавливает необходимость включения дебиторского долга в состав прочих расходов.

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ). В ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", ПБУ 10/99 "Расходы организации" и других положениях содержатся нормы, регулирующие учет расчетов с поставщиками.

5. Иные нормативные акты. К ним относятся, например, Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок", а также отраслевые стандарты и рекомендации.

Комплексное соблюдение требований этих нормативных документов обеспечивает надлежащее оформление и учет финансовых взаиморасчетов организации с поставщиками и подрядчиками.

Рассмотрим ключевые моменты бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками: примеры проводок, нормативные требования и особенности.

Поскольку практически любой хозяйствующий субъект, независимо от вида деятельности, прибегает к привлечению сторонних исполнителей и поставщиков для решения задач, требующих дополнительных компетенций или ресурсов, бухгалтерам необходимо детально знать все нюансы такого взаимодействия, особенно в части документального оформления.

Зачем нужен в бухгалтерском учете счет 60?

Функционал счета 60 в бухгалтерском учете заключается для отражения в учете расчетов, связанных с оплатой товаров, услуг или работ, приобретенных у сторонних организаций-контрагентов. Он позволяет вести учет взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками, контролировать своевременность и полноту проведения таких расчетов.

Поставщиками считаются субъекты – контрагенты налогоплательщика, осуществляющие поставку компании товарно-материальных ценностей (товаров, работ услуг). Поставщиками называют исполнителей услуг, подрядчиков и т. д. все то кто что-то ценное передает.

Так как расчеты с поставщиками могут быть как за поставленные товары работы услуги (далее по тексту - ТРУ), другими словами – постоплата, так и авансовые платежи, для удобства работы со счетом 60 используют дополнительные счета 60.01 и 60.02:

60.01 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками». Используется для учёта взаиморасчётов с контрагентом. Отражает суммы, которые необходимо уплатить за получение товаров, услуг или работ. 60.02 «Расчёты по выданным авансам». Используется для отражения предоплаты, выданной контрагентам. Товары, услуги или работы ещё не выполнены, но контрагент уже получил часть или полную оплату.

Нечасто, бывает необходимость в открытии субсчетов, это в случаях расчетов в валюте или например, векселем:

60.03 «Расчёты по выданным векселям».

60.21 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)».

60.22 «Расчёты по выданным авансам (в валюте)».

Счет 60 является активно-пассивным, поэтому по итогам отчетного периода на нем может образовываться дебетовое или кредитовое сальдо. Аналитический учет по данному счету обычно ведется в разрезе расчетов с конкретными контрагентами, выставленных счетов, а некоторые организации дополнительно структурируют информацию по договорам, видам товаров, услуг или работ.

По дебету счета 60 отражаются суммы, которые уже были выплачены поставщикам и подрядчикам за полученные товары, оказанные услуги или выполненные работы. Как правило, дебетовое сальдо по счету свидетельствует о том, что организация произвела авансовые платежи контрагентам, и эти суммы будут числиться здесь до момента исполнения поставщиками или подрядчиками своих обязательств.

Кредитовый оборот по счету 60 показывает суммы, подлежащие уплате организацией своим контрагентам за поставку товаров, предоставление услуг или выполнение работ. Если обязательства возникли после получения аванса, они отражаются по кредиту субсчета 60.02, а если товары, услуги или работы уже получены, но оплата еще не произведена - по кредиту субсчета 60.01. Если контрагенты работают на общем режиме налогообложения, то по кредиту счета 60 и его субсчетам также отражается сумма начисленного НДС.

Кредитовое сальдо счета 60, как правило, свидетельствует о том, что поставщики или подрядчики уже выполнили свои обязательства перед организацией, но еще не получили причитающиеся им платежи. В таком случае организация выступает в роли должника.

Дебет и кредит счёта 60 в бухгалтерском учёте применяют в корреспонденции со следующими счетами: Дебит: счет 50 «Касса», счет 51 «Расчётные счета», счет 52 «Валютные счета», счет 55 «Спецсчета в банках», 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» и счета 60, 66, 67, 79, 91, 99. Кредит: 08 «Вложение во внеоборотные активы», 10 «Материалы», 15 «Заготовление и приобретение матценностей», 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и другие счета: 07, 11, 19, 23, 28, 29, 41, 44, 50, 51, 52, 55, 60, 76, 79, 91, 94, 97

Есть моменты где счет 60 может быть и как кредит, и как дебет одновременно, тут уже идут отражения операций на субсчетах, например: Дт 60.01 Кт 60.02 Отражает погашение обязательств по оплате за счёт авансового платежа или Дт 60.01 Кт 60.03 Отражает погашение обязательств векселем.

Типовые проводки:

По дебету счёта 60:

Дт 60 Кт 50 Оплатили долг (аванс) поставщику из кассы

Дт 60 Кт 51 Оплатили долг (аванс) поставщику с расчётного счёта (или Дт 60.2 Кт 51)

Дт 60 Кт 52 Оплатили долг (аванс) поставщику с валютного счёта

Дт 60 Кт 55 Оплатили долг (аванс) поставщику со специального счёта

Дт 60 Кт 62 Проведён взаимозачёт однородных требований

Дт 60 Кт 66 Переоформлен долг перед контрагентом в краткосрочный заём

Дт 60 Кт 67 Переоформлен долг перед контрагентом в долгосрочный заём

Дт 60 Кт 71 Произведена оплата подотчётными средствами

Дт 60 Кт 91 Списали просроченную кредиторскую задолженность в прочие доходы

По кредиту счета 60:

Дт 07 Кт 60 Получено оборудование, требующее установки

Дт 08 Кт 60 Получен внеоборотный актив

Дт 10 Кт 60 Получены материалы (или Дт 10.1 Кт 60.1)

Дт 15 Кт 60 Получены материальные ценности без расчётных документов

Дт 19 Кт 60 Отражён входящий НДС (или Дт 19 Кт 60.1)

Дт 20 Кт 60 Отражена стоимость оказанных услуг или работ

Дт 25 Кт 60 Отражена стоимость услуг (работ) в общепроизводственных расходах

Дт 26 Кт 60 Отражена стоимость услуг (работ) в общехозяйственных расходах

Дт 44 Кт 60 Отражена стоимость услуг (работ) в расходах на продажу

Дт 50 Кт 60 Оприходованы излишки уплаченные средства в кассу

Дт 51 Кт 60 Оприходованы излишки уплаченные средства на расчётный счёт

Дт 52 Кт 60 Оприходованы излишки уплаченные средства на валютный счёт

Дт 76 Кт 60 выставление претензии по недостаче продукции (или Дт 76 Кт 60.1)

Дт 91 Кт 60 Списана дебиторская задолженность по расчётам с контрагентом

Дт 94 Кт 60 Отражена при приёмке недостача товара, услуг или работ от контрагента

Дт 97 Кт 60 Отражён долг перед контрагентом в расходах будущих периодов

И еще…

Дт 60.1 Кт 60.2 Зачет аванса

Дт 10.1 Кт 76. Допоставка продукции

Дт 19 Кт 76. НДС по допоставке

Дт 68 Кт 76. Использование права на поставку НДС с аванса к вычету (основанием процедуры является счет-фактура)

Кт 76 Кт 68. Восстановление НДС с аванса.

Предлагаю не утомлять дорогого читателя примерами проводок, это мы сможем совместно сделать в частном порядке.

Для точного ведения бухгалтерского учета и предотвращения проблем при проверках крайне важна аккуратность в документальном оформлении расчетов с поставщиками и подрядчиками. Основные аспекты, требующие внимания, включают:

Заключение договоров со всеми контрагентами;

Подготовка расчетных документов и актов, подтверждающих выполненные работы или оказанные услуги;

Регулярная сверка расчетов с контрагентами с оформлением актов, чтобы предотвратить споры (недостачи, ненадлежащее качество выполнения работ);

Отражение в учете на основании правильно оформленных первичных документов, полученных от контрагентов, для предотвращения несоответствий в данных.

Не забываем проводить регулярную инвентаризацию (которая косвенно помогает в налоговых спорах).

В рамках проведения годовой инвентаризации организации обязаны проводить сплошную инвентаризацию всех расчетов, включая обязательства перед контрагентами и дебиторскую задолженность. Кроме того, инвентаризацию расчетов по отдельным счетам или с определенными контрагентами можно проводить на основании отдельных приказов руководства.

Для подтверждения фактических данных по расчетам могут использоваться акты сверки взаиморасчетов или письма-подтверждения от контрагентов с указанием величины задолженности по их учетным данным. Результаты инвентаризации расчетов оформляются актом ИНВ-17, который автоматически заполняется программными средствами по всем или выбранным счетам и контрагентам. Если в ходе инвентаризации выявляется неподтвержденная, то есть не согласованная с контрагентами, задолженность, ее необходимо исправить в акте вручную.

В бухгалтерском и налоговом учете выявленную в результате инвентаризации кредиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности следует отразить в составе прочих доходов организации. Безнадежную дебиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности, нереальную ко взысканию или по которой вынесено судебное решение о невозможности взыскания, необходимо списать за счет резерва по сомнительным долгам или в состав прочих расходов. По сомнительной задолженности, срок погашения которой не истек, организация должна создать резерв.

Своевременное и достоверное проведение инвентаризации расчетов позволяет обеспечить достоверность бухгалтерской отчетности, правильность исчисления налогов и сборов, а также минимизировать риски возникновения просроченной или безнадежной задолженности.

И помните, нарушения в бухучете, которые могут исказить отчетность, могут привести к административным штрафам для должностных лиц согласно ст. 15.11 КоАП РФ: от 5000 до 10 000 рублей за грубые нарушения в бухучете и бухотчетности.

Коль плавно перешли от бухучета и включился режим «юриста», считаю нужным напомнить и привести примеры, когда правильное ведение бухучета способствует купированию негативных налоговых последствий для налогоплательщика.

Налогоплательщик как сторона спора, вне зависимости, досудебный это спор или судебный, должна доказывать те обстоятельства, те факты на которые ссылается в свою защиту, в защиту своих налоговых вычетов (п. 4 ст. 172 НК РФ, ч. 1 ст. 65 АПК РФ).

Чем доказываем, например:

Яркий пример, как не надо делать: (цитата из судебного акта) «Довод общества о том, что им подтвержден факт использования товара, отклонен, поскольку аналитический учет по счету 62 не позволяет установить источник приобретения реализуемого товара. При этом при отражении операции по реализации товара счет 62 не корреспондируется со счетами, на которых учитываются приобретенные товары. Обществом не представлены счет 41 "Товары", а также счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", то есть не подтверждено принятие товаров на учет. (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.09.2023 № Ф05-20392/2023 по делу N А40-226828/2022).

В заключение

Регулярное и точное ведение аналитического учета по счету 60 в разрезе каждого контрагента дает возможность оперативно контролировать состояние взаиморасчетов, а также своевременно выявлять и урегулировать возникающие задолженности. Кроме того, данные этого счета используются при исчислении налога на добавленную стоимость.

Таким образом, счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" играет ключевую роль в бухгалтерском учете и финансовом менеджменте организации, обеспечивая необходимую информацию для принятия управленческих решений.

Ваш налоговый юрист и налоговый консультант

Константин Чупырь