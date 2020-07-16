Ловушки налоговых инспекторов при помощи АСК «НДС-2»

Про АСК «НДС-2»
Многие налогоплательщики слышали про проблемы, связанные с вычетами по НДС, про ПК АСК «НДС-2», который показывает несформированный источник вычета по НДС, прямые и сложные разрывы НДС и прочее.
Инспекторы, иной раз ссылаясь на налоговую тайну, пугают сведениями из ПК АСК «НДС-2», не показывая или показывая на мониторах своих компьютеров налогоплательщикам схемы взаимоотношений между контрагентами, окрашенными «светофором» (кружочки) (это присвоенные компаниям цвета: красный — высокий уровень риска, жёлтый — средний уровень риска и зелёный — низкий) (бывают еще серые кружочки), молнии (прямой разрыв НДС), названия и ИНН компаний, показатель «TG», который показывает, какой процент вычетов в книге покупок имеет технический характер, то есть процент компаний, имитирующих цепочку финансово-хозяйственных отношений, которая закончится разрывом НДС.
И называется эта схема из АСК «НДС-2» — «древо связей».
Не посвященному человеку сразу не разобраться и посвященному тоже сложно, ведь у налогоплательщика или его представителя нет доступа к этому программному комплексу, и вот так вслепую налогоплательщики пытаются понять, где и какой налоговый риск для них возник.
Иногда инспекторы, те, которые посмелее, включают древо связей в акты налоговых проверок, прям саму схему. То, что в акте постоянно фигурирует текстовый отсыл на АСК «НДС-2», этим наверно уже никого не удивишь.
Бывает, в налоговом споре, рассматриваемом судом, инспекторы в качестве доказательств представляют суду схему — «древо связей». Пока суды не принимают такое доказательство в качестве допустимого. Буквально в судебных актах звучит такая фраза: «Данные, отраженные в программном комплексе АСК НДС-2, не являются достаточным и самостоятельным доказательством совершения налогового правонарушения. Расхождения вида «РАЗРЫВ» могут возникнуть по техническим причинам. В такой ситуации налоговый орган должен выяснить причину расхождений» (постановление АС МО от 03.08.2023 № Ф05-17550/2023 по делу № А40-181339/2022). Да и у налогоплательщика нет доступа к этому программному комплексу, чтобы он мог как-то установить, проанализировать и апеллировать к информации, содержащейся в этом комплексе.
Цель программы АСК «НДС-2» — не только найти ошибки в налоговых регистрах, но и выявить операции, по которым покупатель может заявить вычет НДС, а продавец не заплатил налог в бюджет.
Такие ситуации называют «разрывами». Из-за них покупатель не может получить вычет, потому что в бюджете нет денег на возмещение НДС.
«Разрывы» могут быть из-за того, что контрагент не зарегистрирован в ЕГРЮЛ, не сдает отчетность или сдает нулевую отчетность.
Ключевым фактором, определяющим право налогоплательщика-покупателя на применение налоговых вычетов при покупке товаров, работ или услуг, является заявление к вычету суммы НДС, не превышающей размер налога, предъявленного налогоплательщику его контрагентом. Это связано с тем, что поставщик создает в бюджете экономический источник для последующего вычета (возмещения) налога покупателем. Несколько иначе об этом говорится в определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 03.10.2017 № 305-КГ17-4111 по делу № А40-189344/2014, но по сути одно и тоже.
С помощью системы АСК «НДС-2» проверяют вычеты и сравнивают их с суммами НДС, которые нужно заплатить в бюджет. Если есть расхождение, то в АСК «НДС-2» появляется «разрыв». Это может произойти, если продавец не сформировал источник вычета или если у него нет источника вычета по цепочке поставщиков товаров, работ или услуг.
В некоторых судебных решениях говорится, что вычет законный, если НДС по всем контрагентам поступил в бюджет. Например, в одном из таких решений, которое было принято в 2018 году, говорится, что вычет можно сделать, если НДС по всей цепочке контрагентов поступил в бюджет. Это решение было подтверждено вышестоящими судами. Например, об этом говорится в налоговом споре в постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 02.04.2019 № Ф04-468/2019 оставлено без изменения, которое определением ВС от 17.07.2019 № 304-ЭС19-10272 отказано в передаче дела № А27-6968/2018 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда для пересмотра.
Разрывы по НДС
Под несформированным источником вычета по НДС следует понимать ситуацию, когда один из участников цепочки поставщиков товаров, работ или услуг не выполнил обязанность по исчислению и уплате НДС в бюджет.
В этой связи, в зависимости от уровня, разрывы по НДС можно разделить на прямые и сложные:
Прямым разрывом или расхождением на первом уровне считается расхождение между показателями налоговых деклараций покупателя и продавца, которые являются сторонами договора поставки товаров (работ, услуг).
Сложный разрыв возникает, когда устанавливается неуплата НДС последующими звеньями в цепочке поставщиков после продавца.
Также существуют технические разрывы, которые возникают в результате непреднамеренной ошибки при заполнении налоговой
декларации, и разрыв по схеме, когда выявляется незаконное деяние, направленное на неуплату или завышение принимаемого к вычету (заявляемого к возмещению) НДС.
В данном случае налогоплательщик — конечный покупатель товаров-работ-услуг оказывается в неравном положении по сравнению к государству в лице налогового органа, ведь налогоплательщик фактически лишен возможности знать или выяснить, а выполняли ли свои налоговые обязательства контрагенты по цепочке. Налоговые органы, перекладывая свои обязательства на налогоплательщика по доказываю добросовестности, фактически делают из налогоплательщика финансового разведчика. И это полбеды. Налоговый орган в таких ситуациях, прикрываясь налоговой тайной, не представляет доказательства исполнения или неисполнения налоговых обязательств продавцами товаров-работ-услуг по цепочке контрагентов, ссылаясь лишь устными заверениями со ссылкой на АСК НДС-2, тем самым создавая такую ситуацию для налогоплательщика, где налогоплательщик мог бы отказаться от сделки, которая явно с «душком», доплатить в бюджет и не нарваться на штраф и пени. А еще известны случаи, когда налоговый орган бывает злоупотребляет своим положением в погоне за пополнением бюджета и провоцирует к уточнению своих налоговых обязательств налогоплательщиком там, где этого не надо было делать.
Я сейчас вообще не рассматриваю и не обсуждаю тех налогоплательщиков, которые создавали сделки с единственной целью — неуплаты или незаконной минимизации уплаты НДС.
Но спешу обрадовать, не всё так грустно и печально, обнаружение разрыва не всегда приводит к автоматическому отказу покупателю в применении вычетов или доначислению НДС продавцу, если быть точнее, не должно приводить к безусловному и безапелляционному отказу в вычетах по НДС.
Для полной оценки хозяйственной деятельности организаций недостаточно информации о счетах-фактурах, содержащейся в декларациях по НДС. В них отсутствуют данные о количестве, стоимости и наименованиях товаров, работ или услуг.
Поэтому, когда с помощью программно-комплекса АСК «НДС-2»выявляются налоговые разрывы в отношении налогоплательщиков, в зависимости от конкретных обстоятельств проводится комплекс мероприятий налогового контроля, цель которых — собрать доказательства получения ими необоснованной налоговой выгоды.
По большей части даже не совсем важно, какой контрагент и что он делает со своими налоговыми обязательствами. Здесь важен триединый момент: это деловая цель сделки, реальность сделки и отсутствие цели уклонения от уплаты налогов, все остальное относительно оспоримо.
Данная позиция была отмечена Верховным Судом РФ в определении Судебной коллегии по экономическим спорам от 28.05.2020 № 305-ЭС19-16064 по делу № А40-23565/2018, где говорится (перефразировано): «Налоговый орган счел, что налогоплательщик необоснованно применил вычет НДС, так как участвовал в схеме уклонения от уплаты с формальным документооборотом по поставке драгоценного металла без уплаты НДС. Суды признали отказ в вычете обоснованным. ВС РФ, передавая дело на новое рассмотрение, указал, что для определения правомерности вычета нужно установить реальность приобретения товаров (работ, услуг) для облагаемой налогом деятельности и отсутствие цели уклонения. Налоговый орган не оспаривает реальность хозяйственной деятельности налогоплательщика и его контрагента. При новом рассмотрении суду следует выяснить, мог ли налогоплательщик контролировать действия поставщика и связанных с ним лиц, влиять на их деятельность, контролировать действия покупателей и преследовать деловые цели при приобретении и дальнейшей реализации товаров».
Вывод
Наверно, читатель уже слышал, уже есть АСК «НДС-3» и говорят о существовании АСК «НДС-4», которая работает на основе искусственного интеллекта. Делаем выводы.
Всё-таки еще находятся бесстрашные налогоплательщики, которые не то чтобы решили рискнуть и пощекотать себе нервы, покупая «бумажный НДС», а реально вляпываются в серьезные ситуации с покупкой «бумажного НДС», порой связанные с уголовным преследованием. Программный комплекс программным комплексом, я про АСК «НДС-2», но налоговым органам не составляет особого труда даже в рамках камеральных проверок, слегка нарушая права налогоплательщиков, на нарушения которых особо-то никто не обращает внимания, набрать доказательств необоснованной налоговой выгоды.
Несмотря на распространённое мнение о том, что с налоговой службой спорить бесполезно, стоит отстаивать каждую заработанную копейку. Поверьте, грамотная и своевременная защита поможет выйти из самых сложных ситуаций с выгодой для вас.
Проблемы с вычетами по НДС — обращайтесь!
Ваш налоговый юрист Константин Чупырь.
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