Ловушки налоговых инспекторов при помощи АСК «НДС-2»

Многие налогоплательщики слышали про проблемы, связанные с вычетами по НДС, про ПК АСК «НДС-2», который показывает несформированный источник вычета по НДС, прямые и сложные разрывы НДС и прочее.

Инспекторы, иной раз ссылаясь на налоговую тайну, пугают сведениями из ПК АСК «НДС-2», не показывая или показывая на мониторах своих компьютеров налогоплательщикам схемы взаимоотношений между контрагентами, окрашенными «светофором» (кружочки) (это присвоенные компаниям цвета: красный — высокий уровень риска, жёлтый — средний уровень риска и зелёный — низкий) (бывают еще серые кружочки), молнии (прямой разрыв НДС), названия и ИНН компаний, показатель «TG», который показывает, какой процент вычетов в книге покупок имеет технический характер, то есть процент компаний, имитирующих цепочку финансово-хозяйственных отношений, которая закончится разрывом НДС.

И называется эта схема из АСК «НДС-2» — «древо связей».

Не посвященному человеку сразу не разобраться и посвященному тоже сложно, ведь у налогоплательщика или его представителя нет доступа к этому программному комплексу, и вот так вслепую налогоплательщики пытаются понять, где и какой налоговый риск для них возник.

Иногда инспекторы, те, которые посмелее, включают древо связей в акты налоговых проверок, прям саму схему. То, что в акте постоянно фигурирует текстовый отсыл на АСК «НДС-2», этим наверно уже никого не удивишь.

Бывает, в налоговом споре, рассматриваемом судом, инспекторы в качестве доказательств представляют суду схему — «древо связей». Пока суды не принимают такое доказательство в качестве допустимого. Буквально в судебных актах звучит такая фраза: «Данные, отраженные в программном комплексе АСК НДС-2, не являются достаточным и самостоятельным доказательством совершения налогового правонарушения. Расхождения вида «РАЗРЫВ» могут возникнуть по техническим причинам. В такой ситуации налоговый орган должен выяснить причину расхождений» (постановление АС МО от 03.08.2023 № Ф05-17550/2023 по делу № А40-181339/2022). Да и у налогоплательщика нет доступа к этому программному комплексу, чтобы он мог как-то установить, проанализировать и апеллировать к информации, содержащейся в этом комплексе.

Цель программы АСК «НДС-2» — не только найти ошибки в налоговых регистрах, но и выявить операции, по которым покупатель может заявить вычет НДС, а продавец не заплатил налог в бюджет.

Такие ситуации называют «разрывами». Из-за них покупатель не может получить вычет, потому что в бюджете нет денег на возмещение НДС.

«Разрывы» могут быть из-за того, что контрагент не зарегистрирован в ЕГРЮЛ, не сдает отчетность или сдает нулевую отчетность.

Ключевым фактором, определяющим право налогоплательщика-покупателя на применение налоговых вычетов при покупке товаров, работ или услуг, является заявление к вычету суммы НДС, не превышающей размер налога, предъявленного налогоплательщику его контрагентом. Это связано с тем, что поставщик создает в бюджете экономический источник для последующего вычета (возмещения) налога покупателем. Несколько иначе об этом говорится в определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 03.10.2017 № 305-КГ17-4111 по делу № А40-189344/2014, но по сути одно и тоже.

С помощью системы АСК «НДС-2» проверяют вычеты и сравнивают их с суммами НДС, которые нужно заплатить в бюджет. Если есть расхождение, то в АСК «НДС-2» появляется «разрыв». Это может произойти, если продавец не сформировал источник вычета или если у него нет источника вычета по цепочке поставщиков товаров, работ или услуг.

В некоторых судебных решениях говорится, что вычет законный, если НДС по всем контрагентам поступил в бюджет. Например, в одном из таких решений, которое было принято в 2018 году, говорится, что вычет можно сделать, если НДС по всей цепочке контрагентов поступил в бюджет. Это решение было подтверждено вышестоящими судами. Например, об этом говорится в налоговом споре в постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 02.04.2019 № Ф04-468/2019 оставлено без изменения, которое определением ВС от 17.07.2019 № 304-ЭС19-10272 отказано в передаче дела № А27-6968/2018 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда для пересмотра.