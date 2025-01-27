Новые размеры штрафов за налоговые преступление

Ах, а какой же красивый лозунг провозгласили под увеличение штрафов по налоговым преступлениям: «Цель изменений — сохранить баланс между «превентивной функцией уголовного закона и его либерализацией в сфере экономики».
На минуточку либерализация экономики — это процесс ослабления государственного регулирования и ограничений в экономической сфере с целью расширения участия частных компаний. Эта политика связана с классическим либерализмом и неолиберализмом и направлена на устранение контроля для поощрения экономического развития.
О какой либерализация экономики вообще идет речь, когда «упрощенцам» вменили а-ля НДС.
Возвращаемся к предложенному «балансу» через увеличение штрафов
За нарушение налоговых требований законодательство предусматривает три основных вида ответственности: налоговую, административную и уголовную.
В частности, наказания по налоговым преступлениям бывают:
Штраф от 100 до 500 тыс. руб. или в размере заработка должностного лица сроком от 1 до 3 лет.
Принудительные работы длительностью до 5 лет.
Запрет на работу в определенной должности сроком до 3 лет.
Арест.
Ограничение свободы на период до 6 лет.
Как видно, минимальный, так сказать, порог ответственности – это штраф.
Минюст хочет ужесточить наказание за неуплату налогов, сборов и взносов
17 января 2025 года они предложили изменить Уголовный кодекс.
Проект предусматривает увеличение штрафов за экономические преступления. В частности, для налогоплательщиков, налоговых агентов и страхователей предлагается установить следующие размеры штрафов:
Уклонение от уплаты организацией налогов, сборов, взносов: сейчас от 100 тыс. до 300 тыс. руб., новое от 500 тыс. до 1,5 млн руб.
То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере: сейчас от 200 тыс. до 500 тыс. руб., новое от 1 млн до 2,5 млн руб.
Неисполнение обязанности налогового агента: сейчас от 100 тыс. до 300 тыс. руб., новое от 500 тыс. до 1,5 млн руб.
То же деяние, совершенное в особо крупном размере: сейчас от 200 тыс. до 500 тыс. руб., новое от 1 млн до 2,5 млн руб.
Сокрытие денег или имущества, за счет которого должно быть взыскание: сейчас от 200 тыс. до 500 тыс. руб., новое от 1 млн до 2,5 млн руб.
То же деяние, совершенное в особо крупном размере: сейчас от 500 тыс. до 2 млн руб., новое от 2,5 млн до 5 млн руб.
Уклонение от уплаты организацией взносов на травматизм: сейчас от 100 тыс. до 300 тыс. руб., новое от 150 тыс. до 400 тыс. руб.
То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере: сейчас от 300 тыс. до 500 тыс. руб., новое от 400 тыс. до 700 тыс. руб.
Поправки позволят изменить размер штрафов в зависимости от экономической ситуации в стране, а наказание будет зависеть от того, насколько опасно преступление.
ВЫВОД
Велика вероятность принятия новых размеров штрафов. Налоги повысили, штрафы предлагают повысить, а повышение лимитов выручки не сделали. Не надо сейчас говорить про псевдоповышения порогов выручки – их нет на самом деле.
А если серьезно, лучше следите за своими финансовыми делами и соблюдайте законы, не переступайте красную черту. Так будет спокойнее, чтобы не болела налоговая совесть.
Проект закона https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=153769
Константин Чупырь
Комментарии2
Это верно. Либерализация экономики шагает так, что есть опасность штаны в процессе порвать.
Да, согласен.