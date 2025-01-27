Новые размеры штрафов за налоговые преступление

Ах, а какой же красивый лозунг провозгласили под увеличение штрафов по налоговым преступлениям: «Цель изменений — сохранить баланс между «превентивной функцией уголовного закона и его либерализацией в сфере экономики».

На минуточку либерализация экономики — это процесс ослабления государственного регулирования и ограничений в экономической сфере с целью расширения участия частных компаний. Эта политика связана с классическим либерализмом и неолиберализмом и направлена на устранение контроля для поощрения экономического развития.

О какой либерализация экономики вообще идет речь, когда «упрощенцам» вменили а-ля НДС.