Адвокаты и АУСН: как Минфин ответил не отвечая

Минфин попытался ответить не отвечая. Лучше бы совсем ничего не отвечал.

Организации и индивидуальные предприниматели, выступающие в качестве любой из сторон посреднического договора, заключенного в рамках осуществления такими организациями или индивидуальными предпринимателями предпринимательской деятельности, не вправе применять АУСН. Это относится к договорам поручения, договорам комиссии либо агентским договорам.

Вроде бы получается, что адвокаты не могут применить АУСН, так как их деятельность отчасти похожа на посредническую деятельность.

Но это не совсем так.

Деятельность адвоката не подпадает под действие договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров. Согласно Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», соглашение между адвокатом и доверителем представляет собой самостоятельный вид гражданско-правового договора, заключаемого в простой письменной форме. Это соглашение имеет свою правовую природу и регулируется общими положениями о договорах и обязательствах.

Таким образом, адвокатская деятельность осуществляется на основе специального соглашения, которое не смешивается с другими видами договоров.

Если читать сам текст письма, то не содержит конкретного ответа нам ответа, лишь витиевато про посредническую деятельность.

Напомню, письмо не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом.

Письмо Минфина России от 27.06.2024 N 03-11-11/59936 «О применении АУСН адвокатами»

Вывод:

Ситуация требует более подробного разбирательства и разъяснений. Исходя из текущего законодательства и разъяснений можно прийти к выводу, что адвокаты, могли бы применять АУСН, но есть другие спорные моменты.

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Константин Чупырь