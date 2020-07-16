Опасные схемы оптимизации или от налоговый экономии до налоговой одиссеи. Липовые сделки и договоры.

Желание сэкономить — это вполне естественное желание, желание сэкономить на налогах тоже вполне нормальное естественное желание, главное - не переступать «красные линии», чтобы было в рамках закона, хотя с рамками закона довольно сложно. Сегодняшняя схема налоговой экономии – это виртуальные услуги и работы по липовым договорам.

В какой-то момент жизнедеятельности налогоплательщика руководителю, может кому то еще, приходит «гениальная идея», почему бы нам не сэкономить, например нарисовав липовые сделки и липовые договоры.

Самостоятельно выполняя работы или услуги, либо вообще не выполняя, а затем платя за них подрядчику, в случае проверки такой схемы расходы и вычеты по НДС проверяющие снимут.

Примером судебной практики много, вот лишь некоторые свежие из них

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16.02.2024 N Ф03-270/2024 по делу N А51-21309/2022; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.06.2024 N Ф05-17754/2023 по делу N А40-139469/2022; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.01.2024 N Ф05-34529/2023 по делу N А40-94113/2023; Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 18.03.2024 N Ф06-1153/2024 по делу N А65-15082/2023; Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 06.03.2024 N Ф09-885/24 по делу N А60-14524/2023; Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 13.06.2024 N Ф10-1400/2024 по делу N А48-8144/2022.

Список можно продолжать.

Как видно из судебной практики, налоговики при выявлении фиктивных сделок в суде засиливают собранные доказательства и доначисления.

Даже при том, что работы все-таки и были кем то выполнены без заключения договоров, либо с использованием не трудоустроенных физических лиц, в последующем оформление работ через фиктивного контрагента, да если контрагент совсем техничка, то шансов отстоять расходы и вычеты НДС никаких.

Налоговые органы даже выявляют случаи, когда работы фактически выполнялись лицами без официального трудоустройства (с которыми не было заключенных договоров), а по документам эти работы были выполнены организацией, вызывающей сомнения в силу ряда причин. Такая организация могла уклоняться от уплаты налогов или участвовать в схемах с НДС, выступая в роли технического посредника, сюда можно отнести обналичку и транзитерство, несмотря на то, что контрагенты — реально действующие компании.

Не утешительная для налогоплательщика свежая судебная практика: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.06.2024 N Ф04-1462/2024 по делу N А70-15996/2023; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.02.2024 N Ф04-271/2024 по делу N А46-300/2023; Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.02.2024 N Ф07-21537/2023 по делу N А66-14092/2022; Постановление АС ЗСО от 06.06.2023 N Ф04-1535/2023; Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 04.04.2024 N Ф09-1049/24 по делу N А76-33802/2022

И совсем худо, если подставные компании фактически не ведут реальную экономическую деятельность и не платят налоги, нет персонала, нет основных средств, нет транспорта, нет складов, нет помещения под офис и так далее и тому подобное.

Сюда можно добавить другие сомнительные факты, например: нерыночная цена, отсутствие сроков для оплаты товара, работ, услуг, опять же, обналичка.

Проигрышная для налогоплательщика практика

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.01.2025 N Ф03-5653/2024 по делу N А51-16984/2023; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.11.2024 N Ф04-4555/2024 по делу N А45-5990/2023; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.02.2025 N Ф05-30284/2023 по делу N А40-42062/2023; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.02.2025 N Ф05-30166/2024 по делу N А40-309214/2023; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.01.2025 N Ф05-30376/2024 по делу N А41-32578/2023

Список довольно внушительный.

Чувствуются динамика начала года?

Чтобы доказать необоснованность налоговой выгоды, проверяющие проводят целый комплекс мероприятий, не ограничиваясь своими программными комплексами, хотя, бывает, что не утруждаются подкреплять информацию из программных комплексов реальными доказательствами. Инспекторы вначале изучают движение денежных потоков, потом анализируют товарные движения, потом модель бизнеса, могут по цепочке поставок отследить движение товара, чтобы установить конечного получателя доходов.

В ходе проверок налоговые инспекторы не чураются направлять запросы в Росфинмониторинг, банки и другие организации, хотя из банков инспекторы получают чуть ли не любые сведения в автоматическом режиме. Иногда запросы в организации могут показаться неожиданными или неочевидными. Например, в систему «Платон». Также инспекторы ищут информацию в СМИ и социальных сетях.

Активно используются допросы сотрудников и контрагентов, экспертизы и осмотры, выемки и так далее. Если в ходе выемки инспекторам удалось получить доступ к электронным объектам, носителям, гаджетам, то изучают переписку и электронный документооборот.

Если бы у налоговых органов было право на применение полиграфа, я думаю, что мероприятия налогового контроля проводились бы намного «веселее».

Даже банальные ошибки в документах и огрехи в учете могут свидетельствовать о фиктивной сделке

Суды в своих актах обращают внимание на не соответствии в датах, номерах расчетных счетов, содержании хозяйственных операций, объектах и периодах выполнения работ и их видах.

Вот и судебная практика: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.05.2024 N Ф05-7634/2024 по делу N А40-84524/2023; Постановление АС ЗСО от 29.05.2023 N Ф04-2018/2023; Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 13.06.2024 N Ф10-1400/2024 по делу N А48-8144/2022; Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 07.06.2023 N Ф10-2233/2023 по делу N А48-4476/2022; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.11.2023 N Ф05-29881/2022 по делу N А40-283981/2021

Показания свидетелей, которые дали противоречивые показания в отношении ведения складского учета товара, проведения инвентаризации и порядка списания, а также расхождение с первичной документацией, всё это в совокупности тоже влияет на доначисления.

Даже допросы водителей налогоплательщика, которые дали показания о реальном поставщике и сведения из системы «Платон» могут подтвердить факт истинного поставщика, а говорит о фиктивной сделке, о формальном документообороте для неправомерных НДС-вычетов и налоговых расходов.

Можно смягчить бремя ответственности указав реальных поставщиков и применить налоговую реконструкцию, несмотря на то, что инспекторы обязаны самостоятельно устанавливать поставщиков. Правда инспекторов заставить искать истинных поставщиков заставить практически невозможно, а без установления реальных поставщиков реконструкцией не воспользоваться.

Налогоплательщик не ограничен в сроках сообщения о реальном поставщике для целей применения налоговой реконструкции, это можно сделать на любой стадии проверки и даже в суде (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 12.04.2022 N 302-ЭС21-22323 по делу N А10-133/2020; Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 17.10.2022 N 301-ЭС22-11144 по делу N А43-21183/2020; Письмо ФНС от 10.10.2022 N БВ-4-7/13450@). Я считаю, реконструкция невозможна без двух обязательных условий, это чтобы товар работа или услуга были действительно получены налогоплательщиком и участниками сделки были уплачены хоть какие-нибудь налоги.

Вывод

Бизнесмены, решив оптимизироваться 100500 раз подумайте и взвесьте риски и последствия от незаконной оптимизации, может безопаснее и выгоднее ввести управленческий учет, пересмотреть свою налоговую политику, использовать налоговые льготы и преференции, либо использовать специальные налоговые режимы и грамотно раздробить бизнес пересмотрев модель бизнеса? Налоги платить в любом случае, особенно НДС, администрирование которого оцифровано и выявления налоговых нарушений происходит в два-три клика.

Вам необходимо сопровождение налоговой проверки, налоговых орган не применяет налоговую реконструкцию, у вас спор с налоговым органом – обращайтесь!

Константин Чупырь

Продолжение следует.

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