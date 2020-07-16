Одновременно две проверки одной декларации. А что, так можно было?

Нельзя дважды проверять одну уточненную декларацию: сначала на выездной проверке, а потом еще и на камеральной, или все так неоднозначно.

Налоговая провела выездную проверку и обнаружила нарушения по сделкам с контрагентом. Компания подала уточнённую декларацию по НДС за тот же период. Инспекция решила провести дополнительную камеральную проверку и доначислила налог, считая, что можно проводить две проверки одновременно и якобы выявила в ходе КНП дополнительные обстоятельства, указывающие на нереальность хозяйственных операций с контрагентом п. 1 ст. 54.1. НК РФ (автор: якобы это не было выявлено в ходе ВНП, смешно).

Компания оспорила это решение.

Суд встал на её сторону, указав следующее:

Можно подавать уточнённую декларацию как до, так и после выездной проверки, но обязательно до принятия решения по результатам ВНП. После выездной проверки налоговая должна иметь всю информацию о деятельности компании за проверяемый период. Уточнённая декларация после завершения выездной проверки считается возражениями налогоплательщика. Налоговая может провести дополнительные мероприятия контроля или назначить повторную выездную проверку только по уточнённым суммам. В ходе дополнительных мероприятий была проведена проверка уточнённой декларации, что было зафиксировано в итоговом решении по результатам выездной проверки. Следовательно, у контролирующего органа нет причин для проведения проверки декларации ни при повторной выездной проверке, ни при камеральной.

Поскольку уточнённую декларацию уже проверили в рамках дополнительных мероприятий и отразили это в решении по выездной проверке, дополнительная камеральная проверка стала незаконной.

Выводы:

1️⃣ Сразу две проверки по тем же налогам и за тот же период проводить запрещено.

Но, известно случаи, а также разъяснения ведомств и есть судебная практика, которая говорит о другом.

Налоговый орган имеет право провести камеральную проверку уточнённой декларации (расчёта) (пп. 1, 2 ст. 88 НК РФ). При этом Налоговый кодекс не запрещает проводить одновременно как выездную, так и камеральную проверку по одному налогу за один период. Это подтверждается судебной практикой (см., например, Постановления ФАС Поволжского округа от 05.03.2013 N А72-5136/2012 , ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.07.2012 N А19-19310/2011 ).

ФНС России разъясняет, что проверка уточнённой декларации, представленной в ходе выездной проверки, может быть проведена в рамках этой же проверки. Это позволит избежать параллельной камеральной и выездной проверки одного и того же налога за один и тот же период, а также снизит нагрузку на налогоплательщика.

Однако есть случаи, когда налоговый орган обязан провести самостоятельную камеральную проверку (Письмо ФНС России от 21.11.2012 N АС-4-2/19576@ (п. 1)):

— уточнённой декларации по НДС, если в ней заявлено право на возмещение налога (ст. ст. 176, 176.1 НК РФ);

— уточнённой декларации по акцизу, если в ней заявлено право на возмещение акциза (ст. 203 НК РФ);

— уточнённой декларации, представленной незадолго до окончания выездной проверки, если её проверка может ограничить инспекцию во времени, необходимом для проведения мероприятий налогового контроля по выездной проверке.

2️⃣ Уточненки можно подавать во время выездной налоговой проверки, так и после, но до принятия решения по результатам проверки и выходит, что эти уточненки должны быть приняты проверяющими.

Но известны ситуации и есть судебные акты в которых говорится, что принимать уточненку (принять то точно обязаны) и а вот учесть ее с результатами проверки это право налогового органа, а не обязанность.

3️⃣ То есть ситуация с уточненными декларациями неоднозначна и требует более детального подхода, а поэтому, мы будем сталкиваться с случаями отличными от вышеописанной.

P. S. В случае обнаружения ошибки после выездной проверки, которую не выявил налоговый орган, и подачи уточнённой декларации с увеличением суммы налога, штрафные санкции не применяются. При этом не требуется наличие непрерывного положительного сальдо ЕНС (подпункт 2 пункта 4 статьи 81 Налогового кодекса Российской Федерации, письмо Федеральной налоговой службы от 27 декабря 2023 года № БВ-4-7/16343@, пункт 1.4 ).

Постановление АС Поволжского округа от 16.01.2025 по делу N А55-38483/2023

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