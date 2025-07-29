💡 Налоговый лайфхак для майнинговых компаний: как учесть расходы по налогу на прибыль?

Уважаемые коллеги, бухгалтеры и руководители компаний, планирующие или уже осуществляющие деятельность по майнингу цифровой валюты!

Вопрос налогового учета расходов в этой относительно новой сфере вызывает множество дискуссий. Один из ключевых моментов – возможность включения сопутствующих расходов на майнинг в состав затрат, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Спешим вас обрадовать: да, это возможно и соответствует действующему законодательству!