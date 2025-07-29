💡 Налоговый лайфхак для майнинговых компаний: как учесть расходы по налогу на прибыль?

Уважаемые коллеги, бухгалтеры и руководители компаний, планирующие или уже осуществляющие деятельность по майнингу цифровой валюты!
Вопрос налогового учета расходов в этой относительно новой сфере вызывает множество дискуссий. Один из ключевых моментов – возможность включения сопутствующих расходов на майнинг в состав затрат, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
Спешим вас обрадовать: да, это возможно и соответствует действующему законодательству!
Суть лайфхака: косвенные расходы майнинга
Согласно разъяснениям Министерства финансов Российской Федерации, расходы, связанные с осуществлением майнинга цифровой валюты, учитываются в качестве косвенных расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Это означает, что затраты на электроэнергию, амортизацию оборудования, обслуживание и другие операционные расходы, непосредственно связанные с процессом майнинга, могут быть приняты к учету.
Почему это важно? Признание этих расходов позволяет существенно снизить налоговую нагрузку на компанию, оптимизируя ее финансовые показатели. Это не только законно, но и является важным инструментом налогового планирования для компаний, работающих с цифровыми активами.
Нормативное обоснование
Для подтверждения данной позиции и корректного оформления учета, рекомендуем опираться на следующие документы:
Письмо Минфина России от 29.05.2025 N 03-03-06/1/52949 "Об учете в целях налога на прибыль расходов, связанных с осуществлением майнинга цифровой валюты". Это письмо является прямым руководством к действию и подтверждает правомерность учета таких расходов.
Пункты 1, 5 статьи 282.3 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), регулирующие особенности определения налоговой базы по операциям с цифровой валютой.
Пункт 2 статьи 318 НК РФ, который регламентирует порядок распределения расходов на прямые и косвенные.
Рекомендации для Практики
При формировании учетной политики и подготовке налоговой отчетности крайне важно:
Документально подтверждать все расходы, связанные с майнингом (договоры, акты, счета, платежные поручения).
Четко разграничивать прямые и косвенные расходы в соответствии с положениями НК РФ и учетной политикой организации.
Ссылаться на указанные письма Минфина и статьи НК РФ в случае возникновения вопросов со стороны налоговых органов.
Использование этого налогового лайфхака позволит вашей компании эффективно вести деятельность по майнингу цифровой валюты, минимизируя налоговые риски и оптимизируя финансовые результаты.
▶Если "сняли" расходы, налоговый орган отказал в учете расходов уменьшающих налог на прибыль - сразу ко мне, оспорим - победим❗
❗Главное в налогообложении не налогооблажаться❗
Константин Чупырь, налоговый юрист
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