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Константин Чупырь
Налог на прибыль

💡 Налоговый лайфхак для майнинговых компаний: как учесть расходы по налогу на прибыль?

Ваша компания занимается майнингом, и вы ломаете голову над налоговым учетом расходов? Хватит гадать! Делимся важным налоговым лайфхаком: как законно учесть все сопутствующие расходы на майнинг при расчете налога на прибыль. Узнайте, что говорят Минфин и НК РФ, и как это поможет вашей компании сэкономить на налогах!

Уважаемые коллеги, бухгалтеры и руководители компаний, планирующие или уже осуществляющие деятельность по майнингу цифровой валюты!

Вопрос налогового учета расходов в этой относительно новой сфере вызывает множество дискуссий. Один из ключевых моментов – возможность включения сопутствующих расходов на майнинг в состав затрат, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Спешим вас обрадовать: да, это возможно и соответствует действующему законодательству!

Суть лайфхака: косвенные расходы майнинга

Согласно разъяснениям Министерства финансов Российской Федерации, расходы, связанные с осуществлением майнинга цифровой валюты, учитываются в качестве косвенных расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Это означает, что затраты на электроэнергию, амортизацию оборудования, обслуживание и другие операционные расходы, непосредственно связанные с процессом майнинга, могут быть приняты к учету.

Почему это важно? Признание этих расходов позволяет существенно снизить налоговую нагрузку на компанию, оптимизируя ее финансовые показатели. Это не только законно, но и является важным инструментом налогового планирования для компаний, работающих с цифровыми активами.

Нормативное обоснование

Для подтверждения данной позиции и корректного оформления учета, рекомендуем опираться на следующие документы:

  • Письмо Минфина России от 29.05.2025 N 03-03-06/1/52949 "Об учете в целях налога на прибыль расходов, связанных с осуществлением майнинга цифровой валюты". Это письмо является прямым руководством к действию и подтверждает правомерность учета таких расходов.

  • Пункты 1, 5 статьи 282.3 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), регулирующие особенности определения налоговой базы по операциям с цифровой валютой.

  • Пункт 2 статьи 318 НК РФ, который регламентирует порядок распределения расходов на прямые и косвенные.

Рекомендации для Практики

При формировании учетной политики и подготовке налоговой отчетности крайне важно:

  1. Документально подтверждать все расходы, связанные с майнингом (договоры, акты, счета, платежные поручения).

  2. Четко разграничивать прямые и косвенные расходы в соответствии с положениями НК РФ и учетной политикой организации.

  3. Ссылаться на указанные письма Минфина и статьи НК РФ в случае возникновения вопросов со стороны налоговых органов.

Использование этого налогового лайфхака позволит вашей компании эффективно вести деятельность по майнингу цифровой валюты, минимизируя налоговые риски и оптимизируя финансовые результаты.

▶Если "сняли" расходы, налоговый орган отказал в учете расходов уменьшающих налог на прибыль - сразу ко мне, оспорим - победим❗

❗Главное в налогообложении не налогооблажаться❗

Константин Чупырь, налоговый юрист

Информации об авторе

Константин Чупырь

Константин Чупырь

Налоговый юрист в Налоги и Чупырь

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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